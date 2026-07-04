Белый дом и его хозяева: президенты США в цифрах и графиках

Белый дом и его хозяева: президенты США в цифрах и графикахСоединенным Штатам исполнилось 250 лет, 237 из них в стране существует высшая исполнительная власть
4 июля 1776 г. Второй Континентальный конгресс утвердил Декларацию независимости – документ, которым 13 американских колоний провозгласили отделение от Великобритании. Однако первый президент у новой страны появился лишь спустя 13 лет – 30 апреля 1789 г., когда 69 выборщиков единогласно проголосовали за Джорджа Вашингтона. О главных и интересных цифрах, связанных с американскими лидерами, – в графиках «Ведомостей».
13-летняя пауза между обретением независимости и избранием первого президента объясняется нежеланием на первых порах вводить сильную исполнительную власть на фоне конфликта с монархической Великобританией: руководство новой страной осуществлял Конгресс Конфедерации. Такая ситуация поставила 13 штатов, которые порой конфликтовали друг с другом, перед угрозой полной анархии и гражданской войны. Поэтому в мае – сентябре 1787 г. прошел Филадельфийский конвент, где 70 делегатов создали конституцию США, предусматривавшую появление президента, избираемого на четыре года. Весной 1789 г. первым главой государства избрали Джорджа Вашингтона – командующего американскими войсками в войне за независимость.
За всю историю выборы президента США проводились 60 раз, а пост главы государства занимали 45 человек. При этом в стране сложилась традиция присваивать им порядковые номера.
До 1892 г. хронологический и присваиваемый номера совпадали: если президент переизбирался, то это происходило сразу после первого срока, в результате чего он оказывался непрерывным. Но затем во второй раз избрался Гровер Кливленд, который уже возглавлял Белый дом в 1884-1888 гг. (был 22-м президентом). Он проиграл и вернулся лишь спустя четыре года, став 24-м. Долгое время после этого Вашингтон отказывался признавать выбранную прессой нумерацию, продолжая называть Кливленда 22-м президентом, и только в 1950-х смирился.
Уникальный случай возвращения в Белый дом после перерыва был повторен лишь единожды – Дональдом Трампом в 2024 г. В результате сейчас Трамп считается 45-м и 47-м президентом США (хотя чисто хронологически является 44-м).
Из 45 президентов 40 выигрывали общенациональные выборы. Среди них – 36 основных избранных лидеров и четыре вице-президента, которые «унаследовали» кресло, отработали остаток срока, а затем успешно победили в следующем голосовании. Все эти случаи произошли в XX в.:
Теодор Рузвельт занял пост в 1901 г. после убийства своего предшественника Уильяма Мак-Кинли;
Калвин Кулидж – в 1923 г. после кончины Уоррена Гардинга из-за инфаркта;
Гарри Трумэн – в 1945 г. после смерти Франклина Рузвельта от инсульта;
Линдон Джонсон – в 1963 г. после покушения на Джона Кеннеди.
Еще пять человек становились президентами США без победы на выборах, унаследовав пост, но проиграв на следующем голосовании или отказавшись от участия в нем. Это:
Джон Тайлер в 1841 г. – после того, как его предшественник Уильям Харрисон умер от пневмонии всего через месяц после инаугурации;
Миллард Филлмор в 1850 г. – после смерти Закари Тейлора от болезни пищеварительной системы;
Эндрю Джонсон в 1865 г. – после убийства Авраама Линкольна;
Честер Артур в 1881 г. – после покушения на Джеймса Гарфилда;
Джеральд Форд стал в 1974 г. первым и единственным на данный момент вице-президентом, возглавившим страну не после смерти, а после отставки своего предшественника – Ричарда Никсона.
Из 45 президентов США лишь одному удалось отработать более двух сроков подряд – Франклину Рузвельту. Он побеждал на выборах четыре раза и умер незадолго до окончания последнего. До него лимит в два срока не был закреплен законодательно – это была скорее политическая традиция, заложенная еще Джорджем Вашингтоном, который отказался баллотироваться на третий срок. После Рузвельта была принята 22-я поправка к конституции США, запрещающая одному человеку избираться на пост президента более двух раз.
В целом же только 13 президентам удалось отработать по два полных срока (Трамп может стать 14-м). В их числе, помимо Вашингтона, – Томас Джефферсон, Рональд Рейган, Джордж Буш-младший, Барак Обама и др. Еще 13 глав отработали по одному сроку (Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Джо Байден), а десять человек – менее одного (либо из-за гибели, либо заняли пост, будучи вице-президентами, и не смогли избраться на следующий срок).
Всего в истории США было четыре успешных покушения на президента: на республиканцев Авраама Линкольна (1865), Джеймса Гарфилда (1881) и Уильяма Мак-Кинли (1901), а также на демократа Джона Кеннеди (1963). Еще произошло более десятка неудачных нападений – в частности, на Рейгана в 1981 г. (пуля застряла в легком) и Буша-младшего в 2005 г. (в его сторону бросили не разорвавшуюся гранату), а также на Трампа в июле 2024 г., когда тот еще был кандидатом в президенты (пуля прошла вплотную с головой, задев ухо).
Эта печальная традиция находит отражение в статистике (по уже умершим 40 президентам), подсчитали «Ведомости». Десять из них, не относившихся к демократам и республиканцам (последний из них – Миллард Филлмор из партии вигов покинул пост в 1853 г. – за 12 лет до убийства Линкольна), в среднем прожили дольше – 76 лет и 1 месяц. Для сравнения: средняя продолжительность жизни республиканцев – 70 лет и 11 месяцев у республиканцев, а у демократов – 70 лет и 7 месяцев.
По состоянию на 4 июля 2026 г. суммарно кресло президента США занимается вот уже 86 627 дней – это 237 лет, 2 месяца и 4 дня, подсчитали «Ведомости». Наибольшую часть этого времени – 95 лет и 9 месяцев – страной руководили 16 демократов, из которых 12 лет пришлось на срок Рузвельта. 19 лидеров-республиканцев немного уступают оппонентам – на их счету 93 года и 7 месяцев (однако к началу осени Дональд Трамп выведет свою партию вперед по этому показателю). На долю президентов от остальных партий приходится 47 лет и 10 месяцев. В среднем американские лидеры руководили по 1872 дня.
Чаще всего главой государства становился человек, ранее занимавший пост вице‑президента. Еще 11 президентов до этого были гражданскими или военными губернаторами штатов, трое – военачальниками или сенаторами. Дональд Трамп стал первым руководителем станы, кто до вступления в должность ни дня не провел ни на госслужбе, ни на выборной политической должности, ни в армии.
Выборы президента США проходили ровно 60 раз, причем институт коллегии выборщиков существует с момента самых первых из них. По замыслу отцов-основателей, они должны были обладать полной независимостью и самостоятельно голосовать за кандидата. По такой модели выборы прошли лишь первые два раза (на них Вашингтон получил 100% голосов – рекорд за все время).
С развитием политических партий и проведением демократических реформ принцип менялся, и к 1820-1830 гг. сформировалась привычная сегодня модель. С того времени избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты, а победивший кандидат получает всех выборщиков от этого штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате – в 2024 г. их было 538.
Такая система создает существенный разрыв между долями голосов выборщиков и избирателей. Так, в среднем победители получали по 70,8% голосов выборщиков и лишь 51,2% – избирателей. (цифры практически идентичны для демократов и республиканцев), подсчитали «Ведомости» на основе данных The American Presidency Project за 1789-2024 гг.
Помимо Вашингтона, рекордсменами по числу проголосовавших за них выборщиков стали Франклин Рузвельт (98,5%, второй срок в 1936 г.) и Джеймс Монро (98,3%, второй срок в 1820 г.). В общей же сложности восемь президентов набирали более 90% голосов выборщиков, а еще пять – свыше 80%. При этом в истории США был человек, который занял Белый дом, набрав меньше 50%: Джон Куинси Адамс в 1825 г. получил лишь 32% голосов, но выиграл при голосовании в палате представителей.
Максимальный уровень поддержки избирателей – 61,1% – смог получить демократ Линдон Джонсон на выборах 1964 г., годом ранее возглавивший страну после убийства Кеннеди. Близкие результаты показали Франклин Рузвельт и Ричард Никсон (оба при избрании на второй срок) – 60,8% и 60,7% соответственно.
Наименьшую поддержку избирателей имели уже упомянутый Джон Куинси Адамс (30,9%), Авраам Линкольн (39,8% накануне Гражданской войны), а также демократ Вудро Вильсон. Последний на выборах 1912 г. получил всего 41,8%, но на фоне раскола в Республиканской партии и благодаря принципу «победитель получает все» набрал 81,9% голосов выборщиков. Еще больший разрыв между голосами коллегии и граждан был у Рональда Рейгана в 1980 г. – 90,9% против 50,7%.
Рональд Рейган в целом выделяется среди других американских президентов XX-XXI вв. При избрании на второй срок за него проголосовали 58,8% избирателей. Ему удалось забрать 49 штатов из 50, получив рекордные 525 голосов выборщиков. Помимо этого, в отличие от большинства президентов, чей рейтинг за время срока падает, у Рейгана он, наоборот, вырос – на рекордные 12 п. п. Харизматичный республиканец, бывший актер, завоевал симпатии американцев яркими выступлениями и эффективными реформами, которые вывели страну из стагфляции, продолжавшейся со второй половины 1970‑х. Рост рейтинга также показали последовавшие за Рейганом Буш-старший и Билл Клинтон – на 5 и 8 п. п. соответственно. Сильнее всего он упал у Гарри Трумэна (с 87 до 32% из-за Корейской войны и экономического кризиса) и Ричарда Никсона (с 59% до 24% из-за Уотергейтского скандала).
Должность президента США всегда хорошо оплачивалась. Первый годовой оклад, установленный конгрессом в 1789 г., составлял $25 000 – это чуть менее $1 млн в современных деньгах. Такую зарплату получали первые 18 президентов, пока в 1870-е ее не увеличили вдвое. Впоследствии оклад главы государства повышался еще несколько раз, достигнув $400 000 в 2001 г.
Несмотря на солидный оклад большинство американских президентов (34 из 45) были миллионерами при пересчете на современные деньги – и не благодаря президентской зарплате. В XVIII-XIX вв. главами государства часто становились землевладельцы и плантаторы. Самым состоятельным из них считается Джордж Вашингтон – его состояние в деньгах 2023 г. оценили в более $700 млн. Он оставался богатейшим человеком на этом посту вплоть до избрания Кеннеди, чей капитал был основан на огромном трастовом фонде, созданном его отцом ($1,3 млрд на пике в ценах 2023 г.).
Дональд Трамп же, состояние которого включает коммерческую недвижимость, акции медиагруппы TMTG и криптоактивы, богаче всех своих предшественников в 1,8 раза, если его текущий капитал перевести в цены 2023 г. Но в истории США были и обратные примеры. Так Джефферсон умер с долгами в $3,3 млн на современные деньги, а Гарри Трумэн жил на армейскую пенсию в $1400 в месяц. При нем и появилось пенсионное пожизненное содержание экс-президентов (порядка $250 000 в год), а также оплата персонала и медицинское обеспечение.