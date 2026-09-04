Как мировые СМИ отреагировали на выступление Путина на ВЭФ

«Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина продолжают контакты, однако не дал повода говорить о заметном прогрессе в заключении мирного соглашения. По его словам, другие страны, включая США и Китай, готовы оказать помощь, однако "в конечном счете и прежде всего эта проблема должна быть решена странами, которые в ней участвуют"».