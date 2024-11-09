35 лет назад началось падение Берлинской стены

35 лет назад началось падение Берлинской стеныСимвол холодной войны прекратил существование в 1989 году
На протяжении почти 30 лет Германия оставалась разделенной не только идеологически, но и физически. Берлинская стена, возведенная в 1961 г., отделяла Восточный Берлин от Западного. Построенная правительством ГДР для того, чтобы предотвратить отток граждан социалистической Германии на Запад, стена надолго стала символом противостояния двух политических систем. Вечером 9 ноября 1989 г. огороженное колючей проволокой, минами и охраной неприступное сооружение, которой многие годы было главным символом холодной войны, впервые открылось для свободного прохода жителей Берлина.
Один народ оказался разделен
15 июня 1961 г. председатель Государственного совета ГДР Вальтер Ульбрихт в ответ на вопросы журналистов о решении проблемы Западного Берлина заявлял, что никто не намерен строить стену и разделять город. Но уже в августе Совет министров ГДР объявил: «Чтобы предотвратить враждебную деятельность реваншистских и милитаристских сил Западной Германии и Западного Берлина, на границе Германской Демократической Республики вводится контроль. Как это принято на границах каждого суверенного государства». Тогда совет не упомянул, что населению ГДР будет запрещено пересекать кордон.
Рано утром 13 августа на улицах Восточного Берлина появились солдаты вооруженных сил ГДР и инженерные части. Территорию Западного Берлина начали спешно обносить колючей проволокой. Так началось строительство барьера. Сначала – временного. Решение по строительству стены было принято по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Организации Варшавского договора в связи с необходимостью укрепления безопасности ГДР. В пропаганде ГДР стена считалась «антифашистским оборонительным валом» и предполагала защиту граждан от провокаций.
Народная полиция и Национальная народная армия заблокировали границу сектора сначала колючей проволокой и каменными стенами высотой в три метра. Позже ГДР построила сторожевые башни и заложила мины. В последующие недели стена достигла более 43 км в длину в германской столице. В Берлине оказались перегороженными 193 улицы, восемь трамвайных путей и четыре линии метро, пути которого были просто перерезаны, как и линии связи. В канализации установили тяжелые металлические решетки.
Правительство ГДР забаррикадировало входы в дома, которые стояли на пути строительства стены: жители могли войти в свои квартиры только со стороны Восточного Берлина. Каждый пограничник узнавал о своей смене только в последний момент. К охране стены привлекались лишь надежные военнослужащие, многие из которых были внештатными сотрудниками и информаторами «Штази». Впрочем, за время существования стены пограничные сооружения все равно смогли преодолеть около 39 000 человек.
Казалось, что это – на века
В начале 1960-х гг. ситуация в Восточной Европе и, в частности, в Германии была крайне напряженной. После Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, британскую и французскую. В 1949 г. было образовано две независимых республики: Федеративная Республика Германия (Западная Германия) и Германская Демократическая Республика (Восточная Германия). Но граница между двумя странами выглядела проницаемой. С 1949 по 1961 г., год начала возведения Берлинской стены, ГДР нелегально покинули около 1,6 млн человек.
В первые годы после разделения территории Германии после войны люди еще могли перемещаться между Западным и Восточным Берлином. Люди свободно пересекали границы разных зон оккупации. Первые реакции жителей на разделение города состояли из смеси любопытства, ужаса, страха и волнения. Многие спешили к границе, чтобы убедиться в реальности происходящего. И оно оказывалось реальным. Бездействуя и волнуясь, тысячи берлинцев наблюдали, как на их глазах город делили на части. Страх постепенно сменялся возмущением и гневом. Протестующие у Брандербургских ворот кричали: «Долой Ульбрихта!»
При этом повседневная жизнь постепенно наладилась. Дети изобрели «настенные игры»: рисовали на бетонных блоках и строили свои мини-версии стены. Взрослые по разные стороны Берлина общались записками, которые перекидывали через ограждения. Так, полиция ГДР была заинтересована в сигаретах с Запада – пограничники кидали через стену записки с предложениями обменять западногерманские марки на сигареты. Обменивались также чулками, а еще – политическими шутками и стихами: «Когда Хрущев вознесется на небеса; Когда Карл-Маркс-Штадт снова назовут Хемниц; Когда Ульбрихт вернется в бордель; Тогда границы падут».
Данные о том, сколько человек погибло на границе между ФРГ и ГДР после появления стены при попытке ее преодоления, разнятся. После каждого успешного побега возводились новые ограждения, постоянные или временные. Для пограничников был создал свободный «полигон для прицеливания». В 1970-х появилась «внутренняя стена» – еще одно препятствие для беглецов. Чтобы пересечь границу, нужно было преодолеть сигнальное ограждение, которое оповещало пограничников на сторожевых вышках. У подножия вышек и забора располагался поверхностный барьер – колючая проволока и вбитые острием вверх гвозди. За постами пограничников – автомобильные барьеры и стальные «ежи». По данным Большой российской энциклопедии, при попытке пересечения границы погибли по меньшей мере 140 человек, в том числе 8 пограничников ГДР, убитых неизвестными, около 200 человек были ранены, свыше 3000 человек арестованы.
Все закончилось за одну ночь
Секретарь ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовский вечером 9 ноября 1989 г. неожиданно для себя стал главной причиной разрушения Берлинской стены. На пресс-конференции он ненароком упомянул о новом законе для поездок граждан ГДР. Правила предусматривали выезд за границу без права возвращения. Об этом Шабовский, не уточнив информацию, рассказал прессе, что взволновало журналистов. Вечерние новости рассказали берлинцам о том, что «ГДР открывает границы», и на пограничных переходах Восточного Берлина стало собираться все больше людей. Пограничники, не имевшие инструкций, оказались в замешательстве.
Чтобы успокоить толпу, в 21:20 на территорию Западного Берлина пропустили первых граждан ГДР. В их паспортах при этом ставили пометку «недействителен». Сами того не понимая, люди мгновенно лишались гражданства. В 22:30 шлагбаум на переходе был полностью убран. За несколько часов границу пересекло около 20 000 человек. А к утру проверки на всех пограничных переходах прекратились, и город охватило ликование. В следующие четыре дней около 4 млн берлинцев посетили закрытую прежде для них вторую половину города. Вскоре Мстислав Ростропович, музыкант и советский диссидент, сыграет сюиту Баха возле бесполезной теперь стены перед потоком людей.
Две части Германии приступили к объединению: ГДР и ФРГ вновь стремились стать одним государством. Весной 1990-го в Восточном Берлине прошли выборы, законодательно оформившие окончание коммунистического правления. Дальше – полная отмена пограничного контроля и заявления о едином немецком народе и встреча лидеров двух немецких государств и бывших союзников по Второй мировой. Символом 30-летней эпохи стало граффити Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Это репродукция фотографии братского поцелуя Леонида Брежнева и лидера ГДР Эрика Хонеккера. Охваченный перестройкой СССР не препятствовал процессу открытия границ и объединения Германии.