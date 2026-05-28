Бизнес с казахстанским участием утроил присутствие в России с 2021 года

На четвертом месте – основанное также в 2022 г. российское юрлицо компании NFC Kazakhstan, «дочка» Китайской международной инженерно-строительной компании цветной металлургии. Ее выручка – 9,9 млрд руб. в 2022 г. и 10,9 млрд руб. в 2025 г. На пятом – «ФСС групп лимитед». Занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В 2021 г. заработала 2,1 млрд руб., в 2025 г. – 10,8 млрд руб. На шестом – российское юрлицо DP Global Group Limited (холдинговая компания международной сети Dodo Pizza и Drinkit, в 2025 г. перешла с Британских Виргинских островов в МФЦ «Астана»). В 2021 г. ее российское юрлицо имело выручку в 4,1 млрд руб., а в 2025 г. – 9,9 млрд руб. На седьмом – холдинговая компания Riverhill limited, головная структура которой также перебралась с Виргинских островов в Астану в 2024 г. По упоминаниям в СМИ, она являлась финансовым посредником при ряде сделок – например, выкупе Европейского серного терминала в Усть-Луге в 2019–2021 гг. у предыдущего владельца. Ее годовая выручка выросла с 7 млрд до 7,9 млрд руб. в 2021–2025 гг.