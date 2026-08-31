Зачем канадский политик Даг Форд объявил войну Дональду Трампу

У Форда есть повод жестко реагировать на последние действия Трампа, подчеркнула руководитель Отдела Канады ИСКРАНа Наталья Вяхирева. Среди них, указала она, введение тарифов, которые не содержат исключений для категорий товаров, включенных в торговое соглашение USMCA. Это соглашение продолжает действовать, несмотря на отсутствие его продления. С 1 января 2027 г. США вводят пошлины на произведенные в Канаде автомобили и запчасти. Производственные мощности канадской автомобильной промышленности сосредоточены в Онтарио, следовательно, экономика провинции значительно пострадает. Кроме того, негодование Форда вызвало решение Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. С канадской стороны озеро Онтарио как раз расположено на территории провинции Онтарио, более того, сама провинция, основанная в 1867 г., получила свое наименование по названию озера.