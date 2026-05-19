Поддержанный Неверовым участник спецоперации снялся с праймериз на Смоленщине

Депутат смоленского городского совета, участник спецоперации Артем Корнюченков, за которого призывал голосовать на праймериз «Единой России» (ЕР) экс-секретарь генсовета партии Сергей Неверов, отозвал свою кандидатуру с предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Госдумы в Смоленской области. О своем решении Корнюченков объявил в видеообращении на личной странице во «Вконтакте». Он поблагодарил избирателей и «братьев по оружию» за оказанную поддержку и объяснил снятие с праймериз тем, что «на сегодняшний день есть важная задача по формированию ветеранского сообщества, по формированию ассоциации ветеранов СВО в Смоленской области».