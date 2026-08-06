Китай ударил по поставкам дронов в США и наказал их за претензии по уйгурам

Китай ударил по поставкам дронов в США и наказал их за претензии по уйгурамНакануне визита Си торговая эскалация набирает обороты, но удерживается в оговоренных рамках
Власти Китая 5 августа объявили о череде ответных торгово-экономических мер против США после их недавних санкционных решений. Сначала в минкоммерции КНР сообщили об ужесточении экспортного контроля поставок беспилотников, их компонентов и связанных технологий в США, которые можно расценить как товары двойного назначения. Они отныне будут проходить «строгую поштучную проверку» без опции упрощенного режима лицензирования. В Пекине заявили, что новые правила служат защите нацбезопасности и выполнению международных обязательств.
Новость стала чуть запоздалым ответом на решение Федеральной комиссии по связи (FCC) США от декабря 2025 г. о запрете на продажу в эту страну всех выпущенных с того момента новых моделей иностранных беспилотников, включая лидера мирового рынка DJI. Именно за содействие курсу FCC, активно продвигающей запрет в США китайских оптических трансиверов в дата-центрах, власти КНР по специальному антисанкционному закону 2021 г. наказали компанию Compliance Testing LLC (тестирует электронное оборудование для выхода на рынок).
В декабре 2025 г. издание The Wall Street Journal подсчитывало, что на DJI приходилось от 70 до 90% всех беспилотников в США, используемых в коммерческих целях, госучреждениями и любителями. Лоббистом запрета FCC был Пентагон из-за опасений, что с помощью продукции DJI компартия Китая якобы могла вести разведдеятельность. Предпосылкой решения стал указ в июне 2025 г. президента США Дональда Трампа об укреплении производства дронов в стране.
США пока не обладают полным циклом производства дронов, но могут наладить альтернативные цепочки поставок, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Эксперт отметил, что Вашингтон работает над развитием добычи высокопроводящих металлов и в целом сырья для микросхем, в том числе в Латинской Америке. Успеху этой американской сферы в перспективе способствует серьезная промышленная база: они производят станки с числовым программным управлением, обеспечены 3D-принтерами, замечает эксперт.
Компетенции США в развитии и налаживании массового производства БПЛА растут, но американцы пока оценивают необходимость наращивать эти силы. В стране нет однозначной ориентации на беспилотники, хотя они и учитывают опыт Ирана и России, говорит Шкробтак: «Новые китайские ограничения могут замедлить все эти процессы, здесь критичны ограничения не целым дронам, а набору комплектующих».
Китай ужесточил контроль над экспортом беспилотников в США на фоне затяжного технологического противостояния, отметил директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Прошлый опыт ужесточения Пекином экспортного контроля по БПЛА на фоне их востребованности сторонами конфликта на Украине говорит о том, что на деле меры не имели серьезного эффекта. Но в отношениях США и КНР экспортный контроль «гораздо более действенный инструмент, чем тарифы». Эксперт добавил, что Китай остается ключевым поставщиком компонентов для БПЛА и стремится «сохранить экспортный потенциал» собственной отрасли.
Минкоммерции КНР 5 августа объявило и о симметричных контрмерах из-за ограничений со стороны США от 1 августа по закону о предотвращении принудительного труда уйгуров. С 2020 г. Вашингтон официально заявляет, что Китай проводит политику геноцида в Синьцзян-Уйгурском автономном районе против этого мусульманского народа, Пекин отрицает обвинения. Тогда был введен запрет на импорт продукции 43 китайских компаний горной, агро- и транспортной отраслей, металлургии и в сфере переработки морепродуктов. Теперь Пекин ответил санкциям против Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verite Group, сертифицирующих электронное оборудование, анализирующих цепочки поставок и аудирующих условия труда.
Отдельно в ряду «наказанных» – правозащитная Human Rights in China со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Она вела мониторинг ситуации с уйгурами в КНР, при этом ряд ее журналов не обновлялись с начала 2020 г. Всем упомянутым запрещены сделки и любое сотрудничество на территории Китая.
Наконец, минкоммерции КНР начало первое в истории расследование по положению о нацбезопасности в законе о внешней торговле в отношении импортируемого офисного оборудования для печати и копирования с иностранным программным обеспечением. Теоретически по его результатам могут пострадать Microsoft и HP. Расследование будет идти год с возможностью продления.
Власти Китая при этом явственно подчеркивают, что они действуют сдержанно, призывая американцев отказаться от ограничений против Пекина и прекратить «ошибочную практику». Но в Пекине дали понять, что готовы и продолжать отвечать симметрично.
Новые решения Пекина вписываются в более широкий обмен контрударами с Вашингтоном, которые пусть и поставили на паузу тарифное противостояние, но не другие меры. Это происходит примерно за полтора месяца до ожидающегося визита 24 сентября председателя КНР Си Цзиньпина в США, первого после возвращения Трампа в Белый дом. И пока сведений о том, что он может сорваться, нет.
В ходе предыдущего американо-китайского саммита в Пекине в мае 2026 г. достигнуты принципиальные договоренности о том, что стороны будут избегать эскалации экономических противоречий, напоминает Кашин. Раскрутка торговой войны не нужна Трампу в канун промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2026 г., ему важно не допускать чрезмерного роста инфляционных факторов и колебаний на рынке. А Пекин, говорит Кашин, нуждается в экспорте на американский рынок, так как это палочка-выручалочка, помогающая преодолеть множество внутренних трудностей в экономике.