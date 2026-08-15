«Разорван на части»: что писала пресса о возведении стены в Берлине

«В заключение своей речи Вальтер Ульбрихт отметил необходимость повышения готовности к обороне. Под бурные аплодисменты он заявил, что в случае необходимости Вооруженные силы Советского Союза и национальная народная армия защитят границу ГДР от боннских милитаристов. Укрепление ГДР во всех областях показывает, что военная истерия в Западной Германии безумна и бессмысленна. В. Ульбрихт призвал к борьбе за мирный договор для того, чтобы были ликвидированы очаги военного пожара в Западном Берлине и в Западной Германии и чтобы весь германский народ и все народы Европы раз и навсегда получили возможность жить в мире» (из заметки «Обеспечить безопасность народов Европы», «Правда» от 13 августа).