Белый дом и его хозяева: президенты США в цифрах и графиках

Дональд Трамп же, состояние которого включает коммерческую недвижимость, акции медиагруппы TMTG и криптоактивы, богаче всех своих предшественников в 1,8 раза, если его текущий капитал перевести в цены 2023 г. Но в истории США были и обратные примеры. Так Джефферсон умер с долгами в $3,3 млн на современные деньги, а Гарри Трумэн жил на армейскую пенсию в $1400 в месяц. При нем и появилось пенсионное пожизненное содержание экс-президентов (порядка $250 000 в год), а также оплата персонала и медицинское обеспечение.