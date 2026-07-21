ЕР раскрыла доходы и собственность своих кандидатов в Госдуму

Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму от «Единой России» (ЕР). Лидер списка глава МИД Сергей Лавров задекларировал за 2025 г. доход в 32,5 млн руб., он складывается из его зарплаты и процентов по вкладам. Всего у него шесть счетов в банках, на которых 60,43 млн руб. Также Лавров имеет земельный участок (2845 кв.м.) и жилой дом (499 кв.м.) в Московской области и квартиру в Москве (247,3 кв.м.).