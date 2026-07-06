В Европарламенте могут избавиться от фракции во главе с АдГ

В Европарламенте могут избавиться от фракции во главе с АдГПри этом внутри ФРГ запретить ей политическую борьбу куда сложнее
Европейский парламент (ЕП) проголосует 7 июля за лишение ультраправой «Европы суверенных наций» (ESN) статуса партии и, как следствие, фракции и финансирования, сообщил канал Euronews. Старт процессу в отношении ESN дали более 180 евродепутатов, которые составили соответствующий запрос. После этого был запущен механизм проверки ESN со стороны управления по делам политических партий и фондов, цель которого – определить, соответствует ли партия европейским ценностям.
ESN существует с 2024 г. В ЕП в ее фракцию из 27 депутатов входят, в частности, представители немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), ультраправой польской «Конфедерации» и французской силы «Реконкиста» Эрика Земмура. ESN обвиняют в антисемитской и антииммигрантской риторике, например в призывах к «реэмиграции» европейцев с иностранным происхождением, а также в высказываниях против ЛГБТ
В ESN в ответ на обвинения заявили, что преследование происходит лишь потому, что ее члены говорят о реальных проблемах Европы. Там призвали к решению разногласий за счет политических дебатов, а также напомнили, что свобода самовыражения является одним из главных принципов Европейского союза.
Как сообщают источники Euronews, решение по ESN могут поддержать основные политические силы ЕП, входящие в правящую «супербольшую» коалицию: правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов, а также либеральный альянс «Обновляя Европу». Таким образом, потенциально запрет ESN – вполне вероятный сценарий (для квалифицированного большинства необходимо минимум 396 голосов из 720). При этом для уже избранных депутатов решение о ликвидации их фракции не приведет к изгнанию из ЕП.
Одновременно АдГ стала самой популярной партией в Германии – по данным опросов от INSA от 4 июля, она набирает 29% симпатий респондентов, в то время как правящий консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца – только 21%. Согласно опросам от Bild, против запрета АдГ внутри ФРГ выступает 45% граждан. Тем не менее в отношении этой политической силы немецким спецслужбам, в частности Федеральному ведомству по защите конституции, разрешено применять оперативные меры вроде наблюдения и прослушки. А региональные отделения в землях Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия признаны «правоэкстремистскими».
Меры против ESN не связаны напрямую с идеей запретить АдГ в Германии, так как сейчас речь идет именно о запрете фракции в ЕП, который обладает весьма урезанными полномочиями, считает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Скорее это дело можно считать одной из попыток немецкого политического мейнстрима сбить популярность правопопулистов на востоке ФРГ в преддверии выборов в Саксонии-Анхальт в сентябре 2026 г., где у АдГ будут неплохие шансы сформировать правящую коалицию. Конкретно же запрет этой партии в ФРГ, поясняет эксперт, маловероятен, так как будет сопряжен с долгим судебным процессом, на котором АдГ будет играть роль жертвы и всячески сопротивляться.
За счет истории с ESN можно осложнить жизнь АдГ, например отпугнув от нее спонсоров, – это прежде всего имиджевый удар в преддверии скорых земельных выборов, соглашается доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Что касается самой ESN, то праворадикализм этой фракции сильно преувеличен политическим европейским мейнстримом, так как ее представители выступают за национальный суверенитет под лозунгом «Европа отечеств» и высказываются за прагматичный диалог с Россией. Кроме того, подчеркивает Камкин, ESN защищает интересы европейского бизнеса, не интегрированного в трансатлантические процессы. А вот запретить АдГ внутри ФРГ будет крайне сложно, этот процесс будет тянуться несколько лет, соглашается Камкин. По словам эксперта, для запрета АдГ необходимо будет доказать, что она занималась подрывом государственного строя и пыталась прийти к власти насильственным путем.