Цифровые платформы просят поддержать бизнес после атак на Wildberries

Одна из предложенных АЦП мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний в прежних объемах, а также сохранить бизнес и рабочие места. Такая поддержка, как считают в этой ассоциации, должна рассчитываться исходя из фактического ущерба и масштаба деятельности конкретной организации. Кроме того, пострадавшим предпринимателям предлагается предоставить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и обязательных платежей как минимум на шесть месяцев и временно не начислять пени и штрафы в тот период, когда они объективно не могли нормально работать.