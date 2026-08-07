ФОМ: 69% россиян сообщили, что доверяют Путину

ФОМ: 69% россиян сообщили, что доверяют ПутинуРаботой президента довольны 70% граждан страны
Президенту России Владимиру Путину доверяют 69% россиян, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного с 31 июля по 2 августа. Положительно работу главы государства оценивают 70% респондентов.
Работу правительства считают скорее хорошей 44% участников опроса. Еще 34% недовольны результатами работы кабмина, а 22% затруднились ответить на вопрос. По мнению 52% россиян, премьер-министр Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо, чем плохо. Отрицательно работу председателя правительства оценили 16% респондентов, а трудности с ответом возникли у 31% россиян.
Согласно результатам исследования ФОМ, «Единую Россию» поддерживают 35% граждан, КПРФ – 9%, ЛДПР – 10%, «Справедливую Россию» – 4%, а «Новых людей» – 8%. Опрос ФОМ проводился среди 1500 граждан в 97 населенных пунктах 51 региона.
Аналогичный опрос провел Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно его данным, уровень одобрения работы президента с 27 июля по 2 августа составил 65,9% (+0,5 п. п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% участников исследования (+1,7 п. п.). Показатели положительной оценки работы Мишустина и правительства РФ достигли 46% (+1,6 п. п.) и 44,8% (+2,2 п. п.) соответственно. Мишустину доверяют 55,7% (+1,7 п. п.), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 31% (-0,6 п. п.), руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову – 27,9% (+1,7 п. п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,4% (+2 п. п.), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 12,3% (+0,5 п. п. за последнюю неделю).
Партию «Единая Россия» поддерживают 32,1% респондентов (-1,4 п. п.), КПРФ – 10,4% (+0,7 п. п.), ЛДПР – 9,3% (+1,3 п. п.), «Новых людей» – 8,6% (-0,9 п. п.), а «Справедливую Россию» – 5,8% (-0,2 п. п.). ВЦИОМ проводил опрос методом комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Участие в исследовании приняли 1600 совершеннолетних россиян.