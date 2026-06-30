Не попавший в список ЕР Станислав Наумов пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

Не попавший в список ЕР Станислав Наумов пойдет в Госдуму самовыдвиженцемДля участия в выборах он оставил пост первого замглавы фракции ЛДПР
Депутат Госдумы Станислав Наумов, бывший первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, после участия в праймериз «Единой России» (ЕР) намерен пойти на выборы в нижнюю палату парламента самовыдвиженцем по Магнитогорскому округу в Челябинской области. Об этом он сообщил «Ведомостям». По словам Наумова, он подаст документы в избирком 30 июня. Съезд ЕР накануне не выдвинул его в Госдуму. До этого депутат занял 7-е место по списку на праймериз в Челябинской области.
Перед тем как пройти в Госдуму по списку ЛДПР, Наумов в 2021 г. уже пробовал себя на праймериз ЕР. Зарегистрировался на них, но затем отказался от участия и вступил в партию (на тот момент) Владимира Жириновского. После избрания Наумов получил пост зампреда комитета Госдумы по экономической политике и остался во фракции ЛДПР при новом лидере Леониде Слуцком.
О намерении идти в девятый созыв от ЕР Наумов говорил «Ведомостям» в декабре 2025 г. По словам депутата, ему важно быть вовлеченным в проект 100-летия Магнитогорска (отмечается в 2029 г.), оргкомитет которого возглавляет первый вице-премьер России Денис Мантуров. Позже, в апреле 2026 г., политик уточнял, что предложение «поработать вместе» ему сделал губернатор, секретарь челябинского отделения ЕР Алексей Текслер.
«Я завтра выступаю на заседании городского собрания с докладом о подготовке к 100-летию Магнитогорска. Запрос 10 млрд руб. из федерального бюджета на ближайшие три года на строительство пятого моста через реку Урал. Сразу же после этого я сдам документы», – сказал Наумов «Ведомостям». Он намерен провести местный референдум по юбилейной программе одновременно с выборами в Госдуму 20 сентября.
Необходимый минимум подписей для регистрации по Магнитогорскому округу – около 18 000, сообщил депутат, но его планка для сбора выше, ближе к 100 000 необходимых для избрания голосов. По словам Наумова, он уже провел две общественные кампании по сбору подписей – за восстановление Магнитогорского педагогического института и за сохранение школы-интерната для детей, оставшихся без попечения родителей. «Средняя скорость сбора подписей – одна тысяча в неделю. Соответственно, будем интенсифицировать [сбор]. У меня будет тысяча сборщиков», – заявил депутат.
Кто такой Наумов
ЕР выдвинула по Магнитогорскому округу депутата Челябинского заксобрания VI и VII созывов, главного специалиста по профориентационной работе ПАО «ММК» Владимира Дремова. Наумов отметил, что остается сторонником ЕР и предложения других партий ему неинтересны. В случае избрания в Госдуму политик намерен войти в состав фракции единороссов.
То, что партия не стала выдвигать его на съезде, связано в основном с процедурными вопросами, считает депутат. По словам Наумова, после того как он написал заявление об уходе из ЛДПР, он так и не получил на руки соответствующего решения московского регионального отделения. Кроме того, его не исключили из партийной фракции в Госдуме. «Если бы я вдруг оказался в списках [ЕР], дальше любая другая политическая сила могла оспорить решение съезда», – говорит Наумов.
При выходе из партии необходимо иметь хоть какое-то документальное подтверждение этого факта, соглашается электоральный юрист Гарегин Митин. «Решение партийного органа здесь само по себе не является обязательным», – отмечает он. По его словам, случаи снятия кандидатов по таким поводам бывают, но носят единичный характер.
Не все выдвинутые на съезде кандидаты становятся депутатами, рассуждает Наумов. Он напрямую связывает перспективы регистрации на выборах с возможной поддержкой политических кураторов думской кампании: «Я благодарен [первому замглавы администрации президента РФ] Сергею Владиленовичу Кириенко за то, что он дал мне возможность эти пять лет поработать в парламенте. И в любом случае остаюсь в орбите его кадровых решений».
Случаи конкуренции двух имеющих отношение к ЕР кандидатов на выборах разного уровня не очень распространены, но это и не редкость, отмечает собеседник, близкий к партии. Любые претензии при лояльном к партии ведении кампании позже отзываются, добавляет он.