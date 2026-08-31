Кого партии отправят на дебаты на федеральном ТВ

Кого партии отправят на дебаты на федеральном ТВСергей Миронов уступил место в эфире Александру Бабакову из-за проблем со здоровьем
На федеральных телеканалах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», ОТР и «ТВ Центр») 31 августа начинаются дебаты кандидатов в депутаты Госдумы. В «Единой России» (ЕР) сообщили «Ведомостям», что участие первой пятерки списка планируется в соответствии с их графиками. «Сейчас у всех наших кандидатов, в том числе лидеров списка, самый активный период работы с избирателями в регионах, поэтому мы делаем акцент на ней», – подчеркнул представитель ЕР.
В общефедеральной части списка идут глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин. Часть из них занимают должности и продолжают работу. Выбор спикера будет зависеть от тем, которые определили телеканалы, пояснил представитель партии.
Потери парламентской оппозиции
«На дебатах [телеканалы] сделали упор на таких темах, как, например, СВО, материнство, детство. Совсем мало и точечно – сельское хозяйство, экономика, ЖКХ. Острая проблематика, за которую нам легче критиковать ЕР и власть, отведена на второй план», – сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Поэтому от партии можно ожидать выступлений глав комитетов ГД по вопросам семьи (Нины Останиной), по аграрным вопросам (Владимир Кашин), по делам СНГ (Леонид Калашников).
Возможно, на дебаты придут и руководители регионов, добавил Афонин. В выборах в Госдуму от КПРФ участвуют глава Хакасии Валентин Коновалов и орловский губернатор Андрей Клычков. Первый – в общефедеральной части списка.
Лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов не планирует участия в дебатах. 26 августа он сообщил, что во время предвыборного визита в Алтайский край получил «небольшую травму», что вынуждает его пройти лечение и внести коррективы в график поездок. Характер травмы в СР не уточняют. Участие в дебатах Миронов поручил вице-спикеру Госдумы и первому заму Александру Бабакову, который считается одним из самых влиятельных партийцев.
«Готовы принять участие в дебатах во всех доступных форматах», – сообщил «Ведомостям» представитель СР. По словам одного из собеседников в СР, в федеральный эфир также придут депутаты Госдумы Марина Ким (третий номер списка, работала на ТВ) и Валерий Гартунг. «Основной принцип распределения спикеров – удобство времени и формата. Понятно, что приоритет – за Бабаковым, а дальше – остальные», – пояснил он.
Скорее всего, ситуация с заменой главного спикера действительно связана с состоянием здоровьем Миронова, полагает политолог Константин Калачев. При нынешнем рейтинге СР лучше сделать рокировку с тем, кто на 10 лет моложе, говорит он.
От «Новых людей» (НЛ) в дебатах будут участвовать как общефедеральная тройка (Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева), так и другие кандидаты, сказал «Ведомостям» представитель партии. Самым выгодным временем в НЛ считают вечерний прайм-тайм, который приходится на программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». При этом НЛ также будут делать акцент и на «ТВ Центр» – и при размещении агитационных роликов, и в дебатах, поскольку основная аудитория канала (женщины 35+) «откликается на инициативы партии» и ходит на выборы.
В ЛДПР по традиции не ответили на запрос «Ведомостей».
«Малые» партии стремятся в эфир
У Партии пенсионеров в обойме основных участников дебатов – председатель и первый номер списка Эрик Праздников, его заместитель Владимир Ворожцов, а также лидеры региональных групп – депутат Госдумы Андрей Свинцов (Московская обл.) и Степан Фирстов (Челябинская и Свердловская области), сказал «Ведомостям» глава исполкома партии Валерий Егоров.
От «Коммунистов России» на ТВ планируют выступать лидеры списка, включая председателя Сергея Малинковича и его заместителей, сообщил «Ведомостям» Малинкович. «Нам есть что сказать парламентским партиям, а также своим конкурентам по левому лагерю», – сказал он.
«Родину» будут представлять лидер партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев (входит во фракцию ЛДПР) и другие участники головной части списка – Эдуард Басурин, Никита Габов, Олег Пахолков. «Это узнаваемые, опытные политики и общественные деятели, обладающие глубокой экспертизой и умением вести конструктивный диалог», – сказал «Ведомостям» Журавлев. Окончательное распределение спикеров зависит от нескольких факторов: загруженности графиков, тематики конкретных дебатов, специфики площадки.
От «Зеленых» в первых дебатах на «Первом канале» будет участвовать сопредседатель Александра Кудзагова, а затем – лидер списка Марина Шишкина, сообщили «Ведомостям» в партии. «При распределении [участников] мы ориентируемся на личный и профессиональный опыт, знания, экспертную позицию», – добавила Кудзагова.
Лидер Партии прямой демократии (ППД) Татьяна Колнауз не планирует приходить на дебаты, но выступят другие кандидаты, сказал «Ведомостям» заместитель генсекретаря партии Антон Палюлин. У ППД единственной нет общефедеральной части списка. Колнауз повторно участвует в выборах заксобрания Еврейской автономной области – единственного региона, где у партии есть представительство, дающее право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей.
Зачем смотреть дебаты
Основная интрига последнего месяца кампании – как распределятся голоса неопределившихся избирателей и дебаты на федеральных каналах – важный инструмент конкуренции за симпатии этой электоральной группы, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
В этом контексте стоит разделить сами дебаты и постдебатный маркетинг, когда партии через свои агитационные ресурсы продвигают наиболее выгодные для себя фрагменты дебатов. «Последнее особенно важно, потому что сам формат дебатов является «трудносмотримым» и потенциальный сторонник может пропустить или не дождаться важного сообщения», – сказал эксперт «Ведомостям».
В общей сложности каждый второй россиянин чувствителен к новостям или другому политическому контенту, который транслируется по ТВ, говорил «Ведомостям» гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, есть прямая корреляция между людьми, которые смотрят ТВ, и теми избирателями, которые ходят на выборы.
Самые большие аудиторные группы аккумулирует вечерний телевизионный прайм-тайм – с 19.00 до 22.00, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. При этом на разных телеканалах в зависимости от сетки и характера целевых аудиторий это время, по его словам, может несколько варьироваться, например длиться до 23.00 или полуночи. Утренний эфир, как правило, собирает перед экранами аудиторию среднего возраста и детей, а трансляции середины дня отличаются повышенным вниманием людей старших возрастов и домохозяек, добавляет эксперт.
Если говорить о выделенных для предвыборных дебатов слотах, утренний эфир на «Первом канале» концентрирует примерно половину телевизионной аудитории в возрасте до 55 лет, продолжает Танаев. Также, по его словам, доля аудитории среднего возраста высока у эфира «России 24». На других каналах, которые будут показывать предвыборную агитацию, слоты характеризуются повышенной долей смотрения аудитории старше 55 лет, причем зрителей старше 65 лет в них «значительно больше половины», резюмирует Танаев.
В подготовке материала участвовал Дмитрий Игнатьев