Экс-глава Внешэкономбанка Горьков пойдет в Госдуму от «Новых людей»

Бывший председатель правления Внешэкономбанка (в 2018 г. преобразован в ВЭБ.РФ) и экс-глава «Росгеологии», председатель Российско-арабского делового совета Сергей Горьков выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» (НЛ). Он возглавил региональную группу по Самарской, Саратовской и Оренбургской областям. Горьков сказал «Ведомостям», что перед ним поставлена «интересная задача»: «Я до этого был управленцем. А теперь меня ждет новая сфера деятельности». Оренбургская область – родная для Горькова: он родился в г. Гае в 1968 г.