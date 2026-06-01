Экс-глава приемной Жириновского Власов может присоединиться к «Новым людям»Лишенный думского мандата и исключенный из ЛДПР политик готов вернуться к публичной работе
Василий Власов, избравшийся в 2016 г. в VII созыв по списку ЛДПР в 21 год, может вернуться в публичную политику. Сейчас он сотрудничает с командой «Новых людей» (НЛ), сообщил «Ведомостям» источник, близкий к партии. Власов – очень проактивный политик, знающий внутреннюю кухню российского парламента, отметил собеседник. Он может дать полезные советы по тому, как скорректировать законопроект или то или иное заявление, для того чтобы оно «мощнее» прозвучало, уточнил он.
В ближайшее время бывший «сокол Жириновского» будет плотно работать с «молодежкой» НЛ, говорит источник. В 2014–2016 гг. он возглавлял аналогичный проект ЛДПР.
Из существующих партий помимо ЛДПР Власову «больше всего симпатизируют» НЛ – и повесткой, и креативом, сказал он «Ведомостям». «Но пока каких-то конкретных предложений от них не поступало», – уточнил политик. Он подчеркнул, что с удовольствием вернулся бы в ЛДПР, которая дала путевку в политическую жизнь, но сейчас это невозможно.
Власов подтвердил, что у него есть контакты с НЛ по поводу молодежной организации – партия запустила движение «Новые» к своему шестилетию в марте 2026 г. По его словам, достаточно много молодежного актива из ЛДПР перешло к НЛ, в том числе в Краснодарском крае, в Москве, Московской области, и контакты с ними он не потерял.
Политик пока не знает, готовы ли НЛ предложить ему участвовать в думских выборах, но к кампании готов. «Мне было бы очень интересно подебатировать с представителями ЛДПР <...> Я бы от любого, хоть от «Зеленых», пошел бы на дебаты. Это бы точно оживило избирательную кампанию», – заявил Власов.
Не исключено, что один из мотивов сотрудничества с Власовым – понимание того, что его возвращение в активную публичную политику будет неприятно для ЛДПР и он знает «где надавить», отмечает еще один источник в НЛ.
НЛ действительно контактируют с бывшим соратником основателя ЛДПР Владимира Жириновского, но выдвигать его в Госдуму не планируют, сообщила «Ведомостям» представитель партии. «Любой опыт полезен и интересен. Поэтому с Власовым, как и со многими бывшими и нынешними депутатами Госдумы, мы общаемся», – уточнила она, добавив, что по молодежному движению «информация не совсем соответствует действительности».
Родившийся в 1995 г. Власов начал работать в молодежной организации ЛДПР с 2011 г., был внештатным помощником Жириновского, руководителем его приемной. В 2016 г. впервые прошел в Госдуму по списку партии, в 2021 г. переизбрался – был шестым в федеральной части списка, стал первым заместителем руководителя фракции ЛДПР. После смерти Жириновского позиции Власова пошатнулись.
В ноябре 2023 г. Госдума досрочно прекратила его полномочия за прогулы. А спустя месяц политика исключили из ЛДПР с формулировкой «за предательство».
Сейчас Власов продолжает работать политтехнологом, сообщил он «Ведомостям», не уточнив, что именно он делает.
За годы, проведенные вне стен Госдумы, Власов изменился, с ним стало гораздо приятнее работать, отмечает один из собеседников в НЛ. Ранее «Ведомости» писали, что к партии может примкнуть бывший руководитель центрального аппарата «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова, которая разошлась со своим руководством.
Власову могут припомнить контакты с «Вагнером» (в приемной депутата можно было записаться на работу в ЧВК), но Жириновский молодому депутату благоволил, считает политолог Константин Калачев. «Нужны ли НЛ эти ассоциации, им виднее. Но человек [Власов] очевидно незаурядный», – сказал он «Ведомостям». По его словам, НЛ могут быть привлекательны для молодых политиков, которые разошлись со своей предыдущей партией.
Власов гармоничен с точки зрения работы с молодежью, возможно, его профессиональные качества приглянулись НЛ, предположил политолог Павел Склянчук. Вероятно, у политика есть мотивация восстановить свое реноме после разлада с ЛДПР, а НЛ интересно взять в команду тех, кто разошелся с их конкурентами, ведь эти люди мотивированы выложиться на 100%, отмечает он.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко не видит в такой кооперации, если она случится, плюсов для НЛ. Привлечение Павлюченковой, напротив, удачное решение, считает эксперт, это яркое публичное лицо, эффективный политический менеджер. По его мнению, интегрирование выходцев из других партий – это скорее «штучное решение» для НЛ.