Цифровые платформы просят поддержать бизнес после атак на Wildberries

Цифровые платформы просят поддержать бизнес после атак на WildberriesСреди предлагаемых мер – прямые выплаты из бюджета, а также налоговые и кредитные каникулы
Ассоциация цифровых платформ (АЦП), объединяющая Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», предложила правительству России комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на логистическую инфраструктуру российских маркетплейсов. Соответствующее письмо данная организация направила председателю правительства Михаилу Мишустину 12 августа 2026 г. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства.
Одна из предложенных АЦП мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний в прежних объемах, а также сохранить бизнес и рабочие места. Такая поддержка, как считают в этой ассоциации, должна рассчитываться исходя из фактического ущерба и масштаба деятельности конкретной организации. Кроме того, пострадавшим предпринимателям предлагается предоставить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и обязательных платежей как минимум на шесть месяцев и временно не начислять пени и штрафы в тот период, когда они объективно не могли нормально работать.