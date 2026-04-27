Дональд Трамп попытается извлечь пользу из покушения

Дональд Трамп попытается извлечь пользу из покушенияМожно ожидать его нового наступления на своих противников
Президент США Дональд Трамп заявил в 2019 г.: «Я – избранный». Тогда этими словами он объяснял необходимость соперничества с Китаем. Сегодня они символизируют его самоощущение в целом. Очередная неудачная попытка покушения на его жизнь, произошедшая 26 апреля в ходе гала-ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, только укрепит его убежденность в этом.
Сам по себе инцидент не является чем-то удивительным или неожиданным. В США очень высокий уровень общественно-политической поляризации, а Трамп остается одним из самых поляризующих президентов в истории страны. Все это сдабривается исторически свойственным американской политической системе высоким риском для жизни первых лиц. Из 45 человек, занимавших пост президента США, семеро становились жертвами покушений, четверо из них скончались. Большинство покушений на президентов совершались не вполне здоровыми психически людьми, желавшими заявить о себе. Во дворе того же отеля Washington Hilton в 1981 г. было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана (1981–1989). Джон Хинкли-младший, стрелявший в главу государства, по своим собственным заявлениям, был очарован актрисой Джуди Фостер и хотел таким образом произвести на нее впечатление. Хинкли провел остаток жизни в сумасшедшем доме.
Трамп после покушения недолго будет поддерживать риторику «объединения» и «преодоления ненависти». Он использует нынешнюю попытку покушения для усиления собственных внутриполитических позиций, которые последние несколько месяцев неуклонно ослабевают из-за скандалов вокруг дела педофила-финансиста Джеффри Эпштейна, проигрыша в Верховном суде по делу о пошлинах, войны в Иране и общего недовольства граждан его экономической политикой. Противникам президента – как демократам, так и некоторым консерваторам – придется столкнуться с новым витком риторической эскалации и попыток давления. Трамп в целом не любит критику в свой адрес, но в ближайшие дни любой нелицеприятный комментарий будет трактоваться президентом и его командой не просто как критика президента, а как атака на «защитника страны». Расследование попытки покушения также не будет тихим. Трамп выжмет из истории максимум. Но особого роста рейтинга у Трампа не будет. Эта история временно перекроет в СМИ проблемные для него темы. Максимум, на который он может рассчитывать с точки зрения рейтинга, – это укрепление позиций среди собственного электората, хотя там у него и так все стабильно.
Трамп получил возможность отвлечь внимание от внутри- и внешнеполитических проблем, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, президент вполне может инкриминировать организацию неудавшегося покушения левым радикалам, как это было с убийством в 2025 г. консервативного активиста Чарли Кирка, и иранскому правительству. «Но нет никаких гарантий, что президент США вновь сумеет «встряхнуть» общество и улучшить рейтинги, как это произошло в случае с покушением летом 2024 г.», – подчеркнул эксперт.
Можно зафиксировать важный тренд – ослабление внутренних позиций несколько смягчило риторику и политику Трампа в последнее время, говорит доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. «Внешним наблюдателям этого почти не видно за громогласными заявлениями по Ирану, но внутриполитически Трамп стал более умеренным и примирительным. Оттого и посещение ужина корреспондентов – очевидное наведение мостов с оппозицией. И этим же вызван его призыв объединяться после срыва ужина», – подчеркнул эксперт.
Новиков считает, что Трамп готовится ко второй половине своего второго срока, в которой конгресс уже не будет ему принадлежать безраздельно, так как вероятность проигрыша республиканцами промежуточных выборов в ноябре 2026 г. весьма высока. Следовательно, президенту надо готовиться к тому, что ему придется серьезно договариваться с оппонентами. Кроме того, уточняет Новиков, Трамп хочет вернуть часть поддержки независимых избирателей в преддверии промежуточных выборов. «Последние хотят стабильности и безопасности, а также прекращения бесконечных политических дрязг», – подчеркнул эксперт.