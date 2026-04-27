Дональд Трамп попытается извлечь пользу из покушения

Трамп после покушения недолго будет поддерживать риторику «объединения» и «преодоления ненависти». Он использует нынешнюю попытку покушения для усиления собственных внутриполитических позиций, которые последние несколько месяцев неуклонно ослабевают из-за скандалов вокруг дела педофила-финансиста Джеффри Эпштейна, проигрыша в Верховном суде по делу о пошлинах, войны в Иране и общего недовольства граждан его экономической политикой. Противникам президента – как демократам, так и некоторым консерваторам – придется столкнуться с новым витком риторической эскалации и попыток давления. Трамп в целом не любит критику в свой адрес, но в ближайшие дни любой нелицеприятный комментарий будет трактоваться президентом и его командой не просто как критика президента, а как атака на «защитника страны». Расследование попытки покушения также не будет тихим. Трамп выжмет из истории максимум. Но особого роста рейтинга у Трампа не будет. Эта история временно перекроет в СМИ проблемные для него темы. Максимум, на который он может рассчитывать с точки зрения рейтинга, – это укрепление позиций среди собственного электората, хотя там у него и так все стабильно.