Блогер Бондаренко не почувствовал «оттепель»Суд отклонил жалобу кандидата-коммуниста на наказание по «экстремистской статье»
Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, известный видеоблогер Николай Бондаренко, возглавляющий региональную группу компартии по Удмуртии и Пермскому краю, скорее всего, не будет участвовать в парламентских выборах в 2026 г. Саратовский областной суд 4 сентября отклонил апелляцию политика, оставив в силе решение первой инстанции о штрафе в 1000 руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Решение вступило в силу, привлеченные к ответственности по этой статье лишаются права участвовать в выборах в течение года.
Основанием для возбуждения административного дела стала публикация в канале «Николай Бондаренко Live», размещенная якобы от имени коммуниста. Этот ресурс политику не принадлежит и им не администрируется, говорил «Ведомостям» первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. Суд отказал в ходатайстве об установлении собственника страницы и проведении экспертизы на предмет монтажа материала, сообщил «Ведомостям» Бондаренко.
7 сентября коммунист намерен подать кассационную жалобу на вынесенное решение. «Я не верю, что в кассации нам удастся добиться оперативного рассмотрения дела, но мы обязательно будем подаваться», – сказал Бондаренко. Он ожидает, что вопрос о лишении его регистрации будет рассмотрен в ближайшее время.
Популярная статья
В случае если коммунист будет лишен статуса кандидата, КПРФ сделает его доверенным лицом партии и он продолжит участвовать в агитации, сообщил в своем Telegram-канале Афонин. «За решением <...> по делу Бондаренко мы видим попытку снять с выборов яркого, известного на всю страну кандидата КПРФ», – заявил он.
Сам по себе факт осуждения кандидата по ст. 20.3 КоАП РФ не отменяет решений избирательных комиссий о регистрации кандидата, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Согласно ст. 99 закона о выборах депутатов в Госдуму, решение об аннулировании регистрации принимает Центризбирком – в данном случае применяется внесудебный порядок.
«Технически ЦИК может не принять [такое] решение, но это будет выглядеть как умаление закона аналогично кейсу с Павлом Грудининым», – подчеркнул Митин. В 2021 г. на выборах в Госдуму ЦИК исключила кандидата от КПРФ Грудинина из федерального списка партии на основании информации Генпрокуратуры о наличии у него активов в иностранной компании.
На Бондаренко прервался наметившийся краткосрочный тренд на «оттепель» в отношении кандидатов КПРФ. До этого двум политикам – депутату Госдумы Михаилу Матвееву и Людмиле Клюшниковой, баллотирующейся в заксобрание Алтайского края, – удалось оспорить решения судов о снятии их с выборов. 26 августа была восстановлена регистрация Матвеева (иск касался нарушения авторских прав в агитационных материалах), а 1 сентября – Клюшниковой. В ее случае спор касался сроков подачи документов.
В поддержку этих коммунистов выступило как минимум 18 региональных отделений КПРФ, писали «Ведомости» 26 августа. С заявлением в защиту своих кандидатов, в частности Матвеева и Бондаренко, выступал и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Информационная волна «сдвинула» эти истории из разряда локальных судебных казусов, говорил секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.
Бондаренко радикальнее и опаснее Матвеева, но его выход из предвыборной гонки как кандидата не означает, что он перестает быть ценным ресурсом для КПРФ, считает политолог Константин Калачев. «Доказательство того, что и один в поле воин», – сказал он «Ведомостям».
В Бондаренко власти действительно видели более радикальную фигуру, но сложно найти четкий ответ на вопрос о том, почему другим кандидатам удалось оспорить решение о снятии с выборов, а ему – нет, рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Власть не должна быть предсказуемой, в этом часть ее магии. Поэтому нет общего публичного критерия, одним можно больше, другим – меньше», – резюмировал эксперт.