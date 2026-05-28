Что произошло с Советом мира Дональда Трампа

Из обещанных для Совета мира (СМ), основанного президентом США Дональдом Трампом, $17 млрд на счетах организации не оказалось ни цента. Об этом 27 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. «Было вложено ноль долларов», – сказал один из них. Но это касается фонда организации (изначально он предназначался для сбора и распределения средств на реконструкцию сектора Газа), которым управляет Всемирный банк. Собеседники журналистов утверждают, что на другой счет организации, открытый в JPMorgan, поступило до $123 млн, из которых $3 млн прислало Марокко, а $120 млн – ОАЭ. При этом $23 млн из этого фонда потратили на функционирование аппарата представителя СМ Николая Младенова (болгарский дипломат, в 2015–2020 гг. – специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу), а также на зарплаты сотрудникам подразделения, ответственного за управление послевоенной Газой. Оставшиеся $100 млн были предназначены для обучения сил охраны правопорядка в анклаве, но остаются нетронутыми. На операции через JPMorgan, в отличие от Всемирного банка, не распространяются правила прозрачности и отчетности.