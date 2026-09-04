Запомнившаяся снятием «Яблока» «Родина» тоже теряет кандидатов

Борьба с «Яблоком» оказалась способом напомнить о себе, но внутренние проблемы она не решает, говорит политолог Ростислав Туровский: «В эту кампанию «Родина» должна побороться за сохранение присутствия в Тамбовской областной думе – без этого у нее остается только Ненецкий автономный округ, т. е. партия даже рискует потерять парламентскую льготу на перспективу следующей думской кампании». Прохождение по спискам в Тамбовскую облдуму также называет задачей для «Родины» и глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.