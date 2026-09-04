Запомнившаяся снятием «Яблока» «Родина» тоже теряет кандидатов

Запомнившаяся снятием «Яблока» «Родина» тоже теряет кандидатовПартия Алексея Журавлева рискует потерять парламентскую льготу в ближайшие годы
Партия «Родина», ключевым моментом избирательной кампании которой стал удовлетворенный Верховным судом России иск о снятии с выборов в Госдуму «Яблока», столкнулась с проблемами при регистрации собственных кандидатов в регионах. Ее партийные списки будут внесены в бюллетени на выборах в заксобрания лишь пяти регионов из 14, в которых она планировала участвовать (чуть более трети).
В ряде субъектов (Приморский край, Астраханская, Ленинградская, Оренбургская области, Санкт-Петербург) списки «Родины» были даже не заверены, в Нижегородской и Свердловской областях партийцы не представили в избиркомы необходимые документы для регистрации. Всего в единый день голосования (ЕДГ-2026) параллельно с думскими пройдут выборы депутатов парламентов 39 субъектов Федерации.
Списки «Родины» зарегистрированы только в Карелии, Красноярском крае, Псковской, Тамбовской и Тверской областях. Причем лидер списка в последнем регионе – основатель агропромышленного холдинга «Афанасий» Максим Ларин был снят с выборов из-за наличия у него акций зарубежных компаний Apple, Microsoft и Meta
В Псковской области список «Родины» пыталось снять уже «Яблоко». В иске указывалось, что в документах партии якобы имелись ошибки в датах подписания согласий баллотироваться, а также что сами подписи отличаются от автографов в справках об отсутствии иностранных счетов. Это был ответный шаг на снятие списка «Яблока» с выборов в региональный парламент по требованию «Родины». 2 сентября псковский облсуд отказал в удовлетворении иска яблочников.
Борьба с «Яблоком» оказалась способом напомнить о себе, но внутренние проблемы она не решает, говорит политолог Ростислав Туровский: «В эту кампанию «Родина» должна побороться за сохранение присутствия в Тамбовской областной думе – без этого у нее остается только Ненецкий автономный округ, т. е. партия даже рискует потерять парламентскую льготу на перспективу следующей думской кампании». Прохождение по спискам в Тамбовскую облдуму также называет задачей для «Родины» и глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Парламентская льгота есть у партий, которые сумели провести свои списки в один из региональных парламентов или в Госдуму, говорил «Ведомостям» 17 июля электоральный юрист Олег Захаров. Также льготу имеют партии, набравшие на последних выборах нижней палаты парламента не менее 3% голосов. По словам эксперта, в 2025 г. таких партий было 12. 30 апреля 2026 г. ВС приостановил деятельность «Гражданской платформы», и она выбыла из этого списка. Льгота распространяется на выборы любого уровня.
Кандидат в депутаты Госдумы от «Родины» Олег Пахолков (выдвинут в головной части федерального списка) не согласен с Туровским относительно риска потерять парламентскую льготу. Политик уверен, что партия проведет свой список в Госдуму. «Потому что патриоты (в широком смысле этого слова), как никогда, нужны Родине», – объяснил Пахолков. По его словам, некоторых кандидатов от партии «поубирали», потому что они «многим мешали».
Центризбирком 2 сентября исключил из федерального списка «Родины» восемь кандидатов на основании решения бюро президиума политсовета партии.
«Родина» не слишком активна на муниципальных выборах. Ее список будет в бюллетене на выборах депутатов петрозаводского горсовета. Это единственный административный центр субъекта из 10, где в ЕДГ-2026 пройдут выборы депутатов, в котором участвует список «Родины». На выборах в горсовет Уфы список партии не заверили, а в другие гордумы столиц субъектов «Родина» даже не выдвигала кандидатов-списочников.
«Свою миссию на этих выборах партия, очевидно, уже выполнила, – говорит политолог Константин Калачев. – Журавлев действительно собрал в регионах некоторое количество ярких и не всегда форматных личностей, которые по тем или иным причинам не вписались в парламентские партии. Возможно, что снятия кандидатов «Родины» объясняются местной и региональной повесткой».