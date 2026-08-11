Минимум два спикера дум столиц субъектов сменятся после выборов

На фоне отказа от двуглавой системы местного самоуправления пост председателя городского собрания становится заметно менее влиятельным, говорит политолог Ростислав Туровский. Как правило, городскими собраниями руководят не очень известные и не самые влиятельные люди в своих городах, считает он. «Среди них, например, много представителей бюджетной сферы, которые заведомо лояльны исполнительной власти. <...> Потеря такой должности – это не катастрофа, поскольку ушедшие в отставку председатели городских собраний могут спокойно продолжить работу по своей главной профессии», – сказал он «Ведомостям».