Верховный суд рассмотрит иск к ЦИК о порядке применения ДЭГа

Верховный суд рассмотрит иск к ЦИК о порядке применения ДЭГаЭксперты видят в таких разбирательствах плюсы для избирательной системы
Верховный суд (ВС) 27 апреля принял к рассмотрению иск к Центризбиркому (ЦИК) о порядке проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Заседание назначено на 4 июня.
«Ведомости» направили запрос в ЦИК.
Для избирательной системы этот иск может стать шансом поставить точку в вопросе законности применения ДЭГа в преддверии выборов в Госдуму, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к ЦИК. «Существует много слухов, много слов, недомолвок», – отметил он.
Дискуссии обусловлены особенностью ДЭГа: пользователям со стороны не видно, как оно работает изнутри, объясняет собеседник. Не исключено, что в ходе рассмотрения иска будут привлекаться технические специалисты от ЦИК, добавил собеседник.
Истец – ведущий инженер МГТУ им. Баумана Виктор Толстогузов – считает, что при проведении ДЭГа члены комиссии и наблюдатели не имеют возможности убедиться, что голосующие действительно существуют, голосуют лично, соблюдают тайну голосования, следует из иска. Также, по мнению заявителя, электронные бюллетени гражданам без специальных технических знаний непонятны, а без специального оборудования – не видны.
Контрольный подсчет голосов, по мнению Толстогузова, невозможен, поскольку оригинальные изображения заполненных электронных бюллетеней после нажатия на кнопку исчезают с экранов устройств избирателей навсегда, добавляет Толстогузов. Более того, устройства избирателей не защищены от внешнего вмешательства со стороны иностранных производителей этих устройств и хакеров, говорится в иске.
Поэтому заявитель требует признать недействительными ряд пунктов порядка ДЭГа с использование федеральных государственных информационных систем, утвержденных постановлением ЦИК 8 июня 2022 г.
Дискуссия вокруг ДЭГа – нормальный и необходимый элемент полемики о развитии избирательной системы, но важно, чтобы критика носила конструктивный характер, отмечает председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. «Практика показывает, что грубых нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, за годы применения технологии, зафиксировано не было», – заявил он «Ведомостям».
В законодательстве четко закреплена гарантия общественного контроля за электронным голосованием, и видно, что каждый электоральный цикл применятся и развиваются различные инструменты контроля, доступные как для IT-специалистов, так и для наблюдателей от кандидатов, от партий, от общественных палат и всех желающих избирателей, добавил Брод.
Сам факт принятия иска к рассмотрению ВС не свидетельствует о его обоснованности, для рассмотрения подобных исков требуется только выполнить все процессуальные формальности, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. В иске оспаривается утвержденный ЦИК порядок проведения ДЭГа, который уже был предметом рассмотрения судами, напоминает он.
Например, в январе 2024 г. ВС признал законным применение ДЭГа на выборах президента России того же года, а в мае 2025 г. дал разъяснение по вопросу заверения итогов ДЭГа электронными цифровыми подписями. «Доводы иска повторяют ранее озвученные различными истцами мотивы, и нет никаких оснований полагать, что в этот раз решение суда будет иным», – полагает Захаров.
ВС в отличие от Конституционного проверяет только соответствие нормативного акта ЦИК федеральному закону. «А в этой части нет никаких несоответствий – порядок как документ прямо предусмотрен законом, и его нормы определяют скорее технические характеристики ДЭГа, а не нормативные правила. Эта конструкция, когда большая часть правил ДЭГа определяется не законом, а подзаконным актом, по сути техническим регламентом, критиковалась экспертами, но юридически она вполне корректна», – указал Захаров.
Вопросы истца построены, с одной стороны, на несовершенстве регулирования, в котором наблюдается перекос в сторону подзаконных актов при сохранении в федеральных законах принципов, более подходящих традиционному голосованию, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. А с другой – на устаревшей парадигме, обращенной к процедуре голосования, осуществляемой в помещении для голосования.