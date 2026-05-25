Нетаньяху признал неспособность влиять на Трампа по сделке с Ираном

Нетаньяху признал неспособность влиять на Трампа по сделке с ИраномИзраиль остается обеспокоенным иранской ядерной программой, сообщило Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в частных разговорах с доверенными лицами признал, что Израиль практически не способен влиять на решения президента США Дональда Трампа по вопросу возможного мирного соглашения с Ираном. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два израильских источника.
По данным агентства, Нетаньяху обеспокоен проектом меморандума о взаимопонимании, который сейчас обсуждают Вашингтон и Тегеран. Один из собеседников Reuters заявил, что израильский премьер считает, что «сейчас у Израиля нет пространства для маневра, чтобы повлиять на президента».
Как отмечает Reuters, Нетаньяху настаивает на сохранении за Израилем права продолжать военные операции «на всех фронтах», включая Ливан. По мнению израильской стороны, это условие может стать препятствием для соглашения, если Иран потребует полного прекращения израильских ударов на юге Ливана. Источники агентства уточнили, что проект соглашения пока не устраняет ключевые опасения Израиля, связанные с иранской ядерной программой. При этом переговоры между США и Ираном продолжаются при посредничестве Пакистана.
23 мая The New York Times сообщало, что администрация Трампа практически полностью отстранила Израиль от участия в мирных переговорах с Ираном. По словам источников, израильтяне «почти полностью в неведении» и вынуждены собирать информацию о контактах между Вашингтоном и Тегераном через региональных лидеров и собственную разведку.
Трамп в соцсети Truth Social заявил, что потенциальная сделка с Ираном пока еще не согласована, и призвал не слушать критиков, которые «ничего о ней не знают». 24 мая NYT писало, что Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива, однако морская блокада судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, продолжалась и в воскресенье.