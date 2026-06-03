Что говорится в поправках в закон о бизнес-омбудсмене

Законопроект весьма краткий. Из действующего закона убирают формулировку о том, что бизнес-омбудсмен и его аппарат являются госорганом с правом образования юрлица. Также исключается формулировка о том, что уполномоченный не может заниматься «другой оплачиваемой деятельностью за исключением преподавательской, научной либо иной творческой». Также уполномоченный не может руководствоваться решениями политической партии или иного общественного объединения, в котором он состоит. Сохраняется лишь запрет на то, что уполномоченный не может быть сенатором или депутатом.