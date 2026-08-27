Что Зюганов и блогер Бондаренко рассказали о давлении на КПРФ

Что Зюганов и блогер Бондаренко рассказали о давлении на КПРФОни пытались объяснить, почему молодежи нужно голосовать за коммунистов
Представители КПРФ 27 августа провели в Москве встречу с молодежью и блогерами. Встреча проходила по «взрослым» лекалам: спикеров приглашали сесть в «президиум» – ряд стульев на сцене. В нем оказались председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его первый заместитель Юрий Афонин и еще один заместитель – Дмитрий Новиков, который отвечает в партии за информационно-агитационную работу. Зюганов был в красной олимпийке, а не в костюме – это немного разряжало официальную обстановку.
Внимание пришедших привлекал кандидат в депутаты Госдумы, автор видеоблога «Дневник депутата» Николай Бондаренко. 21 августа Октябрьский районный суд Самары оштрафовал его по статье о демонстрации экстремистской символики – это дает право снять кандидата с выборов. Во время приветственного выступления Бондаренко комсомольцы в первом ряду вели стрим, а сидящие позади слушательницы настойчиво ставили лайки на идущую трансляцию. Модерировал встречу глава московского горкома Виктор Царихин.
Первым к аудитории обратился Зюганов. Среди слушателей был и его внук, 38-летний депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (он избирается в Госдуму по списку от Москвы), но в дискуссии не участвовал. Лидер КПРФ сообщил, что на выборах многое зависит от поддержки «нового поколения», поэтому партия настаивает, чтобы молодые избиратели пришли на участки и отдали свой голос за коммунистов. Есть только два выбора, говорил он: либо «Единая Россия», если все устраивает, либо КПРФ. «Каждый день принимаю студентов. Был очень любопытный ответ: спрашиваю, пойдете ли голосовать. Говорят, не ходили, но в этом году пойдем. Потому что достали! Квартиру не получить, долги загоняют, на работу не устроиться. Говорят, мы вашу программу не читали, но у вас достойная команда», – заявил лидер коммунистов.
Вторым, вопреки партийной иерархии, слово получил Бондаренко. «Я вам признаюсь, за последние 17 лет, которыми я занимаюсь политикой, – сколько было судов, сколько было полиции на этом пути, сколько штрафов, сколько бросали и связывали, такого я, конечно, еще не видел», – начал молодой политик. «Николай, ты меня еще не догнал. Меня 300 раз судили», – утешил Бондаренко Зюганов.
Сейчас идет «ожесточенная борьба» против кандидатов от партии и именно этот факт «в пух и прах разбивает тезис <...> что все решено и результаты уже есть», продолжил Бондаренко. «А для чего тогда идти на такие крайние меры? Для чего тогда такой резонанс, для чего будоражить общество? Можно ли было представить такую ситуацию в отношении наших оппонентов – ЛДПР или «новолюдов»?» – говорил Бондаренко, и в этот момент ему аплодировали.
Зюганов добавил, что требование прекратить преследование кандидатов от КПРФ он разослал по 420 адресам. «Я надеюсь, что мы отобьем всех, кто отстранен», – подчеркнул председатель КПРФ.
У Новикова спросили, будет ли КПРФ «платить медийщикам». «Сколько бы мы ни вкладывали, нам все равно нужно финансирование, потому что нужно снимать больше контента и показывать людям, что есть другой путь для России», – ответил коммунист. Новиков не исключил, что проявившие себя в блогосфере будут приглашены в ЦК для работы в профильных подразделениях.
«Партия не может взять всех своих активистов на штатную основу. Так никогда не было – ни во времена Ленина, ни даже во времена Сталина, когда партия была правящей, тогда многие работали на энтузиазме. Но, конечно, повторяю, профессионализация должна быть, в том числе и среди тех, кто работает в СМИ. Мы будем идти этим путем обязательно», – заверил он.
Политический блогер в TikTok Лина поинтересовалась, не будут ли коммунисты «бить тем же оружием» по другим партиям, чтобы аналогичными исками снимать оппонентов. Ответил Бондаренко. По его мнению, «выборы – это борьба программ и мнений, а не судебных исков».
Задали коммунистам и вопрос о том, почему партия публично выступает против блокировок, а на деле голосует за запретительные законы, включая, например, поправки в закон о связи, которыми операторов обязали приостанавливать оказание услуг связи по требованию правоохранительных органов. Ответил снова Бондаренко, пояснив, что законопроектами не исчерпывается позиция КПРФ. Партия, по его словам, выступает также с общественными инициативами и поручениями по поводу нападок на право общения в сети.