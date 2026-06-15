Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,682+0,74%USBN0,149-0,67%MGTS1 230+4,41%IMOEX2 534,26+0,75%RTSI1 110,23+0,75%RGBI118,54+0,09%RGBITR784,24+0,21%
Главная / Политика /

В Кремле рассказали, как Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Председатель КНР получил поздравительную телеграмму
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент направил поздравительную телеграмму Си, которому 15 июня исполнилось 72 года. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал на брифинге журналистам, что «между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения».

«Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие, их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И, конечно, они оба привержены развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия наших стран», – рассказал он. По словам Ушакова, это взаимодействие крепнет благодаря личным усилиям глав государств.

Ушаков напомнил, что в мае Путин был в Китае с официальным визитом. «Визит, конечно, подтвердил совместную стабилизирующую роль, которую Россия и Китай играют на международной арене, важность их усилий по формированию справедливого многополярного миропорядка», – сказал он. Ушаков сказал, что сегодня он встретится с послом КНР Чжаном Ханьхуэем для разговора по реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Как прошел визит Владимира Путина в Китай

Политика / Международные новости

Путин просил особо подчеркнуть, что «под руководством председателя Си Цзиньпина Китайская Народная Республика достигла поистине впечатляющих достижений в экономическом, научно-техническом развитии и других сферах». По словам Ушакова, Путин пожелал Си дальнейших «больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья».

В телеграмме говорилось, что достигнутые в ходе последнего визита Путина в Китай договоренности «имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами». Путин пожелал Си «доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности» и отметил его высокий авторитет среди соотечественников и в мире.

Накануне Ушаков проинформировал журналистов о телефонном звонке Путина и президента США Дональда Трампа. Звонок также был приурочен к дню рождения – Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. В ходе разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг Ирана, в частности, Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, а также конфликт на Украине. По итогам беседы лидеры договорились, что в ближайшее время в Москву приедут американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте