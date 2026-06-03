В Центризбиркоме ответили на иск с претензиями к ДЭГу

В Центризбиркоме ответили на иск с претензиями к ДЭГуВерховный суд рассмотрит его 4 июня
Центризбирком (ЦИК) просит Верховный суд (ВС) оставить без удовлетворения иск, оспаривающий ряд норм о порядке проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Ведомости» ознакомились с аргументацией комиссии, изложенной на 18 страницах. Истец подтвердил, что именно этот документ ЦИК направил ему в установленные сроки с официальной почты. Заседание ВС назначено на 4 июня. «Ведомости» направили запрос в ЦИК.
В иске, принятом к производству 27 апреля, утверждалось, что при проведении ДЭГа члены комиссии и наблюдатели не имеют возможности убедиться, что голосующие действительно существуют, голосуют лично, соблюдают тайну голосования. Также, по мнению заявителя, электронные бюллетени гражданам без специальных технических знаний непонятны, а без специального оборудования – не видны, писали «Ведомости» 4 мая.
По мнению истца – ведущего инженера МГТУ им. Баумана Виктора Толстогузова, контрольный подсчет голосов невозможен, поскольку оригинальные изображения заполненных электронных бюллетеней после нажатия на кнопку исчезают с экранов устройств избирателей навсегда. Кроме того, эти устройства не защищены от внешнего вмешательства со стороны иностранных производителей и хакеров, говорится в иске.
В ЦИК настаивают: «Довод заявителя о том, что процедура подтверждения личности избирателя сводится исключительно к вводу кода подтверждения с помощью мобильного телефона, который может находиться у иных лиц, не соответствует положениям порядка». Получение электронного бюллетеня для участия в ДЭГе невозможно без подтверждения личности, говорится в возражении комиссии.
Так, проголосовать с помощью ДЭГа может только совершеннолетний гражданин РФ, имеющий верифицированный аккаунт на «Госуслугах», данные которого сопоставляются с регистром избирателей и ГАС «Выборы». В самом заявлении на ДЭГ избиратель указывает ФИО, дату рождения, адрес, номер телефона и паспортные данные, а также дату и время подачи заявки. Идентификатором при подаче заявления на ДЭГ является СНИЛС. При оформлении заявки и непосредственно при голосовании избиратель должен ввести код подтверждения.
Указанные правила, с одной стороны, позволяют голосующим «без необоснованных ограничений» реализовать свое избирательное право посредством ДЭГа, а с другой – «устанавливают необходимые процедурные гарантии соблюдения принципов прямого и равного избирательного права при тайном голосовании», следует из текста.
Вопреки доводам истца, ЦИК указывает на то, что каждый избиратель голосует лично, голосование за других граждан не допускается, бюллетени выдаются по предъявлению паспорта. Оспариваемый порядок не содержит норм, разрешающих участие в ДЭГе от имени других лиц, подчеркивается в ответе ЦИК.
Что касается наличия возможного контроля со стороны других людей за ходом голосования в ДЭГе, ЦИК напоминает, что при такой форме волеизъявления применяется процедура анонимизации – она предполагает невозможность установления связи между персональными данными избирателя и его выбором. Анонимизированные результаты голосования «незамедлительно» зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Расшифровка результатов без использования специального ключа невозможна, указывается в документе.
Толстогузов не согласен с доводами ЦИК: по его словам, вмешательство третьих лиц гипотетически возможно из-за того, что порядок ДЭГа не предусматривает опции объективно убедиться, что голосующие избиратели действительно существуют и они голосуют самостоятельно.
Доводы ЦИК не отличаются оригинальностью, как, впрочем, и претензии истца: регулирование процедур в интернете сводится к перечню технических решений, рассчитанных на правомерное поведение, но оно не может исключить умышленных незаконных действий его участников, говорит электоральный юрист Олег Захаров.
«Технически невозможно создать систему, исключающую, например, онлайн-голосование внучки за бабушку, когда у нее есть доступ к ее телефону и паролю от «Госуслуг». Также никакая система не может исключить голосования работника в присутствии начальника. От этого нельзя защититься, но такие риски есть и при обычном голосовании, например, когда избиратель фотографирует бюллетень с галочкой», – указал он. Это незаконно, но это нельзя заблокировать, поскольку такие допущения являются неизбежными издержками любой масштабной процедуры, тем более в интернете, обратил внимание Захаров.
Тем не менее, указывает он, ЦИК не ответил на главный вопрос, который как раз может быть технически решен и заслуживает регламентации в законе, – глубина доступа к системе ДЭГа для выявления ошибок, сбоев и аномального поведения и алгоритм действий в случае их выявления, как технических, так и правовых. «ЦИК предлагает верить в работоспособность ДЭГа, не объясняя, как ее проверить и что делать, если будут выявлены ошибки. А без этого вся иная аргументация выглядит бледно», – сказал он «Ведомостям».
Новой интерпретации традиционных принципов избирательного права в условиях ДЭГа в контексте заявленного административного иска возражения не содержат, полагает электоральный юрист Гарегин Митин.