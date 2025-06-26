Из ЛДПР исключили одного из самых известных «соколов Жириновского»

Нилов вступил в ЛДПР в 1997 г. и начинал партийную карьеру помощником Жириновского. Думский комитет по соцполитике депутат возглавляет с 2016 г. и к моменту исключения из партии являлся одним из самых известных «соколов Жириновского». 16 июня Нилов написал в своем Telegram-канале, что «принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт, если они очень активны и осмеливаются не соглашаться с «генеральной линией». Слуцкий же, по его словам, «многие внутрипартийные процессы уже не контролирует», а всем «занимается окружение [лидера ЛДПР], которое и определяет вектор, и принимает подобные решения [об исключении активистов из партии]». После публикации этого поста Кавшар заявила «Ведомостям», что действиям Нилова будет дана оценка на уровне высшего совета, «процессуальные решения будут». Два собеседника в партии отмечают, что большую роль в партийной судьбе Нилова сыграли противоречия с депутатом Мосгордумы, членом президиума высшего совета ЛДПР Марией Воропаевой.