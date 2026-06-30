Не попавший в список ЕР Станислав Наумов пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

То, что партия не стала выдвигать его на съезде, связано в основном с процедурными вопросами, считает депутат. По словам Наумова, после того как он написал заявление об уходе из ЛДПР, он так и не получил на руки соответствующего решения московского регионального отделения. Кроме того, его не исключили из партийной фракции в Госдуме. «Если бы я вдруг оказался в списках [ЕР], дальше любая другая политическая сила могла оспорить решение съезда», – говорит Наумов.