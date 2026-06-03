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Что говорится в поправках в закон о бизнес-омбудсмене

В ГД внесли анонсированный главой РСПП Александром Шохиным законопроект
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуму 3 июня внесли поправки в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей. Авторами поправок стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и глава думского комитета по экономполитике Максим Топилин.

Законопроект весьма краткий. Из действующего закона убирают формулировку о том, что бизнес-омбудсмен и его аппарат являются госорганом с правом образования юрлица. Также исключается формулировка о том, что уполномоченный не может заниматься «другой оплачиваемой деятельностью за исключением преподавательской, научной либо иной творческой». Также уполномоченный не может руководствоваться решениями политической партии или иного общественного объединения, в котором он состоит. Сохраняется лишь запрет на то, что уполномоченный не может быть сенатором или депутатом. 

Уполномоченный сейчас среди прочего одновременно с обжалованием в суде ненормативных правовых актов органов местного самоуправления (МСУ), которые нарушают права предпринимателей, может «выносить подлежащие немедленному исполнению» предписания о приостановлении действия таких актов местных властей – до вступления в силу судебных решений, которые выносятся по подобным спорам. Теперь же бизнес-омбудсмен, обжалуя такие решения МСУ, может лишь ходатайствовать в суде о приостановлении подобных нормативных актов.

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Финансовое и материально-техническое обеспечение уполномоченного по правам предпринимателей, согласно законопроекту, осуществляется  определяемой президентом автономной некоммерческой организацией (АНО). Одним из учредителей этой организации является Российская Федерация. В федеральном бюджете ежегодно отдельной строкой предусматриваются средства, необходимые для этой АНО. Бизнес-омбудсмен является председателем наблюдательного совета организации.

Изменения позволят осуществлять более гибкое и оперативное взаимодействие уполномоченного с субъектами предпринимательской деятельности, повысят качество контроля за защитой прав и обеспечат быстрое реагирование на запросы предпринимательского сообщества, говорится в пояснительной записке.

Реформировать институт бизнес-омбудсмена 26 мая на встрече с Владимиром Путиным предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он тогда сказал президенту, что реформирование института необходимо, поскольку вакансия бизнес-омбудсмена есть уже давно – предыдущий уполномоченный Борис Титов ушел с поста в 2022 г. При этом Шохин сказал, что идея перевода работы уполномоченного с государственного уровня на общественно-государственный принадлежит самому Путину – она обсуждалась на закрытой встрече президента с РСПП в конце марта. 

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что новым бизнес-омбудсменом станет сам Шохин. Глава РСПП говорил «Ведомостям», что АНО, на базе которой будет работать аппарат омбудсмена, может стать платформа по обращениям предпринимателей («Забизнес.РФ»).

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