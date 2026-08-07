ФОМ: 69% россиян сообщили, что доверяют Путину

Работу правительства считают скорее хорошей 44% участников опроса. Еще 34% недовольны результатами работы кабмина, а 22% затруднились ответить на вопрос. По мнению 52% россиян, премьер-министр Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо, чем плохо. Отрицательно работу председателя правительства оценили 16% респондентов, а трудности с ответом возникли у 31% россиян.