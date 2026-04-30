Как и зачем Дональд Трамп выкручивает руки ООН

По данным ООН, в 2024 г. CША были основным вкладчиком в организацию, обеспечивая 31% ее бюджета. На 2-м месте была Германия с 10%, на третьем – Великобритания с 7%, на четвертом – Китай с 5%. А в 2025 г., согласно данным американского Совета по международным отношениям, США обеспечивали 22% бюджета организации в целом и «около 26%» средств, направленных на реализацию миротворческих инициатив. При этом после возвращения в Белый дом в январе 2025 г. Трамп стал настаивать на сокращении расходов ООН, что он делал и на первом своем сроке (2017–2021). И отчасти успехи на этом направлении у его администрации есть: сейчас бюджет организации (без учета средств на миротворческие инициативы) составляет $3,45 млрд, и это на 15% меньше показателя 2025 г. Кроме того, персонал ООН к началу 2026 г. был сокращен почти на 19%.