Только два из трех депутатов-самовыдвиженцев собрали подписи на думские выборы

Бывший ярославский губернатор и действующий депутат от округа Лисицын может считаться согласованным властями кандидатом, так что проблем у него быть не должно, говорит политолог Ростислав Туровский. Других, по его словам, напротив, просто не взяли в свои списки их прежние партии. «Марченко, избиравшийся в свое время от ЕР, полностью растерял свой ресурс после исключения из партии. Наумов расстался с ЛДПР и не смог попасть в список ЕР, а его выдвижение в округе выглядит как попытка хоть как-то продолжить политическую карьеру», – отметил он.