В Госдуме обсуждают возможную смену главы комитета по международным делам

В Госдуме обсуждают возможную смену главы комитета по международным деламРешение примут после выборов, а среди возможных кандидатов на должность называют Петра Толстого
В Госдуме нового IX созыва может смениться председатель одного из ключевых комитетов. Обсуждается, что вместо руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого должность может занять Петр Толстой, который сейчас является вице-спикером нижней палаты от «Единой России». Об этом «Ведомостям» рассказали пятеро собеседников – двое в Госдуме и трое, близких к администрации президента (АП).
Представитель комитета по международным делам не стал комментировать вопрос о возможных кадровых изменениях.
Слуцкий – единственный лидер фракции, который совмещает эту работу с руководством комитетом. Источники оговариваются, что окончательное решение о структуре комитетов и об их кадровом составе будет приниматься уже после выборов. Пока об этом как о принятом решении говорить преждевременно, отмечает один из собеседников «Ведомостей».
Могут быть и иные кандидаты на пост во главе комитета, к примеру, первый зампред этого комитета Вячеслав Никонов («Единая Россия»), говорит источник «Ведомостей». Никонов возглавлял делегацию Госдумы, которая в 2026 г. ездила в США. Однако основным кандидатом на пост главы комитета является Толстой, отмечают собеседники. Толстой возглавлял делегацию Федерального собрания РФ в ПАСЕ.
Единороссы хотели бы вернуть руководство одним из ключевых думских комитетов, говорит один из собеседников в Госдуме. Последние созывы при формировании структуры нижней палаты руководство половиной комитетов переходит «Единой России» как фракции большинства, остальные распределяются между парламентской оппозицией – в зависимости от количества мандатов, полученных фракциями.
Комитет Госдумы по международным делам курирует спикер Вячеслав Володин.
В новом созыве Слуцкий может остаться во главе фракции, говорят источники. Он занимает комитетскую должность с 2016 г.
На встрече президента с руководителями партий, которые в 2016 г. прошли в Госдуму, основатель и тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил Владимира Путина сделать Слуцкого председателем комитета по международным делам (формально соответствующее решение принимает палата во время голосования). «Я бы его приравнял к Киссинджеру эпохи Картера, но лучше. <...> Мы никогда не просили конкретно за председателя комитета, но 23 года никак у нас не получается, мы предлагаем», – говорил тогда президенту Жириновский про Слуцкого. К словам Жириновского прислушались.
После смерти основателя ЛДПР в 2022 г. Слуцкий также возглавил фракцию, затем партию. Но руководство комитетом он не оставил. Для партийного руководителя это исключение.
До Слуцкого комитет по международным делам возглавляли единороссы Алексей Пушков (VI созыв Госдумы) и Константин Косачев (IV и V созывы), Дмитрий Рогозин из группы «Народный депутат» (III созыв), Владимир Лукин из «Яблока» (I и II созывы).
«Ведомости» направили запросы представителю ЛДПР и Толстому.
Комитет Госдумы по международным делам является заметной структурой в российской внешней политике, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Он активно задействован в межпарламентских связях, но смыслов в работе комитета гораздо больше, чем в обычном обмене делегациями. Комитет и его руководители плотно встроены в систему международного сотрудничества России».
«Можно предположить, что «Единая Россия» не прочь забрать этот ресурс себе и имеет на это свои основания, будучи крупнейшей партией и фракцией. Это создает непростую интригу», – рассуждает Туровский. Возможно, будут приняты компромиссные решения, поскольку вопрос о главе комитета – это вопрос не только отношений «Единой России» и ЛДПР, добавляет он.