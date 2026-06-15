В Кремле рассказали, как Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

В Кремле рассказали, как Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рожденияПредседатель КНР получил поздравительную телеграмму
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент направил поздравительную телеграмму Си, которому 15 июня исполнилось 72 года. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал на брифинге журналистам, что «между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения».
«Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие, их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И, конечно, они оба привержены развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия наших стран», – рассказал он. По словам Ушакова, это взаимодействие крепнет благодаря личным усилиям глав государств.
Ушаков напомнил, что в мае Путин был в Китае с официальным визитом. «Визит, конечно, подтвердил совместную стабилизирующую роль, которую Россия и Китай играют на международной арене, важность их усилий по формированию справедливого многополярного миропорядка», – сказал он. Ушаков сказал, что сегодня он встретится с послом КНР Чжаном Ханьхуэем для разговора по реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Путин просил особо подчеркнуть, что «под руководством председателя Си Цзиньпина Китайская Народная Республика достигла поистине впечатляющих достижений в экономическом, научно-техническом развитии и других сферах». По словам Ушакова, Путин пожелал Си дальнейших «больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья».
В телеграмме говорилось, что достигнутые в ходе последнего визита Путина в Китай договоренности «имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами». Путин пожелал Си «доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности» и отметил его высокий авторитет среди соотечественников и в мире.
Накануне Ушаков проинформировал журналистов о телефонном звонке Путина и президента США Дональда Трампа. Звонок также был приурочен к дню рождения – Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. В ходе разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг Ирана, в частности, Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, а также конфликт на Украине. По итогам беседы лидеры договорились, что в ближайшее время в Москву приедут американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.