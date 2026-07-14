Что сказал Лавров о реформе СБ ООН, зерновых сделках и ударах по Ирану

Что сказал Лавров о реформе СБ ООН, зерновых сделках и ударах по ИрануРоссия и Чад договорились о безвизе для дипломатов, сотрудничестве в борьбе с терроризмом и подготовке к саммиту «Россия – Африка»
В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Чада Абдулаем Сабром Фадулем. Стороны подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических паспортов, обсудили укрепление торгово-экономических связей, сотрудничество в сфере безопасности и подготовку к третьему саммиту «Россия – Африка», который пройдет в октябре.
«Ведомости» собрали основные тезисы пресс-сконференции по итогам переговоров.
Безвиз для дипломатов
По итогам переговоров Россия и Чад подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических или служебных паспортов. Лавров назвал это важным практическим шагом по укреплению основ для регулярных контактов. Его коллега из Чада отметил, что это новый этап в укреплении партнерских связей между странами. Министры также договорились ускорить совместную работу над другими проектами и соглашениями, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения.
Экономический потенциал
Лавров заявил, что торгово-экономическая и инвестиционная составляющая двусторонних отношений «существенно отстает от хорошего дружественного уровня политического и гуманитарного сотрудничества». Глава МИД России отметил, что стороны обменялись идеями о стимулировании усилий компаний в таких областях, как геологоразведка, энергетика, производство удобрений и здравоохранение. В сфере здравоохранения у РФ и Чада уже есть накопленный опыт, и здесь открываются хорошие перспективы. Фадуль, в свою очередь, подчеркнул, что экономические отношения между странами не соответствуют потенциалу политических связей, и выразил заинтересованность в привлечении российских инвесторов на африканские рынки.
Реформа Совбеза ООН
Лавров заявил, что реформа Совета Безопасности ООН невозможна без учета интересов африканских стран.
«Не будет реформы Совета Безопасности без удовлетворения нужд Африки», – сказал министр.
Глава МИД РФ отметил, что Россия поддерживает позицию африканских государств, которые добиваются более справедливого представительства в СБ ООН. Глава МИД Чада Абдулай Сабр Фадуль подтвердил, что его страна разделяет подходы РФ по этому вопросу.
Нарушение США меморандума с Ираном
Лавров назвал возобновление военных ударов по Ирану нарушением ранее достигнутого меморандума между США и Ираном.
«Мы рассматриваем как нарушение меморандума, и здесь даже много комментировать не приходится. Это печально», – заявил глава МИД РФ.
Министр отметил, что эти действия не ведут к урегулированию и «закрывают ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый вами меморандум». Он также напомнил о ситуации с «аляскинскими договоренностями» между РФ и США, которые, по его словам, европейцы и украинский режим публично «похоронили».
Атаки в Азовском море
Лавров прокомментировал удары Украины по российским судам в Азовском море, назвав их терроризмом.
«Это уже даже не пиратство, чем занимаются украинские режимы, <…> чистой воды терроризм», – сказал министр.
Он подчеркнул, что Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия африканским партнерам, несмотря на эти действия. Лавров напомнил, что в портах Евросоюза ранее были арестованы 200 000 т российской пшеницы, которую РФ планировала безвозмездно передать нуждающимся странам Африки, однако ЕС, по его словам, более года препятствовал этому.
О борьбе с терорризмом
Министры обсудили взаимодействие в борьбе с террористическими группировками в Сахаро-Сахельском регионе. Лавров сообщил, что РФ оказывает помощь африканским друзьям, в том числе через Африканский корпус Минобороны.
«Мы здесь бескомпромиссную борьбу ведем на разных направлениях и оказываем всяческую помощь нашим африканским друзьям», – заявил он.
Глава МИД Чада поблагодарил Россию за приверженность и усилия в борьбе с терроризмом. Он отметил, что Чад всегда будет оставаться вовлеченным игроком в процесс обеспечения безопасности в Сахеле и районе озера Чад.
Саммит «Россия – Африка»
Стороны подтвердили планы по подготовке к третьему саммиту «Россия – Африка», который состоится в Москве в октябре 2026 г. Лавров сообщил, что президент Чада Мохаммад Идрис Деби планирует личное участие в саммите. Фадуль отметил, что Чад намерен финализировать проекты соглашений к октябрю и подписать их в ходе саммита.