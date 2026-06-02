Получится ли у Демпартии США проиграть выборы в ноябре

Получится ли у Демпартии США проиграть выборы в ноябреПротивники Дональда Трампа пребывают в растерянности, несмотря на его неудачи
В преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс члены Демократической партии спорят о необходимости кадровых изменений в Национальном комитете демократов (DNC) – головной организации, курирующей электоральную стратегию, включая связи с донорами и распределение финансирования для кампаний всех уровней. Одной из основных мишеней однопартийцев стал действующий с февраля 2025 г. председатель DNC Кен Мартин.
Критики не уверены в его способности формировать эффективную стратегию борьбы с республиканцами и лично президентом США Дональдом Трампом, а также в его навыках сбора средств. Эти опасения в основном высказывают демократы в конгрессе, но их однопартийцы из аппарата DNC пока стараются не реагировать на них. При этом Мартин публично не показывает признаков кризиса руководства. Например, как сообщил портал Axios, на прошлой неделе состоялось заседание комитетов DNC по правилам и процедурам (в ходе мероприятия представители партийных ячеек из всех штатов предлагали свое видение правил организации политических мероприятий), но Мартин практически не присутствовал там, за исключением нескольких частных встреч.
При Мартине демократы стараются провести анализ и переоценку своей стратегии в провальном для партии 2024 году (тогда они проиграли президентские выборы и лишились большинства в сенате). В связи с этим сторонникам демократов обещали полноценный анализ тех событий. Но 192-страничный доклад вышел только в мае 2026 г., и то после усиленного давления на Мартина. Кроме того, как сообщил телеканал PBS News, критики недовольны основными тезисами документа, которые, по их мнению, игнорируют реальные проблемы той кампании и сваливают вину на кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. В нем также критикуется неспособность демократов предложить электорату что-либо, кроме критики республиканцев.
На этом фоне в ходе встречи комитета DNC, на которой Мартин не присутствовал, представители Невады и Нью-Мексико заострили внимание на уменьшении поддержки партии со стороны одной из самых важных групп избирателей – латиноамериканцев, пишет Axios. Эта проблема была упомянута и в докладе.
Согласно экзитполам выборов 2016, 2020 и 2024 гг., Трамп, а вместе с ним и республиканская партия значительно увеличили свои показатели среди латиноамериканцев, которые остаются ключевым электоратом в нескольких южных штатах, включая такие колеблющиеся штаты (где равные шансы на победу есть и у демократов, и у республиканцев), как Аризона и Невада. Но, согласно актуальным на июнь данным американского Центризбиркома, за весь нынешний электоральный цикл демократы, переизбирающиеся в палате, собрали $798 млн, а республиканцы – $617,9 млн. Сенатские демократы собрали $440,6 млн, а республиканцы – $289,2 млн. При этом шансам демократов в ноябре способствует исторический тренд, согласно которому президентская партия (на этот раз республиканцы) лишаются большинства в палате представителей. При этом, согласно майскому исследованию Pew Research Center, и республиканцы, и демократы сохраняют высокий антирейтинг: 58 и 59% соответственно. Хотя, когда избирателей спрашивают, кандидата какой партии они готовы поддержать, демократы опережают республиканцев на 7,1 п. п.: 48,6% против 41,5%.
Все фракции демпартии, несмотря на это, выражают разочарование своим политическим движением, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Он объяснил, что у демократов в отличие от республиканцев нет фигуры, способной объединить фракции. Но, по мнению эксперта, противники Трампа в целом не хотят быстро решать эту проблему, так как рассчитывают выиграть выборы исключительно за счет критики действующей администрации.
Подготовка Демократической партии к избирательным циклам 2026–2028 гг. осуществляется в условиях выраженной внутрипартийной фрагментации и незавершенности стратегического переформатирования, соглашается научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Полина Шаброва. Эксперт подчеркнула, что, хотя критика Трампа и может обеспечить тактический успех на промежуточных выборах, в долгосрочной перспективе этот подход подведет, особенно на президентских выборах 2028 г. Ключевой вызов заключается в необходимости одновременной мобилизации идеологически мотивированного прогрессивного ядра и независимых избирателей в колеблющихся штатах, подчеркнула Шаброва. Без выработки четкой программы, не основанной исключительно на противопоставлении себя Трампу, демократы, даже имея тактические преимущества, вряд ли смогут показать хороший результат как в 2026 г., так и в 2028 г., считает эксперт.