Чем будет заниматься думская оппозиция в следующем созыве

Чем будет заниматься думская оппозиция в следующем созывеПартии хотят сохранить за собой приоритетные темы
В следующем составе Госдумы оппозиция продолжит эксплуатировать темы, используемые ими в восьмом созыве. КПРФ и «Справедливая Россия» (СР) будут заниматься в первую очередь социальной тематикой, «Новые люди» (НЛ) – темами, востребованными молодежью и жителями крупных городов, ЛДПР – вопросами миграции. Это следует из выступлений лидеров партий по итогам работы восьмого созыва.
Главная цель КПРФ – сохранить за собой в новом созыве статус главной оппозиционной силы, сказал «Ведомостям» политолог Константин Калачев. Партия, по его словам, мягко критикует работу действующей власти, не переходя на личности.
Для коммунистов важно, чтобы «опыт, который накопила фракция и депутатский корпус, продолжала транслировать его и дальше, чтобы новый состав был тот, который в состоянии выполнить все наказы избирателей», заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 29 июля. Он призывает «обуздать» цены, освоить новейшие технологии и продолжить вложения в науку и образование, «без которых невозможен ни искусственный интеллект, ни успешное сражение», сказал он.
ЛДПР, по словам ее лидера Леонида Слуцкого, – это оппозиция не в том смысле, что «какие-то коллеги из фракций пытаются кого-то заклеймить и назвать пятой колонной, – у нас такого нет», а в том, что удается находить более эффективные пути решения проблем в сжатые сроки. Об этом он сообщил на пресс-конференции 28 июля.
Например, ЛДПР работает над программой «Народная ипотека» со ставкой 3% годовых для молодых специалистов, работников бюджетной сферы, студентов и граждан без детей. Также партия продолжит полемику о возвращении ЖКХ под контроль государства. Кроме того, подтвердил Слуцкий, ЛДПР будет добиваться принятия новых законопроектов о миграционном контроле.
ЛДПР, как давний партнер партии власти, преследует широкий круг целей, направленных на укрепление государства, поддержку силовых структур, жесткую миграционную политику, считает Калачев. «Патриотическая риторика сопровождается действиями в поддержку власти и укрепления стабильности. Партия позволяет себе дискуссии с отдельными министрами и вице-премьерами по темам, связанным с усилением роли государства», – отметил он.
СР подвела итоги прошедшего созыва 22 июля. Глава СР Сергей Миронов сказал, что будет настаивать в числе прочего на введении единого федерального стандарта помощи для участников спецоперации. «Мы проанализировали все льготы, какие есть в регионах. Все это объединили в пакет. Будем добиваться его принятия», – отметил он. Миронов добавил, что нужно разработать и реабилитационный сертификат, поскольку «каждый боец, когда он вернется с победой, даже если он не был ранен или контужен, требует реабилитации». Его слова приводятся на сайте партии.
СР пытается выделиться как патриотическая партия, которая больше других заботится о ветеранах спецоперации и их семьях, говорит Калачев, но это поле деятельности «Единой России».
Задачи НЛ изложил председатель Алексей Нечаев: «Россия, где можно создавать, ошибаться, открывать проекты. Где предприниматель работает, а не отбивается от проверок. Где люди в диалоге, а не в страхе. Где мы не запрещаем, а конкурируем – аргументами, идеями и технологиями». Законотворческая деятельность этой партии соответствует заданной повестке и провозглашенной Нечаевым системе ценностей, улучшение бизнес-климата – как одна из доминант, отмечает Калачев.
Депутат Госдумы от НЛ Ярослав Самылин следом заявил на пресс-конференции 30 июля, что в его партии ищут решения, чтобы «не усложнять жизнь, а находить альтернативные способы развития» в сфере технологий и промышленности. «Этих предложений нам точно хватит еще на созыв – и не один», – сказал он. Вице-спикер Владислав Даванков отметил, что партия будет держать во внимании вопросы цифровых прав граждан, а депутат Ксения Горячева сообщила, что НЛ и дальше намерены заниматься темой домашнего насилия.
КПРФ и СР будут делать акцент на социальных, трудовых и пенсионных отношениях, НЛ продолжат выступать за цифровые права и свободы, а ЛДПР – предлагать законы в сфере межнациональных и федеративных отношений, считает политолог Павел Склянчук. Опыт восьмого созыва показал, что оппозиционные фракции могут добиваться принятия своих законопроектов, если будут качественно их готовить, подчеркнул он.