Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о бизнес-омбудсмене

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о бизнес-омбудсменеЗакон, который позволит главе РСПП Шохину стать уполномоченным, примут уже завтра
Госдума 9 июня приняла в первом чтении законопроект, который превращает институт уполномоченного по защите прав предпринимателей из государственного в общественно-государственный. Во втором и третьем чтениях закон может быть принят уже 10 июня. Председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин напомнил, что законопроект был внесен в нижнюю палату после встречи Владимира Путина с главой РСПП Александром Шохиным.
Топилин кратко описал суть законопроекта – предлагается уточнить определение института уполномоченного по защите прав предпринимателей, изменить механизмы финансирования омбудсмена и его аппарата, а также прописать, кто может занимать должность уполномоченного. По словам Топилина, поправки позволят сделать механизм работы уполномоченного более гибким и оперативным. Комитет по экономполитике законопроект поддержал, добавил депутат.
Вопросов по законопроекту от парламентариев не поступило. Депутаты поддержали его единогласно, «за» проголосовал 361 человек. Топилин попросил включить законопроект для рассмотрения во втором чтении на пленарном заседании уже 10 июня.
Поправки в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей были внесены в Госдуму 3 июня. Их авторами стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и Топилин. Из закона предлагается убрать формулировку о том, что бизнес-омбудсмен и его аппарат являются госорганом с правом образования юрлица. Также убирается формулировка о том, что уполномоченный не может руководствоваться решениями партии или общественного объединения, в котором он состоит, а также что он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью.
Финансовое и материально-техническое обеспечение уполномоченного осуществляется определяемой президентом автономной некоммерческой организацией (АНО), одним из учредителей которой является Российская Федерация. Бизнес-омбудсмен возглавляет набсовет этой АНО.
Уполномоченный сейчас среди прочего одновременно с обжалованием в суде нормативных правовых актов органов местного самоуправления (МСУ), которые нарушают права предпринимателей, может «выносить подлежащие немедленному исполнению» предписания о приостановлении действия таких актов местных властей – до вступления в силу судебных решений, которые выносятся по подобным спорам. Теперь же бизнес-омбудсмен, обжалуя такие решения МСУ, может лишь ходатайствовать в суде о приостановлении подобных нормативных актов.
Реформировать институт бизнес-омбудсмена 26 мая на встрече с Владимиром Путиным предложил глава РСПП Александр Шохин. Он тогда сказал президенту, что реформирование института необходимо, поскольку вакансия бизнес-омбудсмена есть уже давно – предыдущий уполномоченный Борис Титов ушел с поста в 2022 г. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что новым бизнес-омбудсменом станет сам Шохин.