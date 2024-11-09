35 лет назад началось падение Берлинской стены

Данные о том, сколько человек погибло на границе между ФРГ и ГДР после появления стены при попытке ее преодоления, разнятся. После каждого успешного побега возводились новые ограждения, постоянные или временные. Для пограничников был создал свободный «полигон для прицеливания». В 1970-х появилась «внутренняя стена» – еще одно препятствие для беглецов. Чтобы пересечь границу, нужно было преодолеть сигнальное ограждение, которое оповещало пограничников на сторожевых вышках. У подножия вышек и забора располагался поверхностный барьер – колючая проволока и вбитые острием вверх гвозди. За постами пограничников – автомобильные барьеры и стальные «ежи». По данным Большой российской энциклопедии, при попытке пересечения границы погибли по меньшей мере 140 человек, в том числе 8 пограничников ГДР, убитых неизвестными, около 200 человек были ранены, свыше 3000 человек арестованы.