Politico узнало, что у ЕС закончились идеи новых санкций

В ходе переговоров страны ЕС также смягчили ряд первоначальных предложений. В частности, из проекта исключили запрет на импорт российской рыбы, включая треску, пикшу и минтай. Решение приняли после опасений ряда государств по поводу роста цен для потребителей и возможного ущерба для рыбоперерабатывающей отрасли. Кроме того, из пакета убрали санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и ограничения для бывших российских военнослужащих. Против включения главы Русской православной церкви выступили Болгария и Италия, а Франция и Италия выразили сомнения в отношении механизма ограничений для военных.