Чем будет заниматься думская оппозиция в следующем созыве

СР подвела итоги прошедшего созыва 22 июля. Глава СР Сергей Миронов сказал, что будет настаивать в числе прочего на введении единого федерального стандарта помощи для участников спецоперации. «Мы проанализировали все льготы, какие есть в регионах. Все это объединили в пакет. Будем добиваться его принятия», – отметил он. Миронов добавил, что нужно разработать и реабилитационный сертификат, поскольку «каждый боец, когда он вернется с победой, даже если он не был ранен или контужен, требует реабилитации». Его слова приводятся на сайте партии.