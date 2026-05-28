Бизнес с казахстанским участием утроил присутствие в России с 2021 года

Бизнес с казахстанским участием утроил присутствие в России с 2021 годаЕго выручка с 2022 года выросла вчетверо до $5,6 млрд
С 2022 г. число российских компаний с учредителями из Казахстана утроилось – с 950 до 2800, а их доля среди всех компаний с иностранным участием выросла с 2,5 до 4,3%, сообщили «Ведомостям» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. По собственным расчетам «Ведомостей», число компаний с казахстанским участием выросло чуть больше, но с 422 до 1599. При этом среди них встречаются российские «дочки» казахстанских филиалов китайских компаний или «дочки» международных компаний с российскими корнями, перешедших из офшоров в Казахстан.
Общая выручка компаний с казахстанским участием с 2021 г. выросла вчетверо, с 85,9 млрд до более чем 403 млрд руб., следует из расчетов «Ведомостей» по данным СПАРК. В 2022 г. выручка составила уже 124,7 млрд руб. В 2023 г. она рекордно выросла, почти удвоившись, – до 231 млрд руб., в 2024 г. достигла 373,9 млрд руб. 2025 год компании с казахстанским участием закончили с выручкой 402,8 млрд руб.
Для сравнения: выручка компаний с турецким участием в России в 2025 г. составила более 700 млрд руб., а с китайским – 2,6 трлн руб. При этом у компаний с турецким участием выручка впервые упала в 2025 г., а у компаний с китайским падала и в 2024 г., и в 2025 г., причем в последнем случае параллельно с падением товарооборота. У компаний с казахстанским участием она, наоборот, росла ежегодно и достигла в долларовом эквиваленте $5,6 млрд.
В канун визита президента России Владимира Путина в Казахстан 27–28 мая обе стороны опубликовали данные по товарообороту в 2025 г. По российским данным, оглашенным помощником президента Юрием Ушаковым, он составил почти $29 млрд. По казахстанским – $27,4 млрд. Рост с 2021 г. составил более 11%. По данным Бюро нацстатистики Казахстана за 11 месяцев 2025 г., Россия стала основным поставщиком товаров в страну с долей в импорте 29,6%.
Чаще всего казахстанские предприниматели открывают в России бизнес, связанный с оптовой торговлей, строительством и разработкой программного обеспечения, финансами, торговлей полезными ископаемыми.
С самой большой выручкой оказалось основанное в 2021 г. ООО «Трисмегист рус». Оно занимается торговлей рудами и концентратами. В 2021 г. компания заработала 2,2 млрд руб., а в 2025 г. – уже 45,4 млрд руб. (1/10 всей выручки казахстанских компаний).
На втором месте – ООО «СП», специализируется на деятельности в области архитектуры: в 2021 г. заработало 16 млрд руб., а в 2025 г. – 28 млрд руб.
На третьем – ООО «Цифра брокер», юрлицо одноименной финансовой компании, основанное в 2022 г. Его выручка выросла за четыре года с 2,4 млрд до 11,6 млрд руб.
На четвертом месте – основанное также в 2022 г. российское юрлицо компании NFC Kazakhstan, «дочка» Китайской международной инженерно-строительной компании цветной металлургии. Ее выручка – 9,9 млрд руб. в 2022 г. и 10,9 млрд руб. в 2025 г. На пятом – «ФСС групп лимитед». Занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В 2021 г. заработала 2,1 млрд руб., в 2025 г. – 10,8 млрд руб. На шестом – российское юрлицо DP Global Group Limited (холдинговая компания международной сети Dodo Pizza и Drinkit, в 2025 г. перешла с Британских Виргинских островов в МФЦ «Астана»). В 2021 г. ее российское юрлицо имело выручку в 4,1 млрд руб., а в 2025 г. – 9,9 млрд руб. На седьмом – холдинговая компания Riverhill limited, головная структура которой также перебралась с Виргинских островов в Астану в 2024 г. По упоминаниям в СМИ, она являлась финансовым посредником при ряде сделок – например, выкупе Европейского серного терминала в Усть-Луге в 2019–2021 гг. у предыдущего владельца. Ее годовая выручка выросла с 7 млрд до 7,9 млрд руб. в 2021–2025 гг.
Оставшиеся компании в топ-10 заработали менее 10 млрд руб. – от 9 млрд до 7 млрд руб. После топ-40 выручка компаний не превышает сотен миллионов рублей. Среди них также встречаются «дочки» китайских и международных компаний с российскими корнями.
Для китайского и турецкого бизнеса российские юрлица – точки входа для массового сбыта промышленных товаров, напоминает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. В Казахстане не так много таких компаний, если исключить крупные горнорудные холдинги и оптовых поставщиков нефтепродуктов, продолжает Притчин. Рост числа российских компаний с казахстанским участием также может объясняться большим числом приграничных регионов, указывает эксперт. «Соответственно, большинство – небольшие компании малого и среднего бизнеса с представительствами в российских регионах с участием казахстанских инвесторов в сфере перевалки товаров, строительства и т. д.», – указывает Притчин. При этом очевидно, что часть иностранного бизнеса в России, который представляется «казахстанским», обслуживает параллельный импорт и преодоление западных санкций, констатирует эксперт. «То есть, будучи зарегистрированы в Казахстане, это и китайские, и даже российские компании, которые создают дочерние юрлица для ведения бизнеса на территории России», – говорит Притчин.