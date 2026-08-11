Минимум два спикера дум столиц субъектов сменятся после выборов

Минимум два спикера дум столиц субъектов сменятся после выборовРеальный вес главы легислатуры зависит от его политического ресурса, считают эксперты
Спикеры как минимум двух легислатур административных центров субъектов Федерации сменятся после выборов 20 сентября, подсчитали «Ведомости». В новые созывы легислатур не выдвинулись председатели петрозаводского городского совета и кемеровского городского совета народных депутатов.
Глава петрозаводского горсовета Надежда Дрейзис еще в конце мая заявила на своей странице в VK, что не будет переизбираться (пост в настоящее время удален). Свое решение она объясняла желанием принять участие в выборах депутатов заксобрания Карелии, которые пройдут параллельно с муниципальными. Дрейзис зарегистрирована кандидатом от «Единой России» (ЕР) в одном из одномандатных округов, следует из данных, опубликованных в ГАС «Выборы». Председательство в горсовете она совмещает с работой главным врачом городской детской поликлиники № 1.
В общую часть списка ЕР на выборы в горсовет вошли мэр Петрозаводска Инна Колыхматова, мастер производственного обучения входящего в «Росатом» АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» Илья Рюппиев и директор комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелии Елена Малышева. Как правило, партийный список доверяют возглавлять наиболее узнаваемым и авторитетным кандидатам, которые могут получить руководящий пост по итогам выборов.
68-летний председатель кемеровского горсовета Юрий Андреев причин неучастия в выборах не называл. Он возглавлял легислатуру в течение одного созыва. Список ЕР на выборы в горсовет возглавляют ветеран спецоперации Олег Самодумов, гендиректор Северо-Кузбасской энергетической компании Андрей Кучеев и вице-спикер Кирилл Сибиль.
Формально нового спикера после единого дня голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября получит и Саратовская городская дума, чей бывший председатель Сергей Овсянников в сентябре 2025 г. был избран на дополнительных выборах депутатом областной думы. Гордумой с приставкой «и. о.» с 1 декабря 2025 г. руководит Владимир Островский. Он участвует в выборах в новый созыв.
Где пройдут выборы в горсоветы столиц субъектов
Нальчик
Петрозаводск
Саранск
Грозный
Пермь
Калининград
Кемерово
Саратов
Ханты-Мансийск
На фоне отказа от двуглавой системы местного самоуправления пост председателя городского собрания становится заметно менее влиятельным, говорит политолог Ростислав Туровский. Как правило, городскими собраниями руководят не очень известные и не самые влиятельные люди в своих городах, считает он. «Среди них, например, много представителей бюджетной сферы, которые заведомо лояльны исполнительной власти. <...> Потеря такой должности – это не катастрофа, поскольку ушедшие в отставку председатели городских собраний могут спокойно продолжить работу по своей главной профессии», – сказал он «Ведомостям».
Реальный вес спикера гордумы зависит не столько от прописанных в законе полномочий, сколько от его политического ресурса, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Если он способен консолидировать депутатов и участвует в формировании городских договоренностей, это заметная фигура. Если дума фактически полностью встроена в вертикаль администрации и региона, роль председателя становится скорее организационной и представительской», – отмечает эксперт. По новому закону о местном самоуправлении именно представительный орган столицы субъекта избирает главу такого муниципалитета из кандидатов, предложенных губернатором, напоминает Гращенков. «Поэтому председатель думы становится важным посредником между депутатским корпусом, мэрией и региональной властью», – заключил политолог.
Учитывая тенденцию на интеграцию муниципального уровня в систему публичной власти, когда мэры региональных центров становятся де-факто неформальными «вице-губернаторами по столице», роль представительных органов невысока, считают аналитики «Минченко консалтинга». «Спикеров гордум можно расценивать как кадровый резерв, а приличная локальная известность делает их хорошими кандидатами на выборах уровнем выше. Например, Дрейзис не случайно выдвинута кандидатом в заксобрание Карелии по довольно конкурентному округу в Петрозаводске», – говорится в комментариях компании для «Ведомостей».