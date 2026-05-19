Поддержанный Неверовым участник спецоперации снялся с праймериз на Смоленщине

Поддержанный Неверовым участник спецоперации снялся с праймериз на СмоленщинеАртем Корнюченков останется депутатом смоленского горсовета
Депутат смоленского городского совета, участник спецоперации Артем Корнюченков, за которого призывал голосовать на праймериз «Единой России» (ЕР) экс-секретарь генсовета партии Сергей Неверов, отозвал свою кандидатуру с предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Госдумы в Смоленской области. О своем решении Корнюченков объявил в видеообращении на личной странице во «Вконтакте». Он поблагодарил избирателей и «братьев по оружию» за оказанную поддержку и объяснил снятие с праймериз тем, что «на сегодняшний день есть важная задача по формированию ветеранского сообщества, по формированию ассоциации ветеранов СВО в Смоленской области».
«Это сложная работа. Совмещать ее с предвыборной гонкой – значит подвести и вас, и наших защитников – ветеранов. В прошлом году вы избрали меня депутатом смоленского городского совета. И хотелось бы вместе с вами, уважаемые смоляне, продолжить эту работу. Вместе со своими товарищами депутатами работать на благо Смоленского региона. Я остаюсь в Смоленском городском совете», – заявил депутат. «Ведомости» направили ему запрос.
Корнюченков планировал выдвинуть свою кандидатуру в Смоленском одномандатном округе. Здесь же рассчитывал баллотироваться в новый созыв и Неверов, но 14 мая он объявил об аннулировании своей заявки на праймериз ЕР. В своем видеообращении к избирателям (с 2016 г. является одномандатником от Смоленской области) Неверов объяснил это решение тем, что прошел большой путь в парламенте и теперь отзывает заявление в пользу Корнюченкова (награжден орденом Мужества), писали «Ведомости» 15 мая.
Депутат Госдумы также обратился к руководству партии с призывом, в случае победы Корнюченкова, выдвинуть его кандидатуру по единственному в регионе округу. «Если этого не произойдет, то это будет несправедливо, – заявил Неверов. – Или кто-то решит сыграть в политические поддавки – это будет нечестно и непорядочно в отношении жителей героической смоленской земли».
Решение Корнюченкова о снятии с праймериз Неверов прокомментировал в своем Telegram-канале словами: «Округ сдан». «Да, политика – это не поле боя: здесь все изощреннее. Мнение смолян никого не интересует, а результаты предварительного голосования «Единой России» в Смоленской области уже никому не важны», – заявил политик.
В Смоленском одномандатном округе может быть выдвинут один из руководителей «Справедливой России» (СР), вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, сообщали ранее «Ведомости». Председатель СР Сергей Миронов, отвечая на вопрос о задаче выдвижения однопартийца в округе, ответил «Ведомостям», что «не будет практически тех, кто будет только одномандатником: он обязательно все равно где-то еще [в списке] будет».
Округ сдали в рамках традиционных настроек так называемых федеральных балансов, говорит собеседник, близкий к Смоленской области. По его словам, ЕР с 2000-х практикует такие сделки. «Это не односторонние уступки», – заметил источник.