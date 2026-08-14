Силы ПВО за ночь сбили 553 беспилотника над Россией
Силы ПВО ночью сбили 553 украинских беспилотника над 20 регионами России, сообщило Минобороны.
БПЛА уничтожены над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
13 августа за день ВС РФ уничтожили 193 украинских беспилотника. В тот же день был уничтожен украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В порту Одесса армия России уничтожила резервуары с ГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.
С помощью беспилотников также были поражены пункт временной дислокации подразделения украинской армии и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Измаил. Поражен пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рени.