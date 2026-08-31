Кого партии отправят на дебаты на федеральном ТВ

От «Новых людей» (НЛ) в дебатах будут участвовать как общефедеральная тройка (Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева), так и другие кандидаты, сказал «Ведомостям» представитель партии. Самым выгодным временем в НЛ считают вечерний прайм-тайм, который приходится на программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». При этом НЛ также будут делать акцент и на «ТВ Центр» – и при размещении агитационных роликов, и в дебатах, поскольку основная аудитория канала (женщины 35+) «откликается на инициативы партии» и ходит на выборы.