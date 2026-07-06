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Валентин Коновалов заявил «Ведомостям», что не планирует переходить в Госдуму

Глава Хакасии планирует продолжить свою работу в регионе
Елена Мухаметшина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава Хакасии Валентин Коновалов не планирует переходить в Госдуму. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». На недавнем съезде КПРФ партия включила Коновалова в общефедеральную часть списка партии – он занимает второе место среди 15 кандидатов, сразу за лидером партии Геннадием Зюгановым.

Коновалов сказал, что у него еще много планов, которые ему предстоит реализовать в Хакасии: «Жители избрали, жители доверяют. Срок полномочий в 2028 г. заканчивается». Он напомнил, что и на выборах в Госдуму в 2021 г. был в списках, правда, в региональной группе. «Я занимался пропагандой программы партии, работал на общепартийный результат, на нашу единую команду левопатриотических сил. И также собираюсь делать в этот избирательный цикл», – сказал он. На вопрос, планирует ли он перейти в Госдуму, губернатор ответил: «Не буду».

Правительству Хакасии, которое возглавляет член КПРФ, с федеральным центром оказалось проще работать, чем региональному правительству, которое раньше возглавлял единоросс, считает Коновалов. «В России не так много регионов, где губернаторы-коммунисты. И даже с этой точки зрения к нам больше внимания. Поддержку от правительства и президента мы, наверно, ощущаем даже чуть больше, чем некоторые другие регионы, которыми руководят представители «Единой России». В Хакасии есть политическая конкуренция – где-то здоровая, где-то нездоровая, – но это стимулирует еще активнее, боевитее работать внутри региона», – сказал он. По его словам, президент и правительство оказывают большую поддержку региону.

Валентин Коновалов: «Россия на Москве не заканчивается»

Политика / Интервью

Коновалов возглавляет Хакасию с 2018 г. В сентябре 2018 г. в Хакасии прошли выборы главы региона. Коновалов был выдвинут КПРФ и стал одним из четырех кандидатов. «Единую Россию» на выборах представлял глава региона Виктор Зимин. На выборах ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов избирателей, из-за чего был назначен второй тур выборов. Во второй тур вышли Зимин и Коновалов. За два дня до второго тура Зимин снял свою кандидатуру с выборов. В итоге голосование переносилось, поскольку другие кандидаты, которые по закону после снятия Зимина должны были участвовать в выборах, также с них снялись. В итоге Коновалов остался единственным кандидатом. Избирателям на выборах надо было проголосовать за или против него. Главой региона он бы стал, если бы набрал в свою поддержку более 50% голосов. За него проголосовали 57,57% жителей Хакасии. В тот год кроме него представители оппозиции победили действующих губернаторов также во Владимирской области и Хабаровском крае – члены ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал соответственно. Они оба уже давно не занимают этих постов – Сипягин перешел в Госдуму, Фургал был осужден.

Второй раз Коновалов переизбрался на пост главы Хакасии в 2023 г. Тогда на выборах ему противостоял депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Однако за несколько дней до выборов он с них снялся по состоянию здоровья. Коновалов выборы выиграл. 

На недавнем съезде КПРФ партия включила Коновалова в общефедеральную часть списка партии – он занимает второе место среди 15 кандидатов, сразу за лидером партии Зюгановым.

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