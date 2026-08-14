Что известно о ночных украинских ударах по России 14 августа

В ночь на 14 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку на российские регионы. Силы ПВО сбили 553 БПЛА над 20 субъектами РФ. В частности, над Ленинградской областью были сбиты 54 дрона, в регионе загорелся порт Усть-Луга. Под Тверью обломки БПЛА повредили склад Wildberries, а в двух районах Ростовской области было ликвидировано примерно 20 беспилотников. О том, что известно о налете БПЛА на регионы страны – в материале «Ведомостей».