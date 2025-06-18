Чем закончится конфликт команды Жириновского со Слуцким

«Всем занимается окружение [Слуцкого], которое и определяет вектор, и принимает подобные решения [об исключениях активистов из партии]. Да, это происходит во многих регионах, вне зависимости от статуса, активности и известности партийцев. Такова реальность», – написал Нилов в своем Telegram-канале, реагируя на высказывание кандидата в Мосгордуму от ЛДПР (выборы были в 2024 г.) Олега Новикова. Тот утверждал, что его незаконно исключают из партии. «Сегодня в нашей партии творится то, во что сложно поверить – принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт, если они очень активны и осмеливаются не соглашаться с «генеральной линией». Активных и мыслящих членов ЛДПР теперь объявляют «неугодными», а за несогласие следуют настоящие репрессии», – следует из сообщения Нилова.