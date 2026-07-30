Как «нестандартное отцовство» привело к кадровой чехарде в Германии

Как «нестандартное отцовство» привело к кадровой чехарде в ГерманииПерестановки в кабинете Мерца выглядят очень странными, но угроз правящей коалиции не так много
В Германии 29 июля к своей, как минимум, промежуточной развязке подошел мини-кризис в правящем консервативном Христианско-демократическом союзе (ХДС). Его члены с результатом 91% голосов «за» выбрали нового главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге – Торстена Фрая, который пришел на смену ранее ушедшему в отставку из-за нетрадиционных деталей личной жизни Йенсу Шпану.
Решение повлекло за собой целую череду перестановок, в том числе руководителя канцлерского аппарата Фридриха Мерца: предыдущее место Фрая впервые займет женщина Нина Варкен (она покинула ради этого должность министра здравоохранения). Вместо нее руководить немецким минздравом будет бывший генсек ХДС Карстен Линнеман.
Отправной точкой для этих перестановок стал скандал вокруг Шпана. Он, будучи открытым геем
Кроме того, к удивлению многих наблюдателей, заодно сменили и министра транспорта Патрика Шнайдера, чье место занял депутат бундестага Штеффен Бильгер. Этот процесс также не прошел для Мерца спокойно: первоначальный кандидат на пост, Фриц Гюнтцлер, отказался от вступления в должность, заявив, что сомневается в своих компетенциях. Шнайдер по итогу сам подал в отставку, чтобы положить конец, как он выразился, «недостойной ситуации», и раскритиковал Мерца, который уволил его во время отпуска в Исландии.
Как итог, с острой критикой столкнулся и сам канцлер – как пишет Politico, его обвиняют в неуважении к соратникам по партии и непродуманных кадровых решениях. Теперь же именно Фрай должен сыграть ключевую роль в координации усилий ХДС с его младшим партнером по коалиции, Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Помимо этого на его плечи также ляжет продвижение обещанных Мерцем социальных реформ. При этом решения канцлера о кадровых перестановках, как пишет Mitteldeutsche Zeitung, были раскритикованы в том числе немецкими правоведами, так как бундестаг уже находился на летних каникулах. По мнению специалистов по конституционному праву ФРГ, принятое затем решение о переносе присяги новых министров на сентябрь незаконно, так как это предусмотрено непосредственно при вступлении в должность. В свою защиту Мерц заявил, что федеральное правительство пытается сэкономить, не созывая бундестаг на внеочередную сессию.
Рейтинг лично Мерца, согласно опросу RTL/ntv, сейчас составляет всего 15% среди всех немцев и только 49% – в когорте сторонников ХДС. На фоне мини-кризиса в немецком правительстве высокими остаются рейтинги основной оппозиционной силы, правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ). Ее рейтинги, согласно данным опроса INSA от 28 июля, составляют 28% при 21% у ХДС и 12,5% – у СДПГ.
Как считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев, перестановки в правительстве Мерца можно объяснить отвлечением внимания электората от серьезных проблем Германии вроде миграционного кризиса и таких событий, как недавний теракт, устроенный исламистом. Мерц вопреки своим обещаниям так и не ужесточил миграционную политику, и на фоне нерешенности этого вопроса растет рейтинг АдГ, которая, по мнению Трухачева, лучше понимает, чего хотят простые немцы. Для России кадровые перестановки в ФРГ не имеют большого значения, так как ключевые персоналии по выстраиванию курса Берлина в отношении Москвы остались прежними – это министр иностранных дел, министр обороны и министр финансов.
Отставка Шпана запустила процессы перестановок в правительстве, но в целом давать оценки действиям Мерца пока сложно, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Возможно, за счет новых назначений он пытается создать ощущение замены людей, неэффективных в проведении обещанных им реформ, на более подходящих. Но пока что, отмечает Соколов, эффект от этих действий ровно противоположный – перестановки создали впечатление непродуманности действий Мерца. «Общее ощущение от его действий – это непонимание», – говорит Соколов. Он добавляет, что рейтинги ХДС демонстрируют отрицательную динамику, а у новых министров нет решимости сразу «броситься в работу».
При этом вопрос потенциального развала коалиции ХДС с социал-демократами лежит в иной плоскости, продолжает Соколов. Шпан на своем посту пусть «чудес и не проявлял», но для ее устойчивости важны более системные факторы, чем персоналии, подчеркивает аналитик. При этом совершенно точно, что последние перестановки в правительстве дают дополнительные козыри АдГ, которая декларирует себя как ответственная политическая сила, готовая взять власть в свои руки и пользующаяся симпатиями избирателей. Как итог, резюмирует Соколов, на приближающихся выборах в земле Саксония-Анхальт АдГ имеет хорошие шансы сформировать местное правительство и от Мерца скорее можно ожидать решения относительно взаимодействия с АдГ, чем развала правящей коалиции.