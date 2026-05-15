Почему бывший секретарь генсовета «Единой России» Неверов снялся с праймериз

Почему бывший секретарь генсовета «Единой России» Неверов снялся с праймеризОн призвал поддержать участника спецоперации и «не играть в поддавки»
Экс-секретарь генсовета «Единой России» (ЕР; 2011–2017 гг.), руководитель фракции (2017–2021) и вице-спикер Госдумы (2021–2024) Сергей Неверов снял свою кандидатуру с предварительного голосования партии власти. В своем видеообращении к избирателям (с 2016 г. является одномандатником от Смоленской области) он объяснил это решение тем, что прошел большой путь в парламенте и теперь отзывает заявление в пользу участника спецоперации Артема Корнюченкова (награжден орденом Мужества).
Депутат также обратился к руководству партии с призывом, в случае победы Корнюченкова, выдвинуть его кандидатуру по единственному в регионе округу. «Если этого не произойдет, то это будет несправедливо, – заявил Неверов. – Или кто-то решит сыграть в политические поддавки – это будет нечестно и непорядочно в отношении жителей героической смоленской земли».
При этом, как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, в округе может быть выдвинут один из руководителей «Справедливой России» (СР), вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Председатель СР Сергей Миронов, отвечая на вопрос о задаче выдвижения однопартийца в округе, ответил «Ведомостям», что «не будет практически тех, кто будет только одномандатником: он обязательно все равно где-то еще [в списке] будет».
Неверов летом 2024 г. ушел с должности вице-спикера из-за разногласий с председателем Госдумы Вячеславом Володиным (занимает пост с 2016 г.), напомнили сразу несколько собеседников в партии и на Охотном ряду. «В предварительных списках потенциальных депутатов, которые обсуждаются на штабах с участием партии, Бабаков числится на нынешнем округе Неверова», – говорит источник, близкий к администрации президента (АП).
С 2024 г. Неверов работает рядовым депутатом. При этом, по словам источника, близкого к ЕР, у него сохраняются «ровные отношения» с партией и АП.
За несколько дней до своего снятия с праймериз (т. е. фактически с выборов) Неверов сообщил в соцсетях о том, что смоленский минздрав отменил приказ об организации врачебных бригад в составе медицинского автопоезда, который в прошлые годы финансировал его фонд, «и выезды в села прекращены». Близкий к региону собеседник «Ведомостей» назвал решение вынужденным. В региональном минздраве отказались от комментариев.
4400
«В 1990-е гг. я избирался как шахтер, когда нам не платили зарплату и закрывались шахты, в 2000-е гг., когда проходило становление политической системы, – как политик. А сейчас время героев СВО», – заявил «Ведомостям» Неверов.
Решение депутата имеет два измерения, говорит политолог Михаил Виноградов. «Первое – репутационное. Его заявление прозвучало вполне самодостаточно, без заискиваний и обид, подчеркнув сложившийся образ «нетоксичного» политика с хорошей человеческой репутацией. Второе – политическое. Оно может затруднить комбинацию с выдвижением ЕР технического кандидата и последующей «уступкой» одномандатного округа представителю номинально оппозиционной партии», – сказал он. Слова о несогласии с «политическими поддавками» повышают интерес к кампании в Смоленской области, отметил он.