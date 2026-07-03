Экс-глава Внешэкономбанка Горьков пойдет в Госдуму от «Новых людей»В регионах партия выдвинула ряд не связанных с ней кандидатов
Бывший председатель правления Внешэкономбанка (в 2018 г. преобразован в ВЭБ.РФ) и экс-глава «Росгеологии», председатель Российско-арабского делового совета Сергей Горьков выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» (НЛ). Он возглавил региональную группу по Самарской, Саратовской и Оренбургской областям. Горьков сказал «Ведомостям», что перед ним поставлена «интересная задача»: «Я до этого был управленцем. А теперь меня ждет новая сфера деятельности». Оренбургская область – родная для Горькова: он родился в г. Гае в 1968 г.
Горьков был включен в список «Новых людей» на фоне расследования следственным управлением ГУ МВД по Москве злоупотребления должностными полномочиями, в котором обвиняется ряд его бывших коллег по Внешэкономбанку. 23 июня «Ведомости» сообщали о задержании экс-главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, который с 2009 по 2019 г. занимал руководящие должности в ВЭБ.РФ. Ранее был арестован член совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов.
По данным источника «Ведомостей», знакомого с обстоятельствами дела, эпизод, заинтересовавший правоохранителей, имел место в 2016 г. Он касается санации Связь-банка и банка «Глобэкс», сообщал РБК со ссылкой на свои источники. Горьков, по его словам, не имеет процессуального статуса в уголовном деле и не допрашивался следователями. Экс-глава Внешэкономбанка уточнил, что его выдвижение в Госдуму не связано с расследованием.
Региональную группу «Новых людей» по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестану возглавил зампред думского комитета по малому и среднему предпринимательству (его возглавляет Александр Демин из НЛ) Тимур Каноков, представляющий в восьмом созыве «Справедливую Россию» (СР). Ему нужна была гарантия переизбрания, которую, видимо, справороссы не смогли предоставить, говорит политолог Виталий Иванов. «Ведомости» направили запрос в СР. Каноков – опытный политик, пользующийся авторитетом на Кавказе, он способен усилить фракцию НЛ в будущем созыве Думы, уверен глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Ведущая «Первого канала», амбассадор ОНФ Полина Цветкова, неоднократно ездившая в Донбасс с гуманитарной помощью, стала лидером региональной группы НЛ, объединяющей Крым, Севастополь, Донецкую народную республику, Херсонскую и Запорожскую области.
Есть в списке НЛ и такие кандидаты, которые с трудом находятся в поисковиках. Например, региональную группу по Новосибирской области, Алтайскому краю, Республике Алтай, Хакасии и Туве возглавил Сергей Власов. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы партии пишет, что это ветеран спецоперации, подполковник запаса, заместитель председателя правления банка. По данным собеседника «Ведомостей», близкого к НЛ, Власов служил в спецслужбах, а сейчас работает в Экспобанке. «Ведомости» направили запрос в банк. Эту группу могла возглавить депутат заксобрания Новосибирской области, руководитель регионального отделения Дарья Карасева, писали «Ведомости».
Еще один ветеран спецоперации – Александр Зицер идет первым номером в группе по Астраханской, Волгоградской областям и Калмыкии.
Список по Санкт-Петербургу возглавил советник руководителя Россреестра Павел Корытников, писали «Ведомости». Депутат заксобрания Санкт-Петербурга, руководитель общественного штаба партии в регионе Дмитрий Панов стал только вторым.
Краснодарскую региональную группу НЛ возглавил кандидат юридических наук Илья Горбашев, в прошлом работавший помощником заместителя председателя Верховного суда России. Бывший замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Панова идет первым номером в группе по «тюменской матрешке» и Омской области. В списке НЛ представлен солидный состав кандидатов: помимо молодых активистов есть и серьезный бизнес, и люди с мощным аппаратным опытом, сказал Минченко «Ведомостям».
С высокой степенью вероятности переизберется в Госдуму Роза Чемерис (в списке по Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областям и Карелии), говорит источник, близкий к ЕР. В Рязанском одномандатном округе с первым зампредом комитета ГД по обороне Героем России Андреем Красовым (ЕР) способен побороться известный политтехнолог, финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Сергей Толмачев, добавляет он.
А вот шансы на избрание бывшего руководителя центрального аппарата СР Анастасии Павлюченковой по Ленинградскому округу в Москве и действующего депутата Оксаны Дмитриевой по Юго-Восточному округу в Санкт-Петербурге невелики, полагает собеседник. Последнюю выдвинули в соответствии с договоренностями с экс-председателем Партии роста Борисом Титовым, отмечает он. Дмитриева прошла в Госдуму в 2021 г. как кандидат от этой партии, в 2024 г. Партия роста объединилась с НЛ.