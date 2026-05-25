Нетаньяху признал неспособность влиять на Трампа по сделке с Ираном

Трамп в соцсети Truth Social заявил, что потенциальная сделка с Ираном пока еще не согласована, и призвал не слушать критиков, которые «ничего о ней не знают». 24 мая NYT писало, что Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива, однако морская блокада судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, продолжалась и в воскресенье.