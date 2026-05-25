Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»: главное

22 мая президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» в Кремле обратил внимание на повышение эффективности создаваемых в РФ беспилотных систем. По его словам, БПЛА должны работать в ночное время, а также обязаны быть оснащены РЛС (радиолокационными станциями) и др. Глава государства подчеркнул необходимость продолжать совершенствовать беспилотную технику, упомянув уже известные в войсках БПЛА – «Лис», «Елка» и другие.