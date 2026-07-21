ЕР раскрыла доходы и собственность своих кандидатов в Госдуму

ЕР раскрыла доходы и собственность своих кандидатов в ГосдумуИз первой пятерки больше всех задекларировал Сергей Лавров
Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму от «Единой России» (ЕР). Лидер списка глава МИД Сергей Лавров задекларировал за 2025 г. доход в 32,5 млн руб., он складывается из его зарплаты и процентов по вкладам. Всего у него шесть счетов в банках, на которых 60,43 млн руб. Также Лавров имеет земельный участок (2845 кв.м.) и жилой дом (499 кв.м.) в Московской области и квартиру в Москве (247,3 кв.м.).
Второй номер списка ЕР мэр Москвы Сергей Собянин задекларировал 15,5 млн руб., они тоже складываются из зарплаты и процентов по вкладам. У него два счета в банках, на которых 5,6 млн руб. В Москве у него земельный участок, жилой дом (523,6 кв.м.) и квартира (144,1 кв.м.). Автомобилей, как и Лавров, Собянин не декларировал.
Военкор Евгений Поддубный – третий номер списка ЕР – в 2025 г. заработал 10,65 млн руб. (зарплата плюс проценты по вкладам). Примечательно, что у него в том числе есть акции Nebius Group N.V. (8 шт.), Apple Inc. (4 шт.), Intel Corporation (1 шт.), The Procter & Gamble (4 шт.), а также «Газпрома» (20 шт.).
Четвертая в списке партии, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова задекларировала доход в 18 млн руб., у нее земля (2691 кв.м.) и дом (900 кв.м.) в Московской области, а также автомобиль Mercedes-Benz V300D 4MATIC 2023 г.
Глава «Юнармии», участник спецоперации Владислав Головин (№5) заработал 9,91 млн руб. Эта сумма складывается из зарплаты, пенсии, пособий и процентов по вкладам. Также у него есть квартира в Рязанской области (32,7 кв.м.), автомобиль Toyota Rav4 2018 г. и 7,4 млн на счетах в банках.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев (баллотируется от ЕР в Московской области) задекларировал 477,5 млн руб. (зарплата плюс доходы от вкладов), пять земельных участков и четыре дома в Московской области, а также три квартиры – в Москве (207,4 кв.м.), Подмосковье (292,8 кв.м.) и Санкт-Петербурге (238,8 кв.м.). У него есть автомобиль Bentley Continental GT 2012 г. и 25 счетов в банках на общую сумму 5,1 млрд руб.
Еще один вице-премьер, полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев (возглавляет региональную группу ЕР по Дальнему Востоку) заработал 33,86 млн руб. Также у него есть три дома в Москве и квартира в Пермском крае (в 1996-2004 гг. он был сначала мэром Перми, потом главой региона), автомобили BMW X6 M50D 2013 г., Dongfeng MHERO 2024 г., Subaru Impreza 1999 г. и прицеп TIKI TREILER X300L.
Больше всего среди кандидатов от ЕР в 2025 г. получил первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский – 5,96 млрд руб. Эта сумма складывается из зарплаты, пенсии, доходов от вкладов и ценных бумаг, следует из данных ЦИК. У него 31 счет в банках на общую сумму 17,5 млрд руб., а также автомобили Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2024 г., Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2016 г. и маломерное морское судно North Silver 610 FISH PRO 2017 г.
Самый скромный доход указал сын бывшего губернатора Кемеровской области, экс-начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев (баллотируется по списку в Кузбассе) – 5,4 руб., это проценты по вкладу. У него 10 счетов на общую сумму 90660,5 руб. Также Тулеев владеет ½ дома (общая площадь 420,8 кв.м.) в Кемеровской области и квартирой в Москве (90,9 кв.м.).