В Госдуме обсуждают возможную смену главы комитета по международным делам

На встрече президента с руководителями партий, которые в 2016 г. прошли в Госдуму, основатель и тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил Владимира Путина сделать Слуцкого председателем комитета по международным делам (формально соответствующее решение принимает палата во время голосования). «Я бы его приравнял к Киссинджеру эпохи Картера, но лучше. <...> Мы никогда не просили конкретно за председателя комитета, но 23 года никак у нас не получается, мы предлагаем», – говорил тогда президенту Жириновский про Слуцкого. К словам Жириновского прислушались.