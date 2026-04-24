Чем грозит первое наказание третьей страны за помощь России с санкциями ЕС

Это произошло через два месяца после того, как в конце февраля ЕС потребовал у Киргизии ужесточить контроль за попаданием подсанкционных европейских товаров в Россию. Как заявил в Бишкеке 26 февраля спецпредставитель Брюсселя по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, с 2022 г. поставки через Киргизию якобы выросли. В ответ первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в марте заявил Financial Times (FT), что Бишкек соблюдает западные санкции против России. Но если их введут против Бишкека, он готов оспаривать эти меры в суде.