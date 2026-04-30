Как и зачем Дональд Трамп выкручивает руки ООН

Как и зачем Дональд Трамп выкручивает руки ООНОдна из главных целей его администрации – ограничить влияние Китая в организации
США выдвинули свои условия по реформированию Организации Объединенных Наций (ООН), без выполнения которых они грозят дополнительно ограничить ее финансирование. Первым об этом сообщило агентство Devex со ссылкой на два американских дипломатических документа, которые были переданы представителями США в штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве и в Нью-Йорке.
СМИ пишут, в частности, о девяти условиях, которые американцы назвали в своем документе «быстрыми победами». При этом утверждается, что в более полной версии документа число пунктов достигает 11. Значительная часть из них связана со снижением расходов ООН – это изменение пенсионной системы для ее сотрудников, меньше поездок бизнес-классом (частично для топ-менеджмента и для всех функционеров среднего звена), сокращение количества высокопоставленных должностей. Также США требуют уменьшения на 10% финансирования «неэффективных» миротворческих операций, взамен обещая «дополнительный существенный» транш в бюджет ООН по миротворческим инициативам.
Кроме того, американская администрация хочет, чтобы аппарат генерального секретаря ООН вывел целевые фонды из своей зоны ответственности и отказался от практики фондов с одним вкладчиком как таковой. Источник Devex сообщил, что это в первую очередь касается Целевого фонда мира и развития ООН, который был учрежден Китаем (и он же единственный источник его финансирования).
По данным ООН, в 2024 г. CША были основным вкладчиком в организацию, обеспечивая 31% ее бюджета. На 2-м месте была Германия с 10%, на третьем – Великобритания с 7%, на четвертом – Китай с 5%. А в 2025 г., согласно данным американского Совета по международным отношениям, США обеспечивали 22% бюджета организации в целом и «около 26%» средств, направленных на реализацию миротворческих инициатив. При этом после возвращения в Белый дом в январе 2025 г. Трамп стал настаивать на сокращении расходов ООН, что он делал и на первом своем сроке (2017–2021). И отчасти успехи на этом направлении у его администрации есть: сейчас бюджет организации (без учета средств на миротворческие инициативы) составляет $3,45 млрд, и это на 15% меньше показателя 2025 г. Кроме того, персонал ООН к началу 2026 г. был сокращен почти на 19%.
При этом США – один из основных должников по взносам в ООН с недосдачей в размере около $4 млрд ($2,2 млрд в обычный бюджет, включая $767 млн за 2026 г., а также $1,8 млрд в бюджет на миротворческие инициативы). Но, согласно отчету ООН, на 27 апреля 2026 г. лишь 104 из 193 членов организации внесли своевременно членский взнос – и среди них Россия.
Попавшие в прессу предложения американцев и подход к их продвижению вовсе не новаторство Трампа, а продолжение сравнительно давней практики США, говорит экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Эксперт объяснил, что, учитывая особенности формирования и утверждения бюджета в ООН, Вашингтон попытается обеспечить реализацию выгодных для себя нововведений с помощью шантажа и задержек своих выплат. Кроме того, США будут пытаться давить на основных вкладчиков в бюджет организации, требуя от них увеличить расходы. Что же касается целевых фондов, то здесь американские инициативы направлены не только против Китая, но и против европейских стран, которые также обращаются к этим механизмам.
Администрация Трампа считает необходимым сократить автономию аппарата генсека ООН (в 2027 г. в организации будет новый генсек вместо Антониу Гутерриша. – «Ведомости»), подчеркивает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. С этим связано желание Белого дома вывести целевые фонды из зоны ответственности аппарата госсекретаря, что ограничит его самостоятельные возможности. При этом на фоне сокращения собственных взносов США не устраивает рост вкладов других стран именно в целевые фонды, будь то Китай или же страны Евросоюза. «Раньше США исходили из того, что если они платят больше, то ООН должна работать в фарватере американских интересов. Сейчас они платить не хотят, но все равно требуют более лояльной политики организации», – резюмировал Кортунов.