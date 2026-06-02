Получится ли у Демпартии США проиграть выборы в ноябре

Согласно экзитполам выборов 2016, 2020 и 2024 гг., Трамп, а вместе с ним и республиканская партия значительно увеличили свои показатели среди латиноамериканцев, которые остаются ключевым электоратом в нескольких южных штатах, включая такие колеблющиеся штаты (где равные шансы на победу есть и у демократов, и у республиканцев), как Аризона и Невада. Но, согласно актуальным на июнь данным американского Центризбиркома, за весь нынешний электоральный цикл демократы, переизбирающиеся в палате, собрали $798 млн, а республиканцы – $617,9 млн. Сенатские демократы собрали $440,6 млн, а республиканцы – $289,2 млн. При этом шансам демократов в ноябре способствует исторический тренд, согласно которому президентская партия (на этот раз республиканцы) лишаются большинства в палате представителей. При этом, согласно майскому исследованию Pew Research Center, и республиканцы, и демократы сохраняют высокий антирейтинг: 58 и 59% соответственно. Хотя, когда избирателей спрашивают, кандидата какой партии они готовы поддержать, демократы опережают республиканцев на 7,1 п. п.: 48,6% против 41,5%.