Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о бизнес-омбудсмене

Поправки в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей были внесены в Госдуму 3 июня. Их авторами стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и Топилин. Из закона предлагается убрать формулировку о том, что бизнес-омбудсмен и его аппарат являются госорганом с правом образования юрлица. Также убирается формулировка о том, что уполномоченный не может руководствоваться решениями партии или общественного объединения, в котором он состоит, а также что он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью.