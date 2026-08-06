Китай ударил по поставкам дронов в США и наказал их за претензии по уйгурам

Китай ужесточил контроль над экспортом беспилотников в США на фоне затяжного технологического противостояния, отметил директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Прошлый опыт ужесточения Пекином экспортного контроля по БПЛА на фоне их востребованности сторонами конфликта на Украине говорит о том, что на деле меры не имели серьезного эффекта. Но в отношениях США и КНР экспортный контроль «гораздо более действенный инструмент, чем тарифы». Эксперт добавил, что Китай остается ключевым поставщиком компонентов для БПЛА и стремится «сохранить экспортный потенциал» собственной отрасли.