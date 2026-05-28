Что произошло с Советом мира Дональда Трампа

Что произошло с Советом мира Дональда ТрампаУ организации нет денег, и она практически ничего не делает
Из обещанных для Совета мира (СМ), основанного президентом США Дональдом Трампом, $17 млрд на счетах организации не оказалось ни цента. Об этом 27 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. «Было вложено ноль долларов», – сказал один из них. Но это касается фонда организации (изначально он предназначался для сбора и распределения средств на реконструкцию сектора Газа), которым управляет Всемирный банк. Собеседники журналистов утверждают, что на другой счет организации, открытый в JPMorgan, поступило до $123 млн, из которых $3 млн прислало Марокко, а $120 млн – ОАЭ. При этом $23 млн из этого фонда потратили на функционирование аппарата представителя СМ Николая Младенова (болгарский дипломат, в 2015–2020 гг. – специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу), а также на зарплаты сотрудникам подразделения, ответственного за управление послевоенной Газой. Оставшиеся $100 млн были предназначены для обучения сил охраны правопорядка в анклаве, но остаются нетронутыми. На операции через JPMorgan, в отличие от Всемирного банка, не распространяются правила прозрачности и отчетности.
Что касается более крупных сумм, обещанных организации, то их пока не перевели. США обещали $10 млрд, а другие девять членов СМ, включая Саудовскую Аравию, Катар, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ и Марокко, в общем пообещали до $7 млрд. Стоит уточнить, что 21 января президент России Владимир Путин допустил передачу совету $1 млрд из замороженных российских активов. Москва не приняла приглашения присоединиться к формату, но и не отвергла. СМ мог также получить деньги от государственных ведомств. FT и американское агентство Semafor сообщали о планах госдепартамента перевести организации $1,2 млрд из средств, выделенных американским бюджетом на программы международной помощи, и отдельно еще $50 млн на рабочие расходы. Но пока эти инициативы не реализованы.
Пока не существует и созданного под эгидой ООН и СМ международного контингента для обеспечения стабильности в Газе – ISF (учрежден резолюцией Совбеза ООН 2803). Дело не только в организационных и финансовых проблемах, но и в сложности процесса развертывания сил в Газе с одновременным выходом оттуда израильских вооруженных сил, которые продолжают занимать значительную часть территории анклава.
С конца января официальный сайт СМ практически не обновляется. Последняя публикация (всего их три) была сделана 22 января, и она была посвящена подписанию устава. Другим признаком отсутствия обновлений на сайте стал список стран-членов, где также представлен устаревший список их глав. Например, вместо занявшего пост главы правительства Венгрии 9 мая Петера Мадьяра премьер-министром страны до сих пор указан его предшественник Виктор Орбан (2010–2026).
В совете состоит 28 государств. Устав организации был подписан 22 января на полях Давосского экономического форума лично Трампом, который взял на себя роль бессменного председателя СМ. Изначально формат предусматривал разработку проекта урегулирования конфликта в Газе, но позже Трамп и его команда попытались придать ему универсальный характер.
С первых дней создания СМ его будущее остается под вопросом, поскольку до сих пор не понятны организационные структуры и правила его функционирования, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. В отличие от ООН, при формировании новой международной организации был исключен широкий круг участников, а она фактически возникла по прихоти американского президента, напомнил эксперт. По его мнению, совет изначально создавался не для решения проблем на Ближнем Востоке, а для замены существующих универсальных международных институтов и для легитимации решений Белого дома на ближневосточном направлении. Таким образом Трамп за счет новой международной организации пытался выдавить Россию и Китай из ближневосточной политики и желает в директивном порядке определять будущее региона, уверен Сокольщик. По мнению американиста, президент США заинтересован в привлечении иностранных ресурсов лишь для последующего использования их в своих интересах.
Среди экспертов существует большой скепсис относительно жизнеспособности СМ, соглашается программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По-прежнему не понятны полномочия новой организации, не ясно, кто будет реализовывать ее инициативы на местах, а в уставе даже не упомянуты проблемы Газы, заметил востоковед. На данный момент, полагает эксперт, еще не созрели внутренние условия для решения многолетней палестинской проблемы, а любые внешние инициативы, не подкрепленные реальными механизмами реализации, останутся, скорее всего, на уровне идей. По мнению Бочарова, полноценной работе СМ в какой-то мере помешал текущий кризис вокруг Ирана, вызвавший новую региональную эскалацию. А США, недавно позиционировавшие себя в роли миротворца, в очередной раз сами нарушили международное право, добавил эксперт: «Разумеется, это создает крайне неблагоприятный фон для международного детища Трампа. Поэтому на данный момент нет никаких оснований считать, что СМ заработает».
Бочаров также напомнил, что «Хамас» категорически против Израиля в роли гаранта безопасности сектора Газа. Другое дело – не ясно, какая страна, помимо израильтян, готова взять на себя такую ответственность, заметил эксперт. «СМ пока не дает четкие ответы на подобные вопросы. Не известен состав участников и принцип отбора в совет. Да и «Хамас» явно пока не готов разоружаться, а Израиль, в свою очередь, продолжает удерживать территории в палестинском анклаве, что только усложняет ситуацию», – резюмировал востоковед.