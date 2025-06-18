Чем закончится конфликт команды Жириновского со Слуцким

Чем закончится конфликт команды Жириновского со СлуцкимПротивостояние в ЛДПР обострилось на уровне фракции в Госдуме
Депутат Госдумы четырех созывов от ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, начинавший в партии помощником основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 1998 г., заявил, что начальство зачищает партию от несогласных с «генеральной линией», а председатель Леонид Слуцкий и вовсе многие процессы уже «не контролирует». В руководстве ЛДПР, в свою очередь, сказали, что действиям Нилова даст оценку Высший совет партии.
«Всем занимается окружение [Слуцкого], которое и определяет вектор, и принимает подобные решения [об исключениях активистов из партии]. Да, это происходит во многих регионах, вне зависимости от статуса, активности и известности партийцев. Такова реальность», – написал Нилов в своем Telegram-канале, реагируя на высказывание кандидата в Мосгордуму от ЛДПР (выборы были в 2024 г.) Олега Новикова. Тот утверждал, что его незаконно исключают из партии. «Сегодня в нашей партии творится то, во что сложно поверить – принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт, если они очень активны и осмеливаются не соглашаться с «генеральной линией». Активных и мыслящих членов ЛДПР теперь объявляют «неугодными», а за несогласие следуют настоящие репрессии», – следует из сообщения Нилова.
Замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявила «Ведомостям», что действиям Нилова будет дана оценка на уровне Высшего совета, «процессуальные решения будут». «Мы действительно неоднократно фиксировали нарушения внутрипартийной этики со стороны депутата Нилова. Сегодня он не участвует в партстроительстве, не курирует региональные отделения. Решением съезда сформирован Высший совет без членства Нилова», – указала она. Кроме того, пост председателя комитета в Думе он занимает в рамках партийной квоты, говорит Кавшар. «Без его участия в процессах партстроительства ЛДПР добивается успехов на выборах, растет уровень доверия избирателей», – обратила внимание она. После того, как Слуцкий возглавил партию и фракцию, Нилов уже потерял должность заместителя в последней.
На пассаж Нилова первым публично ответил статусный депутат Госдумы, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой: «Перед Ярославом Ниловым отныне открыты все двери. Кроме одной – которой он вчера громко хлопнул». Это одна из первых реакций в публичном поле со стороны партии на продолжающееся противостояние старой «гвардии» (в лице Нилова) и новой – той, что привел Слуцкий. По словам Лугового, руководство ЛДПР, «не в восторге» от работы Нилова. «По всей видимости, он понимает, сколь кислы его перспективы. Поэтому пытается спровоцировать скандал», – убежден однопартиец.
Любой исключенный имеет право искать у коллег поддержки и обращаться в вышестоящий партийный орган для того, чтобы решение об исключении оспорить, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР). «Это уставной процесс, абсолютно естественный и по-человечески понятный. Поэтому в заявлении Новикова никакой особой крамолы нет», – считает депутат. Позже высказался и его однопартиец, депутат Госдумы Станислав Наумов: «Мне кажется, никому из нас не стоит преувеличивать значимость каких-то личных обид наших активистов и уж тем более из обиды Олега [Новикова] не стоило делать информационный повод на радость нашим парламентским конкурентам».
В столь активную фазу конфликт между Ниловым и партийным руководством перешел после того, как в сеть попали высказывания члена высшего совета ЛДПР, депутата Мосгордумы Марии Воропаевой, расктриковавшей регионы за недостаточно активные поздравления Слуцкого с трехлетием на посту председателя, сказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к партии. Тогда же Воропаева высказала недовольство и думскими депутатами в «грубой форме».
«Такая риторика, конечно, недопустима. И многие это слышали, многим там указали, что они в случае несогласия могут, во-первых, уйти, а во-вторых, в отношении них будут приняты “соответствующие” решения. Такой довольно прямой, топорный метод шантажа, угроз – он в общественной организации недопустим, и такого никогда не было. Это, конечно, недопустимое новшество, которое себе Воропаева как бывший член «Единой России» и очень неопытный член ЛДПР позволяет», – говорит один из собеседников. Такие «чистки» демотивируют актив, из-за чего «у совестливых» членов партии нарастает недовольство, добавил он.
В ответ на появившуюся в соцсетях аудиозапись Воропаева 16 июня написала в своем Telegram-канале: «А сегодня я сказала регионам, что надо активнее отрабатывать график мероприятий по 80-летию Жириновского. [...] Коллеги, такие разборы в ЛДПР (как и в любой другой организации) бывают. Говорю в лицо, открыто. Спрашиваю за работу. А как вы думали? Результат достигается только так. Рост рейтинга – залог работы команды». А тем, кто чем-то недоволен, Воропаева посоветовала написать заявление и выйти из партии.
Кроме того, как утверждают источники «Ведомостей», депутатам ЛДПР разных уровней было спущено техническое задание, по которому необходимо публично высказываться против Нилова и всячески его «очернять». После сообщения Лугового появились публичные высказывания от координаторов региональных отделений. Так, лидер ЛДПР в Курской области Алексей Томанов заявил, что «то, что сегодня делает господин Нилов, иначе как предательством назвать нельзя». Он добавил, что все должны «поддерживать того лидера, которого избрали всеобщим голосованием». Замкоординатора по идеологической работе отделения ЛДПР в Санкт-Петербурге Александр Устименко написал, что партия «не нуждается в таких, как [Нилов]». Нижегородское региональное отделение ЛДПР в своем сообщении попросило «принять соответствующие меры» в отношении депутата.
Сам же Нилов сказал «Ведомостям», что его сообщение – это «крик души о том, что дальше так продолжаться не может». «Я всегда остро реагирую, когда в партии, в общественной организации, людьми разбрасываются», – заявил он. Уходить из ЛДПР, несмотря на обрушившуюся критику, политик не планирует и свое политическое будущее связывает с этой партией.
Конфликт между Слуцким и представителями «старой гвардии», самым заметным среди которых является Нилов, очевиден, констатирует глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. В связи с этим, по его оценке, «очень невелика» вероятность того, что Нилов на выборах в Госдуму попадет в партийные списки или будет выдвинут по одномандатному округу от ЛДПР. «Стороны не скрывают взаимного недовольства и раздражения. Поэтому, я думаю, что здесь исход предсказуем», – считает Минченко.
По мнению политолога Константина Калачева, Слуцкий зачистит всех, кто видит в нем председателя партии, но не ее лидера. «Люди, обязанные Жириновскому, ему не нужны», – сказал он «Ведомостям».
Нилов ценен как опытный руководитель комитета, партийный аппаратчик и публичный политик, говорит политолог Дмитрий Еловский