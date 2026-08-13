Как СМИ Азии и Запада оценили визит Путина на Курилы

Как СМИ Азии и Запада оценили визит Путина на КурилыПресса ожидает ухудшения отношений Токио и Москвы
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Сахалинскую область посетил курильский остров Итуруп. Там глава государства осмотрел рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный», пообщался с сотрудниками и попробовал икру. Путин таже побывал в Курильской центральной районной больнице и средней общеобразовательной школе имени Героя России Эдуарда Норполова. МИД Японии выразил протест из-за посещения Путиным Итурупа.
Как поездку Путина оценили иностранные СМИ – в материале «Ведомостей».
«Путин стремится продемонстрировать свою бескомпромиссную позицию по территориальному вопросу на фоне конфликта на Украине».
«Это первый визит Путина на Северные территории, и он рассматривается как попытка продемонстрировать усиление эффективного контроля России над островами как внутри страны, так и на международной арене».
«Визит рассматривается как попытка показать Японии, что Россия не пойдет на уступки по территориальному вопросу. Дальнейшее ухудшение японо-российских отношений неизбежно».
«Накануне, посещая Южно-Сахалинск на Дальнем Востоке, Путин публично выразил недовольство, заявив, что «Япония не понимает первопричины украинского кризиса и вводит против России односторонние санкции». Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в прошлом месяце на саммите «Коалиции желающих» в поддержку Украины в Париже направила приветственное послание, подтвердив намерение продолжать поддержку Украины и санкции против России в координации с международным сообществом. Во время визита в Южно-Сахалинск Путин также заявил: «Мы не угрожаем Японии и не предъявляем к ней никаких территориальных претензий».
«Япония протестовала против предыдущих визитов российских чиновников на спорные острова, в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина и его предшественника Дмитрия Медведева. Курильские острова являются стратегически важным регионом для России, которая за последнее десятилетие усилила свое военное присутствие на островах. Остров Итуруп используется в качестве основной военной авиабазы в регионе».
«Путин отправился на Курилы после посещения соседнего российского острова Сахалин, где российские военно-морские силы проводили учения. <...> Япония, чьи отношения с Россией еще больше ухудшились после начала конфликта на Украине в 2022 г. (в то время как отношения Москвы с Китаем и Северной Кореей потеплели), выступила категорически против».
«Визит состоялся на следующий день после того, как Северная Корея, близкий союзник России, запустила баллистическую ракету в сторону Корейского полуострова. Поездка Путина на Итуруп имеет большое значение, поскольку этот остров входит в число четырех южных Курильских островов, которые Япония считает своей территорией и называет Северными территориями».
«Путин заявил, что фактический контроль его страны над четырьмя спорными островами – это «реальность, сложившаяся после окончания Второй мировой войны и закрепленная в международных документах».
«Из-за этого спора Москва и Токио не смогли подписать официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны, что делает визит Путина политически чувствительным подтверждением контроля со стороны России».