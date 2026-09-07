Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI819,85+2,1%RGBI113,98+0,16%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RGBITR775,42+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Блогер Бондаренко не почувствовал «оттепель»

Суд отклонил жалобу кандидата-коммуниста на наказание по «экстремистской статье»
Юлия Малева
Вероятный выход из гонки не умаляет ценность Бондаренко как агитационного актива КПРФ
Вероятный выход из гонки не умаляет ценность Бондаренко как агитационного актива КПРФ / Алексей Орлов / Ведомости

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, известный видеоблогер Николай Бондаренко, возглавляющий региональную группу компартии по Удмуртии и Пермскому краю, скорее всего, не будет участвовать в парламентских выборах в 2026 г. Саратовский областной суд 4 сентября отклонил апелляцию политика, оставив в силе решение первой инстанции о штрафе в 1000 руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Решение вступило в силу, привлеченные к ответственности по этой статье лишаются права участвовать в выборах в течение года.

Основанием для возбуждения административного дела стала публикация в канале «Николай Бондаренко Live», размещенная якобы от имени коммуниста. Этот ресурс политику не принадлежит и им не администрируется, говорил «Ведомостям» первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. Суд отказал в ходатайстве об установлении собственника страницы и проведении экспертизы на предмет монтажа материала, сообщил «Ведомостям» Бондаренко.

7 сентября коммунист намерен подать кассационную жалобу на вынесенное решение. «Я не верю, что в кассации нам удастся добиться оперативного рассмотрения дела, но мы обязательно будем подаваться», – сказал Бондаренко. Он ожидает, что вопрос о лишении его регистрации будет рассмотрен в ближайшее время.

Популярная статья

По той же статье 20.3 КоАПа 4 сентября составили протоколы сразу на трех кандидатов от «Яблока». Двое из них баллотируются в Госдуму по одномандатным округам в Москве – Анна Шатуновская-Бюрно (Преображенский округ) и Григорий Гришин (Ленинградский округ), другой – Дмитрий Смирнов – идет по округу в Нижнем Новгороде. 1 сентября в Москве был задержан «яблочный» кандидат Артем Снеговский (Люблинский округ), на него тоже составили протокол по ст. 20.3.3 КоАПа.

В случае если коммунист будет лишен статуса кандидата, КПРФ сделает его доверенным лицом партии и он продолжит участвовать в агитации, сообщил в своем Telegram-канале Афонин. «За решением <...> по делу Бондаренко мы видим попытку снять с выборов яркого, известного на всю страну кандидата КПРФ», – заявил он.

Сам по себе факт осуждения кандидата по ст. 20.3 КоАП РФ не отменяет решений избирательных комиссий о регистрации кандидата, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Согласно ст. 99 закона о выборах депутатов в Госдуму, решение об аннулировании регистрации принимает Центризбирком – в данном случае применяется внесудебный порядок.

В ЦИК ожидают провокаций от внешних агентов под видом кандидатов

Политика / Демократия

«Технически ЦИК может не принять [такое] решение, но это будет выглядеть как умаление закона аналогично кейсу с Павлом Грудининым», – подчеркнул Митин. В 2021 г. на выборах в Госдуму ЦИК исключила кандидата от КПРФ Грудинина из федерального списка партии на основании информации Генпрокуратуры о наличии у него активов в иностранной компании.

На Бондаренко прервался наметившийся краткосрочный тренд на «оттепель» в отношении кандидатов КПРФ. До этого двум политикам – депутату Госдумы Михаилу Матвееву и Людмиле Клюшниковой, баллотирующейся в заксобрание Алтайского края, – удалось оспорить решения судов о снятии их с выборов. 26 августа была восстановлена регистрация Матвеева (иск касался нарушения авторских прав в агитационных материалах), а 1 сентября – Клюшниковой. В ее случае спор касался сроков подачи документов.

В поддержку этих коммунистов выступило как минимум 18 региональных отделений КПРФ, писали «Ведомости» 26 августа. С заявлением в защиту своих кандидатов, в частности Матвеева и Бондаренко, выступал и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Информационная волна «сдвинула» эти истории из разряда локальных судебных казусов, говорил секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.

Что Зюганов и блогер Бондаренко рассказали о давлении на КПРФ

Политика / Демократия

Бондаренко радикальнее и опаснее Матвеева, но его выход из предвыборной гонки как кандидата не означает, что он перестает быть ценным ресурсом для КПРФ, считает политолог Константин Калачев. «Доказательство того, что и один в поле воин», – сказал он «Ведомостям».

В Бондаренко власти действительно видели более радикальную фигуру, но сложно найти четкий ответ на вопрос о том, почему другим кандидатам удалось оспорить решение о снятии с выборов, а ему – нет, рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Власть не должна быть предсказуемой, в этом часть ее магии. Поэтому нет общего публичного критерия, одним можно больше, другим – меньше», – резюмировал эксперт.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её