Посол Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере кибербезопасности

Посол Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере кибербезопасностиИранские ИТ-студенты приняли участие в Positive Technologies Camp в Москве
Москва и Тегеран тесно сотрудничают в области кибербезопасности, для этого создана совместная рабочая группа и происходит обмен опытом, в том числе в сфере обучения. Об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали на открытии Positive Technologies Camp, собравшего студентов-программистов из 19 дружественных России стран Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, включая иранских.
Мероприятие, организованное одноименной российской компанией в сфере кибербезопасности, Джалали назвал «стратегическим», поскольку помимо технического обучения они предоставляют «платформу для культурного обмена и формирования сетей международного сотрудничества».
«Присутствие [иранских студентов на мероприятии] демонстрирует высокий научный уровень наших элит и свидетельствует о постоянно расширяющемся сотрудничестве между Ираном и Россией в области кибербезопасности. Инициатива Positive Technologies обещает появление совместных исследовательских и эксплуатационных проектов между научными и промышленными центрами двух стран в будущем».
Посол напомнил, что в 2020 г. Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Рабочая группа, которая проводит регулярные заседания, ведет работу над развитием этого направления, поскольку Тегеран и Москва «в силу своего геополитического положения и активной роли в международных отношениях находятся на передовой борьбы с киберугрозами».
«Противодействие сложным угрозам в этой области выходит за рамки возможностей одной страны и требует совместных решений. Этот международный лагерь является практическим символом веры в то, что безопасность достигается исключительно путем сотрудничества. Для государств киберпространство стало главной ареной для борьбы за власть, где традиционные границы стерлись. Важны общее понимание и коллективная решимость противостоять этим рискам», – сказал Джалали.
Он напомнил, что в последние годы важнейшая инфраструктура Ирана, начиная от сетей энерго- и водоснабжения и заканчивая транспортными, банковскими и коммуникационными системами, стала объектом комплексных атак со стороны государственных и негосударственных структур.
«Этот горький, но значимый опыт научил нас тому, что мы не должны оставаться пассивными. Скорее, нам требуются стратегическое планирование, постоянные инвестиции в человеческий капитал и эффективное международное сотрудничество», – сказал Джалали. Он отметил, что кибербезопасность – «не просто техническая проблема», а «стратегический, культурный и человеческий вопрос».
«Самые современные брандмауэры неэффективны без квалифицированного и преданного своему делу персонала», – подчеркнул посол.