Как СМИ Азии и Запада оценили визит Путина на Курилы

«Накануне, посещая Южно-Сахалинск на Дальнем Востоке, Путин публично выразил недовольство, заявив, что «Япония не понимает первопричины украинского кризиса и вводит против России односторонние санкции». Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в прошлом месяце на саммите «Коалиции желающих» в поддержку Украины в Париже направила приветственное послание, подтвердив намерение продолжать поддержку Украины и санкции против России в координации с международным сообществом. Во время визита в Южно-Сахалинск Путин также заявил: «Мы не угрожаем Японии и не предъявляем к ней никаких территориальных претензий».