Как «нестандартное отцовство» привело к кадровой чехарде в Германии

Как итог, с острой критикой столкнулся и сам канцлер – как пишет Politico, его обвиняют в неуважении к соратникам по партии и непродуманных кадровых решениях. Теперь же именно Фрай должен сыграть ключевую роль в координации усилий ХДС с его младшим партнером по коалиции, Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Помимо этого на его плечи также ляжет продвижение обещанных Мерцем социальных реформ. При этом решения канцлера о кадровых перестановках, как пишет Mitteldeutsche Zeitung, были раскритикованы в том числе немецкими правоведами, так как бундестаг уже находился на летних каникулах. По мнению специалистов по конституционному праву ФРГ, принятое затем решение о переносе присяги новых министров на сентябрь незаконно, так как это предусмотрено непосредственно при вступлении в должность. В свою защиту Мерц заявил, что федеральное правительство пытается сэкономить, не созывая бундестаг на внеочередную сессию.