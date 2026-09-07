Блогер Бондаренко не почувствовал «оттепель»

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, известный видеоблогер Николай Бондаренко, возглавляющий региональную группу компартии по Удмуртии и Пермскому краю, скорее всего, не будет участвовать в парламентских выборах в 2026 г. Саратовский областной суд 4 сентября отклонил апелляцию политика, оставив в силе решение первой инстанции о штрафе в 1000 руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Решение вступило в силу, привлеченные к ответственности по этой статье лишаются права участвовать в выборах в течение года.