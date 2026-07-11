Что Николай Патрушев рассказал о морской мощи России и современном нацизме

«Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990‑е гг. нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», – сказал Патрушев .