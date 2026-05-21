Получится ли у Дональда Трампа избежать внутрипартийного переворота

Например, в сенате у республиканцев 53 мандата из 100. Но если учитывать традиционных оппонентов Трампа типа сенаторов из Кентукки Митча Макконнелла (не переизбирается в 2026 г.), Аляски – Лизы Мурковски и Мэна – Сюзан Коллинз, а также тех, кого Трамп не поддержал на праймериз (Кэссиди и сенатор от Техаса Джон Корнин), то он теряет до пяти голосов. В палате представителей у республиканцев 217 (плюс один независимый, который сотрудничает с республиканцами) мандатов из 435 (против 212 у демократов). Если также принять во внимание неугодных Трампу, то он теряет до 18 голосов. Дело в том, что 16 республиканцев в палате не собираются переизбираться в 2026 г. и в целом уходят из политики. А двое других – Масси и конгрессмен из Техаса Дэн Крэншоу – просто проиграли праймериз и, соответственно, тоже уйдут из палаты в 2027 г. То есть у всех этих «ненадежных голосов» в конгрессе остается больше полугода на посту, когда им уже не обязательно ориентироваться на Трампа.