Как мировые СМИ отреагировали на выступление Путина на ВЭФ

Как мировые СМИ отреагировали на выступление Путина на ВЭФИздания обратили внимания на слова президента об Украине
3 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В ходе выступления он рассказал о перспективах мирных переговоров с Украиной, возможности новой мобилизации, ударах Киева по российским НПЗ и ситуации с бензином, а также затронул отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на выступление российского президента.
Bloomberg (США)
«Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина продолжают контакты, однако не дал повода говорить о заметном прогрессе в заключении мирного соглашения. По его словам, другие страны, включая США и Китай, готовы оказать помощь, однако "в конечном счете и прежде всего эта проблема должна быть решена странами, которые в ней участвуют"».
CNBC (США)
«Путин заявил, что существует "шанс» на «мир" с Украиной, однако вновь назвал предупреждения Киева авиакомпаниям об отказе от использования российского воздушного пространства "государственным терроризмом"».
«Заявление Путина прозвучало на фоне приостановки усилий по прекращению более чем четырехлетнего конфликта на Украине. Москва и Киев расходятся в вопросах территорий, гарантий безопасности и военно-политического курса Украины».
Handelsblatt (ФРГ)
«Путин раскритиковал тот факт, что на Запад не последовало никакой реакции на угрозы Зеленского [о закрытии воздушного пространства над РФ]. Таким образом, западные союзники "становятся участниками международного терроризма", заявил Путин.
Президент также в очередной раз раскритиковал нападения Украины на российские грузовые и торговые суда, а также захват западными государствами судов в Мировом океане».
Corriece della sera (Италия)
«В последнее время Владимир Путин позволяет себе любопытные фразы, почти все они так или иначе связаны с животным миром. После косаток, нападающих на белых медведей, <...>, сегодня утром на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке российский президент развлек присутствующих рассказом о своей встрече с тигром.
Пока предстоит дождаться интерпретаций этого необычного высказывания, однако стоит отметить, что «основной разговор» Путина, как его заранее анонсировал его первый советник [Юрий] Ушаков, в основном посвящен торговым отношениям с азиатскими партнерами».
Xinhua (Китай)
«Путин 3 сентября представил новую стратегию развития Дальнего Востока, обозначив регион как стратегические ворота для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Президент также подчеркнул важность Трансарктического транспортного коридора, по которому к 2030 г. ожидается ежегодная перевозка 70 млн т грузов. Маршрут должен связать Санкт-Петербург и Мурманск с Владивостоком и далее с азиатскими рынками».
Nippon (Япония)
«Путин заявил, что налоговые льготы для четырех контролируемых Россией островов, которые Япония называет Северными территориями, оказались успешными, что подчеркивает намерение Москвы развивать острова как часть российской территории.
В ходе выступления Путин подчеркнул важность дальнейшего создания благоприятных условий для инвесторов, используя опыт этой системы для дальнейшего развития региона».