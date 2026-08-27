Что Зюганов и блогер Бондаренко рассказали о давлении на КПРФ

Первым к аудитории обратился Зюганов. Среди слушателей был и его внук, 38-летний депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (он избирается в Госдуму по списку от Москвы), но в дискуссии не участвовал. Лидер КПРФ сообщил, что на выборах многое зависит от поддержки «нового поколения», поэтому партия настаивает, чтобы молодые избиратели пришли на участки и отдали свой голос за коммунистов. Есть только два выбора, говорил он: либо «Единая Россия», если все устраивает, либо КПРФ. «Каждый день принимаю студентов. Был очень любопытный ответ: спрашиваю, пойдете ли голосовать. Говорят, не ходили, но в этом году пойдем. Потому что достали! Квартиру не получить, долги загоняют, на работу не устроиться. Говорят, мы вашу программу не читали, но у вас достойная команда», – заявил лидер коммунистов.