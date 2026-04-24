Чем грозит первое наказание третьей страны за помощь России с санкциями ЕС

Чем грозит первое наказание третьей страны за помощь России с санкциями ЕСПример Киргизии является прецедентом, считают эксперты
Киргизия стала первой страной, против которой Евросоюз (ЕС) в 20-м пакете санкций против России применил созданный в 2023 г. по 11-му пакету механизм наказания третьих стран – за якобы помощь Москве в обходе рестрикций (вторичных санкций). Отныне европейским компаниям запрещено продавать на киргизский рынок станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и радио, сообщает сайт Европейского совета.
ЕС 24 апреля уточнил конкретную номенклатуру запрещаемых ко ввозу в Киргизию товаров в новом регламенте 2026/508. Это обрабатывающие центры для металла (код CN 8457 10) и оборудование для приема, преобразования и передачи голоса, изображений и других данных, включая коммутационную и маршрутизирующую технику (код CN 8517 62).
Это произошло через два месяца после того, как в конце февраля ЕС потребовал у Киргизии ужесточить контроль за попаданием подсанкционных европейских товаров в Россию. Как заявил в Бишкеке 26 февраля спецпредставитель Брюсселя по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, с 2022 г. поставки через Киргизию якобы выросли. В ответ первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в марте заявил Financial Times (FT), что Бишкек соблюдает западные санкции против России. Но если их введут против Бишкека, он готов оспаривать эти меры в суде.
Механизм наказания третьих стран разработан в рамках 11-го пакета рестрикций ЕС против Москвы в конце июня 2023 г. Запреты предусмотрены, если не подействовали ограничения против отдельных лиц этой страны, а сотрудничество с третьей страной не дало результатов. Если обход санкций имеет «существенный и системный характер», Брюссель как «исключительную» прописал опцию вторичных ограничений против целых юрисдикций. Но в июне 2023 г. ЕС обещал не вводить санкции против центральноазиатских стран и попытаться убедить их не помогать России обходить санкции «дипломатическим путем».
FT перед визитом О'Салливана в Бишкек со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что союз планирует запрет экспорта товаров двойного назначения в Киргизию. По данным Национального статистического комитета страны, импорт из ЕС вырос с $289,5 млн в 2021 г. до $964,6 млн в 2023 г. В 2025 г. он упал до $766,6 млн. Но и это в 2,6 раза выше цифр до конфликта на Украине.
Для малой открытой киргизской экономики выполнение посреднических операций местным бизнесом играет важную роль в поддержании экономической активности в республике, указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин. За 2021-2024 гг. доля внешней торговли выросла здесь со 100,3% ВВП до 127,7% ВВП, указывает он.
ЕС уже присоединялся к похожим режимам в рамках ООН против КНДР и Ирана, напоминает партнер BGP Litigation, эксперт по международным санкциям Сергей Гландин. Но это применение механизма вторичных санкций уже в рамках конкретно европейских рестрикций первое, и оно, как минимум, создает угрозу навешивания «токсичного» ярлыка на ряд стран теперь уже не только со стороны США, но и ЕС, считает Гландин.
Применение нового механизма полного прекращения поставок отдельных товаров против Киргизии само по себе прецедент, согласен ведущий эксперт ЦМАПК Андрей Гнидченко. И хотя доля товаров, охватываемых мерой 20-м пакета санкций против России, в импорте машиностроительной продукции Киргизии из ЕС невелика (в 2025 г. – около 5%), факт введения таких ограничений может на какое-то время повысить осторожность, говорит Гнидченко.
Добавление нового слоя юрисдикций перед поставками из ЕС в ЕАЭС и затем в Россию из-за угроз Брюсселя вызовет удлинение цепочек поставок, указывает Гнидченко. Поставки через страны вне ЕАЭС в Россию вести сложнее при отсутствии единого с ней таможенного пространства, добавляет Пылин.
«Многое зависит от гибкости бизнеса, его возможностей налаживать новые логистические цепочки», – считает он. «Скорее всего, реакция компаний, работающих с Россией, не будет соответствовать ожиданиям Еврокомиссии», – отметил Гнидченко.