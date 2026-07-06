В Европарламенте могут избавиться от фракции во главе с АдГ

За счет истории с ESN можно осложнить жизнь АдГ, например отпугнув от нее спонсоров, – это прежде всего имиджевый удар в преддверии скорых земельных выборов, соглашается доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Что касается самой ESN, то праворадикализм этой фракции сильно преувеличен политическим европейским мейнстримом, так как ее представители выступают за национальный суверенитет под лозунгом «Европа отечеств» и высказываются за прагматичный диалог с Россией. Кроме того, подчеркивает Камкин, ESN защищает интересы европейского бизнеса, не интегрированного в трансатлантические процессы. А вот запретить АдГ внутри ФРГ будет крайне сложно, этот процесс будет тянуться несколько лет, соглашается Камкин. По словам эксперта, для запрета АдГ необходимо будет доказать, что она занималась подрывом государственного строя и пыталась прийти к власти насильственным путем.