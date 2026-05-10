«Обыватель превратился в гражданина»: что писали про выборы в первую Госдуму

«19 марта во 2-м часу пополудни вхожу я в Думу (в Москве голосовали в здании городского парламента. – «Ведомости»). От дверей до самого зала, где находятся избирательные урны, поставлены по обеим сторонам представители партий… Каждому проходящему мимо они, громко выкрикивая…, суют списки своих «достойнейших» представителей. Вхожу в зал [для голосования]… По обеим сторонам зала сидят представители все тех же партий со списками и плакатами… [И снова] протягивают мне руки со списками своих «достойнейших»... Будучи возмущенными все виданным, я обратился к московскому городскому голове, присутствовавшему в этом же зале вместе с членами [комиссии] по проверке документов и списков избирателей, со следующим вопросом: на основании какого закона он допустил пропаганду в стенах Думы, почти у самых избирательных урн, присутствуя при этом с эмблемой власти – цепью?... Он, по-видимому, был смущен моим вопросом, затем стал как бы оправдываться, сказав: «Это общепринятый способ рекламирования во всех государствах»... [Остается довольствоваться] только тем, что не стоит сам с такими рекламами» (из редакционной статьи газеты «Московские ведомости», 21 марта).