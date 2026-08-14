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Обломки БПЛА повредили склад Wildberries под Тверью

Ведомости

Обломки сбитого беспилотника повредили стену склада Wildberries в Тверской области. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Инцидент произошел в Калининском округе. Возникло задымление, его оперативно ликвидировали. Сотрудники предприятия не пострадали. На месте работают экстренные службы.

12 августа Ассоциация цифровых платформ, объединяющая Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», предложила правительству России комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на логистическую инфраструктуру российских маркетплейсов.

13 августа «Ведомости» со ссылкой на оценку Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей писали об уничтожении более 11 млн книг из-за серии атак беспилотников ВСУ по складам Wildberries.

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