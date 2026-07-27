Посол Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере кибербезопасности

«Противодействие сложным угрозам в этой области выходит за рамки возможностей одной страны и требует совместных решений. Этот международный лагерь является практическим символом веры в то, что безопасность достигается исключительно путем сотрудничества. Для государств киберпространство стало главной ареной для борьбы за власть, где традиционные границы стерлись. Важны общее понимание и коллективная решимость противостоять этим рискам», – сказал Джалали.