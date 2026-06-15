В Кремле рассказали, как Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Ушаков напомнил, что в мае Путин был в Китае с официальным визитом. «Визит, конечно, подтвердил совместную стабилизирующую роль, которую Россия и Китай играют на международной арене, важность их усилий по формированию справедливого многополярного миропорядка», – сказал он. Ушаков сказал, что сегодня он встретится с послом КНР Чжаном Ханьхуэем для разговора по реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей.