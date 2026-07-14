Что сказал Лавров о реформе СБ ООН, зерновых сделках и ударах по Ирану

Лавров заявил, что торгово-экономическая и инвестиционная составляющая двусторонних отношений «существенно отстает от хорошего дружественного уровня политического и гуманитарного сотрудничества». Глава МИД России отметил, что стороны обменялись идеями о стимулировании усилий компаний в таких областях, как геологоразведка, энергетика, производство удобрений и здравоохранение. В сфере здравоохранения у РФ и Чада уже есть накопленный опыт, и здесь открываются хорошие перспективы. Фадуль, в свою очередь, подчеркнул, что экономические отношения между странами не соответствуют потенциалу политических связей, и выразил заинтересованность в привлечении российских инвесторов на африканские рынки.