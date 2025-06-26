Из ЛДПР исключили одного из самых известных «соколов Жириновского»Вслед за этим Ярослав Нилов может потерять пост председателя комитета Госдумы
Президиум высшего совета ЛДПР ожидаемо исключил из партийных рядов одного из самых известных представителей команды покойного лидера Владимира Жириновского – главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, публично критиковавшего ситуацию в партии.
Возглавляющий ЛДПР с 2022 г. Леонид Слуцкий по итогам заседания заявил, что получил предложение об изгнании Нилова из «депутатов, членов партии, региональных отделений». «Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах. Такие принципы оставил партии великий Жириновский», – заявил он, добавив, что согласен с решением, принятым «абсолютным большинством голосов».
В президиуме семь человек, включая Слуцкого. С предложением об исключении Нилова выступил член президиума высшего совета, депутат Госдумы Андрей Луговой (он не ответил на звонок «Ведомостей»), сказала «Ведомостям» представитель партии Элеонора Кавшар. Член президиума, депутат Госдумы Владимир Кошелев на заседании, где рассматривался вопрос об исключении Нилова, отсутствовал, но решение коллег поддержал. «Решение абсолютно правильное», – сказал Кошелев «Ведомостям». По словам депутата, посетить заседание он не смог из-за плана «Ковер» в аэропорту Самары, где он находился. Другой давний соратник Жириновского – замруководителя президиума Алексей Островский от комментариев отказался.
Следом и партийная фракция ЛДПР исключила Нилова из своих рядов. По словам Кавшар, решение было принято «абсолютным большинством голосов».
Сам Нилов, исключенный из состава высшего совета ЛДПР еще в 2023 г., сказал «Ведомостям», что планирует обжаловать решения коллег, поскольку при их принятии было допущено «много процессуальных нарушений». «Меня исключили из партии сегодня юридически, но из партии Жириновского, в которой я 28 лет почти, исключить невозможно. Сегодня партия уже не та. Это бренд и конструкция с совершенно другим содержанием, больше похоже на частную компанию», – заявил парламентарий. По его словам, «как учил Жириновский», он будет «биться до конца и пытаться в суде этот вопрос обсудить».
Нилов добавил, что ни законы «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы» и «О политических партиях», ни регламент нижней палаты парламента не содержат норм о возможности исключения депутата из фракции, в составе которой он обязан состоять. «Возможен только выход из фракции по письменному заявлению депутата Государственной думы, что влечет впоследствии утрату депутатского статуса. При этом Конституционный суд Российской Федерации однозначно указал, что «понятие «выход из фракции», таким образом, не поддается двойному толкованию с точки зрения правового смысла, его приравнивание к понятию «исключение из фракции» недопустимо, что находит подтверждение и в действующем избирательном законодательстве, которое эти понятия также различает», – сказал депутат «Ведомостям».
Чистка ЛДПР
В нынешнем созыве из фракции «Единая Россия» спустя два месяца после избрания в 2021 г. был исключен депутат-одномандатник от Санкт-Петербурга Евгений Марченко, ранее лишенный партбилета за голосование против законопроекта о бюджете в первом чтении (фракция проголосовала «за»). Сейчас Марченко внефракционный депутат. Нилов был избран в 2021 г. в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР.
Вслед за партбилетом Нилов может потерять и пост в Госдуме. По словам собеседника в Охотном Ряду, ЛДПР, вероятно, либо отдаст руководство комитетом другой фракции в рамках пакетного соглашения, либо внесет на пост председателя комитета другую кандидатуру.
Нилов напомнил, что в мае 2026 г., согласно уставу, предстоят выборы председателя партии. Он не исключил, что вернется при смене вектора у нового руководства. «Пока продолжу работать как независимый депутат», – написал парламентарий в Telegram-канале.
Нилов вступил в ЛДПР в 1997 г. и начинал партийную карьеру помощником Жириновского. Думский комитет по соцполитике депутат возглавляет с 2016 г. и к моменту исключения из партии являлся одним из самых известных «соколов Жириновского». 16 июня Нилов написал в своем Telegram-канале, что «принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт, если они очень активны и осмеливаются не соглашаться с «генеральной линией». Слуцкий же, по его словам, «многие внутрипартийные процессы уже не контролирует», а всем «занимается окружение [лидера ЛДПР], которое и определяет вектор, и принимает подобные решения [об исключении активистов из партии]». После публикации этого поста Кавшар заявила «Ведомостям», что действиям Нилова будет дана оценка на уровне высшего совета, «процессуальные решения будут». Два собеседника в партии отмечают, что большую роль в партийной судьбе Нилова сыграли противоречия с депутатом Мосгордумы, членом президиума высшего совета ЛДПР Марией Воропаевой.
Исключение Нилова – риск для ЛДПР и ставит Слуцкого в неудобное положение, говорит политолог Константин Калачев. «Нилов свою позицию аргументирует ясно, просто, понятно. А вот за что его исключили, требует разъяснений. За то, что сказал, что лидером партии остается Жириновский, а Слуцкий – председатель? Но это ведь так и есть. Жириновский был и остается идейным лидером. Даже после смерти», – отмечает эксперт. В любой партии есть дисциплина и депутаты от партии должны впитывать мнение лидера и руководствоваться им, а потому решение ЛДПР логично, возражает политтехнолог Петр Быстров.
Нилову при Слуцком ничего не светит ни с точки зрения попадания в список на проходное место на выборах в Госдуму в 2026 г., ни с точки зрения выдвижения от партии по какому-то округу, где есть реальные шансы на победу, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.