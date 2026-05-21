Получится ли у Дональда Трампа избежать внутрипартийного переворота

Получится ли у Дональда Трампа избежать внутрипартийного переворотаДо января 2027 года его противники среди республиканцев попытаются нанести ему мощные удары
С восьмого раза сенат США, несмотря на наличие там республиканского большинства, в ночь на 20 мая все-таки утвердил резолюцию о прекращении боевых действий в Иране, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа. Для окончательного утверждения документа его должны поддержать в палате представителей, где тоже доминируют республиканцы. Но даже если это произойдет, то Трамп гарантированно наложит вето, преодолеть которое не получится. Утвержденная сенатом резолюция не представляет угрозы для военных полномочий Трампа. Но она предвещает ему постоянные попытки саботажа со стороны недовольных однопартийцев.
Проигрыш на праймериз или решение не переизбираться сформировали в конгрессе новую конфигурацию внутрипартийной оппозиции, объединившую хромых уток и законодателей, лишенных электоральных перспектив, объясняет младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Полина Шаброва. Их ощущение «нечего терять» превращает разнородную группу в ситуативную парламентскую силу. «Освобожденные от необходимости согласовывать позицию с партийным руководством перед выборами, эти конгрессмены и сенаторы выстроили блок, готовый к тактическому взаимодействию с демократами», – подчеркнула Шаброва.
К таким хромым уткам в первую очередь относятся те, кого президент не поддержал на праймериз, в результате чего они проиграли внутрипартийную гонку и лишились возможности переизбираться на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре 2026 г. (переизбираются все члены палаты представителей и треть сената). Одним из таких является сенатор-республиканец от Луизианы Билл Кэссиди, который и стал голосом, необходимым для утверждения резолюции. Он выступал против все семь раз, когда демократы пытались пробить этот документ в сенате. Но за три дня до финального голосования, 17 мая, он проиграл праймериз президентскому ставленнику.
Другой яркий пример непокорного Трампу республиканца – конгрессмен от 4-го округа штата Кентукки Томас Масси. Он не поддержал президентскую налоговую реформу, требовал публикации документов, связанных с делом Эпштейна, а также почти каждый день критиковал главу государства за начало войны в Иране. Трамп не забыл это и успешно способствовал поражению довольно популярного в своем округе Масси на праймериз.
Если изучить, кто из республиканцев получил поддержку Трампа и кто из них в итоге выиграл на праймериз, то можно утверждать, что его слово является главным фактором, влияющим на итог внутрипартийных гонок в 99% случаев. Из 111 праймериз (10 сенатских и 101 палатских), результаты которых известны на 20 мая, кандидаты, поддержанные Трампом, победили в 110. В то же самое время до созыва нового конгресса в январе 2027 г. и в сенате, и в палате представителей продолжат работать обозленные отсутствием президентской поддержки республиканцы, которым политически уже нечего терять.
Например, в сенате у республиканцев 53 мандата из 100. Но если учитывать традиционных оппонентов Трампа типа сенаторов из Кентукки Митча Макконнелла (не переизбирается в 2026 г.), Аляски – Лизы Мурковски и Мэна – Сюзан Коллинз, а также тех, кого Трамп не поддержал на праймериз (Кэссиди и сенатор от Техаса Джон Корнин), то он теряет до пяти голосов. В палате представителей у республиканцев 217 (плюс один независимый, который сотрудничает с республиканцами) мандатов из 435 (против 212 у демократов). Если также принять во внимание неугодных Трампу, то он теряет до 18 голосов. Дело в том, что 16 республиканцев в палате не собираются переизбираться в 2026 г. и в целом уходят из политики. А двое других – Масси и конгрессмен из Техаса Дэн Крэншоу – просто проиграли праймериз и, соответственно, тоже уйдут из палаты в 2027 г. То есть у всех этих «ненадежных голосов» в конгрессе остается больше полугода на посту, когда им уже не обязательно ориентироваться на Трампа.
Несмотря на почти одинаковую повестку Трампа и абсолютного большинства республиканцев, некоторые его инициативы все равно могут вызвать сопротивление, как это было уже не раз, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. По словам эксперта, главной мишенью уходящих республиканцев будут любые бюджетные законопроекты, предложенные администрацией, особенно в части расходов на соцпрограммы и иностранную помощь.
Другой возможной мишенью хромых уток в республиканской партии будет проект реформы избирательной системы США SAVE America Act, который Трамп и его администрация пытаются провести в конгрессе до промежуточных выборов, дополняет Шаброва. Она также допустила, что они могут попытаться лишить Трампа денег на сооружение бального зала на территории Белого дома. «Внутренняя разрозненность республиканцев играет на руку демократам: вместо того чтобы консолидировать ресурсы против общего оппонента, республиканцы вынуждены тратить миллионы на войны внутри своей же партии», – резюмировала Шаброва.