Что Николай Патрушев рассказал о морской мощи России и современном нацизме

Что Николай Патрушев рассказал о морской мощи России и современном нацизмеПомощник президента и глава Морской коллегии накануне 75‑летия ответил на вопросы журналистов
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия‑24» и «Комсомольской правде» заявил о необходимости мощного военно‑морского и торгового флота, рассказал о приоритетах развития ВМФ, а также поделился воспоминаниями о работе в КГБ и восстановлении храма на родине. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Морская мощь
Патрушев назвал сохранение и модернизацию атомного подводного флота важнейшей задачей, но далеко не единственной. Он отметил необходимость развития инфраструктуры в Арктике, укрепления береговой обороны, создания группировки безэкипажных аппаратов и развертывания собственной системы морской разведки на базе спутников.
Особое внимание он уделил и развитию торгового флота: «Если у нас не будет военно‑морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Нас экономически задушат, поэтому нам нужен и сильный торговый флот» .
Возможные конфликты
По словам Патрушева, опыт противостояний на море показывает, что роль безэкипажных катеров растет. Помощник президента отметил, что в США уже спущены на воду первые безэкипажные корабли, способные действовать в дальней морской зоне. Он подчеркнул, что создается единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ.
«При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения». Патрушев также отметил, что флот должен быть сбалансированным и способным решать задачи в мирное и военное время.
Океан как место противостояния
Помощник президента заявил, что контроль над стратегическими проливами превращается в ключевой инструмент давления. В качестве примера он привел ситуацию в Ормузском проливе. По его мнению, без мощного флота Россия не сможет выжить в глобальной конкуренции.
«Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990‑е гг. нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», – сказал Патрушев .
Служба в КГБ
Патрушев рассказал, что в юности колебался, прежде чем согласиться на работу в КГБ. «Я думал: почему я, почему должен идти? Пошел. Тоже ни о чем не жалею», – отметил он. Служба, по его словам, дисциплинирует и формирует характер.
О нацизме
Патрушев заявил, что нацизм на Западе не ликвидирован, а «ярко начинает процветать».
«Надо сделать все, чтобы он не расцвел в полном цвете. Может быть, вот этот маленький шаг, который мы делаем, он тоже с этим связан», – подчеркнул он.