Силы ПВО за ночь сбили 553 беспилотника над Россией

13 августа за день ВС РФ уничтожили 193 украинских беспилотника. В тот же день был уничтожен украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В порту Одесса армия России уничтожила резервуары с ГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.