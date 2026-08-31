Зачем канадский политик Даг Форд объявил войну Дональду Трампу

Зачем канадский политик Даг Форд объявил войну Дональду ТрампуОн может готовить почву для занятия должности премьера
На фоне попыток президента США Дональда Трампа вынудить Канаду пойти на экономические и другие уступки его главным противником стал не местный премьер-министр либерал Марк Карни, а премьер-министр Онтарио Даг Форд. Он представляет Прогрессивно-консервативную партию провинции, входящую в блок консерваторов, оппозиционных либералам на федеральном уровне. На протяжении всего времени после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г. этот канадский политик не просто критиковал его, а откровенно троллил по всем ключевым пунктам американо-канадских противоречий: от торговли и пошлин до инсинуаций Трампа о присоединении Канады к Америке в качестве 51-го штата.
Например, словами «лузер» и сочетаниями «поцелуй меня в зад» Форд ответил на решение Трампа в ночь на 23 августа ввести 50%-ные пошлины на часть канадских товаров общей стоимостью до $20 млрд. Помимо вышеперечисленных эпитетов Форд назвал Трампа «диктатором» и «королем банкротств». «Этот человек – лузер. Он останется таким, вот так просто. Мы будем бороться всеми возможными способами. И знаете что? В моем мизинце на ноге больше мужества и мозгов, чем во всем его [Трампа] организме», – сказал Форд (цитата по Global News).
После этого Форд немного умерил риторику, хотя уточнил в разговоре с CNN, что ему никто не советовал этого делать: ни его помощники из команды по коммуникациям с общественностью, ни Карни. По данным телеканала CBC на конец августа, словесная перепалка с Трампом увеличила рейтинг Форда на 12 п. п., несмотря на скандалы, связанные с его персоной. При этом больше 70% жителей Онтарио негативно оценивают ситуацию в штате.
У Форда есть повод жестко реагировать на последние действия Трампа, подчеркнула руководитель Отдела Канады ИСКРАНа Наталья Вяхирева. Среди них, указала она, введение тарифов, которые не содержат исключений для категорий товаров, включенных в торговое соглашение USMCA. Это соглашение продолжает действовать, несмотря на отсутствие его продления. С 1 января 2027 г. США вводят пошлины на произведенные в Канаде автомобили и запчасти. Производственные мощности канадской автомобильной промышленности сосредоточены в Онтарио, следовательно, экономика провинции значительно пострадает. Кроме того, негодование Форда вызвало решение Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. С канадской стороны озеро Онтарио как раз расположено на территории провинции Онтарио, более того, сама провинция, основанная в 1867 г., получила свое наименование по названию озера.
Вяхирева подчеркивает, что при рассмотрении перспектив Форда занять место главы правительства Канады нужно учитывать, что в стране есть два уровня власти: федеральный и провинциальный, а также два уровня партийной системы – партии на федеральном уровне и партии на уровне провинций. «Форд – лидер Прогрессивно-консервативной партии на уровне провинции, в провинции Онтарио. Для участия в федеральных выборах кандидату на пост премьер-министра страны нужно занимать должность на федеральном уровне, быть членом и лидером федеральной партии. Официальных шагов со стороны Форда к переходу на федеральный партийный уровень пока не наблюдается», – подчеркнула эксперт.
Риторика Форда – логическое продолжение информационной борьбы США и Канады на фоне торгово-тарифных войн и попыток Трампа переименовать географические названия, говорит американист Павел Кошкин. По его мнению, цель Форда сугубо медийная: демонстрация способности держать удар и стремление отправить своему населению соответствующий сигнал. «Если оставить претензии Трампа без ответа, это будет расценено как слабость, а для любого политика важно демонстрировать свою правоту и силу как минимум в инфополе. Такова логика», – сказал Кошкин.