Что известно о ночных украинских ударах по России 14 августа

Что известно о ночных украинских ударах по России 14 августаВ порту Ленобласти начался пожар, обломки упали на склад WB под Тверью
- Атаки на Ленобласть и Москву
- Налет на Тверскую и Ростовскую области
- Закрытые аэропорты
В ночь на 14 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку на российские регионы. Силы ПВО сбили 553 БПЛА над 20 субъектами РФ. В частности, над Ленинградской областью были сбиты 54 дрона, в регионе загорелся порт Усть-Луга. Под Тверью обломки БПЛА повредили склад Wildberries, а в двух районах Ростовской области было ликвидировано примерно 20 беспилотников. О том, что известно о налете БПЛА на регионы страны – в материале «Ведомостей».
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы, обошлось без жертв. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что за ночь силы ПВО уничтожили 10 беспилотников, летевших в направлении столицы. На месте падения фрагментов аппаратов работают экстренные службы.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что обломки сбитого беспилотника повредили стену склада Wildberries в Калининском округе. Произошло задымление, его быстро ликвидировали. Сотрудники не пострадали. На месте работают экстренные службы. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что из-за атаки склад получил незначительные повреждения: обломки задели стену. Последствия оперативно ликвидированы. Сотрудников заблаговременно эвакуировали, товары не пострадали.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что ночью было уничтожено около двух десятков беспилотников в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, отметил он.
В ночь на 14 августа, по данным Минобороны, БПЛА были уничтожены над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
С вечера 13 августа Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Ярославля («Туношна»), Пскова, петербургского «Пулково», Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Сочи, Кирова («Победилово»), Чебоксар, Перми («Большое Савино»), московского «Домодедово».