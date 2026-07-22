Politico узнало, что у ЕС закончились идеи новых санкций

Politico узнало, что у ЕС закончились идеи новых санкцийРазногласия по поводу антироссийских ограничений связаны с защитой странами своих интересов
Послы стран Евросоюза (ЕС) 22 июля предпримут очередную попытку согласовать 21-й пакет санкций против России, однако переговоры осложняются из-за разногласий между странами блока и защиты ими собственных экономических интересов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, после 20 предыдущих пакетов санкций ЕС столкнулся с нехваткой «простых целей» для новых ограничений. Кроме того, предлагаемые меры все чаще затрагивают интересы отдельных государств-членов, из-за чего согласование решений становится сложнее. «Больше нет низко висящих плодов. После 20 пакетов вы сталкиваетесь с интересами отдельных стран, поэтому приходится искать баланс», – заявил один из европейских дипломатов.
В ходе переговоров страны ЕС также смягчили ряд первоначальных предложений. В частности, из проекта исключили запрет на импорт российской рыбы, включая треску, пикшу и минтай. Решение приняли после опасений ряда государств по поводу роста цен для потребителей и возможного ущерба для рыбоперерабатывающей отрасли. Кроме того, из пакета убрали санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и ограничения для бывших российских военнослужащих. Против включения главы Русской православной церкви выступили Болгария и Италия, а Франция и Италия выразили сомнения в отношении механизма ограничений для военных.
При этом часть мер сохранилась. Новый пакет предусматривает отключение от системы SWIFT еще нескольких десятков российских банков, а также введение запрета на въезд в ЕС более чем для 250 человек – это станет крупнейшим расширением такого списка с 2023 г.
По оценке Politico, уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии не сделал автоматически процесс ужесточения санкций против России проще. «Орбан был сложным партнером, но он никогда фактически не блокировал целые пакеты», – отметил один из дипломатов ЕС.
Financial Times сообщала, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС. По данным издания, государства требуют исключить отдельные меры или полностью блокируют их принятие. Так, Греция добивается сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, а Австрия настаивает на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил санкции ЕС с безумием. По его словам, Россия считает введенные ограничения незаконными с точки зрения международного права. При этом, как отметил представитель Кремля, предыдущие пакеты санкций косвенно били по Европе, нанося многомиллиардный ущерб.