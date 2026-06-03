В Центризбиркоме ответили на иск с претензиями к ДЭГу

Тем не менее, указывает он, ЦИК не ответил на главный вопрос, который как раз может быть технически решен и заслуживает регламентации в законе, – глубина доступа к системе ДЭГа для выявления ошибок, сбоев и аномального поведения и алгоритм действий в случае их выявления, как технических, так и правовых. «ЦИК предлагает верить в работоспособность ДЭГа, не объясняя, как ее проверить и что делать, если будут выявлены ошибки. А без этого вся иная аргументация выглядит бледно», – сказал он «Ведомостям».