Только два из трех депутатов-самовыдвиженцев собрали подписи на думские выборы

Только два из трех депутатов-самовыдвиженцев собрали подписи на думские выборыА в Иркутской области от участия в гонке отказался кандидат-коммунист Бушуев
Депутаты Госдумы Анатолий Лисицын (исключен из фракции «Справедливой России») и Станислав Наумов (член фракции ЛДПР, но участвовал в праймериз «Единой России», ЕР), идущие в девятый созыв самовыдвиженцами по Ярославскому и Магнитогорскому одномандатным округам соответственно, собрали подписи избирателей и сдали их в избиркомы для регистрации в качестве кандидатов. Третий депутат-самовыдвиженец – Евгений Марченко собрать необходимое количество подписей для регистрации в Северном одномандатном округе Санкт-Петербурга не смог и выбыл из предвыборной гонки.
5 августа было последним днем подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы.
Лисицын принес в избирком Ярославской области свыше 16 000 подписей, комиссия провела проверку отобранных при помощи случайной выборки 7739 подписей, сообщалось в ее Telegram-канале. К проверке достоверности автографов избирателей привлекались эксперты – специалисты УМВД России по Ярославской области. Лисицына на выборах поддерживает беспартийный губернатор Ярославской области Михаил Евраев, от ЕР в Ярославском одномандатном округе выдвинут помощник Лисицына, заместитель главного редактора газеты «Рыбинские известия» Владимир Пахарев.
На момент подготовки материала Лисицын стал вторым зарегистрированным кандидатом-самовыдвиженцем из 82. Первым был заместитель министра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов, который баллотируется в Махачкалинском одномандатном округе. От ЕР здесь выдвинут Герой России Энвер Набиев. Еще 22 самовыдвиженца утратили статус выдвинутых кандидатов.
У Наумова процесс сдачи подписей прошел не столь гладко, как у Лисицына: по сообщению избиркома Челябинской области, он принес их 5 августа в 17.57 по местному времени. Ближе к концу рабочего дня 6 августа представитель территориального избиркома (ТИК) Правобережного района города Магнитогорска сообщил «Ведомостям», что Наумов сдал подписи, после чего комиссия приступит к их проверке. «Ведомостям» кандидат сказал, что спокоен и уверен в качестве собранных документов. От ЕР в его округе выдвинут главный специалист по профориентационной работе Магнитогорского металлургического комбината Владимир Дремов.
Самовыдвиженцу Марченко, изгнанному из думской фракции единороссов пять лет назад за голосование против проекта федерального бюджета, не хватило 823 подписей для регистрации в качестве кандидата. Об этом он сообщил в видеоролике с трогательным названием «Прощание депутата Евгения Марченко со своими избирателями» в Telegram-канале. На звонки «Ведомостей» пока еще действующий депутат не ответил. ЕР выдвинула в Северном округе Петербурга депутата заксобрания Всеволода Беликова.
Сбор подписей – достаточно трудоемкая история, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Лично я давно предлагаю дать возможность собирать подписи через «Госуслуги». Еще есть вопрос известной истории – того, что называется «диктатура почерковедов». Поэтому очень многие изначально не стали пытаться играть в эту игру, где шансы очень-очень невелики», – сказал он «Ведомостям».
Бывший ярославский губернатор и действующий депутат от округа Лисицын может считаться согласованным властями кандидатом, так что проблем у него быть не должно, говорит политолог Ростислав Туровский. Других, по его словам, напротив, просто не взяли в свои списки их прежние партии. «Марченко, избиравшийся в свое время от ЕР, полностью растерял свой ресурс после исключения из партии. Наумов расстался с ЛДПР и не смог попасть в список ЕР, а его выдвижение в округе выглядит как попытка хоть как-то продолжить политическую карьеру», – отметил он.
Начали выбывать из кампании и другие ее участники.
Кандидат от КПРФ в Иркутском одномандатном округе, депутат иркутской окружной думы Константин Бушуев не представил документы на регистрацию. Свое решение он объяснил «Ведомостям» тем, что настал момент, «когда нужно выбрать не между победой и поражением, а между возможностью остаться собой и возможностью остаться в игре». «Для меня сохранить уважение к себе оказалось важнее, чем сохранить место в бюллетене», – сказал Бушуев. ЕР выдвинула в Иркутском округе действующего депутата Госдумы от Братского округа Александра Якубовского.
Бушуев впервые был избран депутатом думы Иркутского района в 2024 г. от ЕР. Год спустя он решил поучаствовать в выборах мэра Иркутского округа параллельно с действующим главой – единороссом Леонидом Фроловым. Бушуев изначально шел как самовыдвиженец. но затем его выдвинула КПРФ, за что ЕР исключила его из своих рядов. Впоследствии суд снял Бушуева с выборов по иску оппонента Михаила Торопова. В итоге Фролов был избран на новый срок, а Бушуев – в первый созыв окружного совета (баллотировался как самовыдвиженец).
Первый секретарь иркутского обкома КПРФ, экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко сказал «Ведомостям», что на Бушуева оказывалось сильнейшее давление. «Пугали уголовными делами и т. д. Практически каждый день [Бушуев] должен был ходить в ту или иную инстанцию. <...> Константин Сергеевич еще не прошел такую мялку, как более старшие товарищи, но посчитал, что для него это (участие в выборах. – «Ведомости») будет чересчур опасно», – отметил Левченко.
Выход Бушуева из гонки можно рассматривать как шаг в сторону развития собственной карьеры, считает иркутский политолог Сергей Шмидт. По его словам, это один из самых перспективных молодых политиков региона – у него есть обаяние, харизма, коммуникативные навыки, умение общаться с избирателями. В ЕР наверняка сожалеют о его потере, полагает эксперт.
Вероятное поражение – совершенно ненужная строчка в резюме для Бушуева, отмечает Шмидт. «Не знаю, насколько был согласован его невыход на финальную прямую. <...> Но это может стать хорошим залогом для восстановления его отношений с ЕР», – сказал собеседник «Ведомостей».
Коммунисты постоянно публично объявляют выбытие своих кандидатов результатом давления, говорит политолог Виталий Иванов. По его словам, часто за этим стоит сделка. «У КПРФ есть в области согласованный округ – Братский. Большего им в любом случае не положено», – сказал эксперт. На выборах в Госдуму может быть до 13 согласованных для оппозиции округов, включая Братский, писали «Ведомости» 11 февраля. В Братском округе компартия выдвинула космонавта Олега Новицкого.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков