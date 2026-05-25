Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»: главное

Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»: главноеМинистру доложили о подключении расчетов БПЛА к станциям спутниковой связи
Проведен комплекс мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки войск «Восток». Об этом командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову.
Глава Минобороны провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». Он заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.
По словам начальника войск ПВО группировки генерал-майора Валерия Черныша, вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС проводится в едином программно-аппаратном комплексе. Он дает возможность в режиме реального времени поражать воздушные цели, выявленные малогабаритными радиолокационными станциями, а также определять их характеристики и ставить задачу на их ликвидацию конкретному расчету БПЛА-перехватчику.
«Программное обеспечение, установленное у расчета, осуществляет наведение своего беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель», – сказал Черныш.
Начальник управления войск беспилотных систем группировки «Восток» доложил Белоусову о значительном увеличении числа расчетов операторов БПЛА, что усилило огневую мощь и способствовало продвижению войск. По указанию министра обороны продолжается формирование новых подразделений беспилотных систем. Уже сформированные батальоны выведены на позиции и решают конкретные задачи в своих секторах.
Белоусов поручил интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые БПЛА-перехватчики для усиления автоматизации и повышения эффективности борьбы с беспилотниками самолетного типа.
По словам замначальника управления войск беспилотных систем, в группировке продолжается рационализаторская работа. Специалисты собирают универсальные усилители сигнала для увеличения радиуса действия беспилотников. Разработаны унифицированные наземные системы управления дронами: одна из них предложена для масштабирования и выдачи в войска по линии Минобороны.
22 мая президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» в Кремле обратил внимание на повышение эффективности создаваемых в РФ беспилотных систем. По его словам, БПЛА должны работать в ночное время, а также обязаны быть оснащены РЛС (радиолокационными станциями) и др. Глава государства подчеркнул необходимость продолжать совершенствовать беспилотную технику, упомянув уже известные в войсках БПЛА – «Лис», «Елка» и другие.
В январе 2025 г. Путин поручил расширить производство гражданских дронов и открыть им небо, ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования БПЛА. В сентябре 2025 г. Белоусов заявлял, что с помощью беспилотных систем в зоне спецоперации выполняется до 80% огневых задач. В январе 2026 г. Путин поручил подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики, включая замещение низкоквалифицированного и опасного труда.